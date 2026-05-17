Previa | La mecha larga del Básquet Coruña 

Dominar el rebote defensivo para poder correr se presenta como una de las principales claves del segundo capítulo de los cuartos de final Quintana

Que si el primer partido. Que si los partidos impares. Que si la abuela fuma. Cada duelo en playoffs es una batalla que hace falta sacar adelante para ganar la guerra. Así debe afrontar este domingo (20.00 horas, Coliseum) el Básquet Coruña el segundo capítulo de la serie contra un Menorca que el pasado jueves volvió a ofrecer una sólida resistencia.

Con asterisco. Y es que el encuentro inaugural de la postemporada se pareció más que sospechosamente al librado, menos de un mes antes y también en el Coliseum, por los de Carles Marco y los de Javi Zamora. Incluso al de los lejanos dieciseisavos de la Copa de España, este con Bintaufa como escenario.

El guion de estos tres cara a cara (el primero, en la jornada tres de la fase regular, lo solventó a domicilio el Leyma con un contundente 80-102) es casi como el del film 'El día de la marmota'. Sobre todo para el equipo balear, una especie trasunto del frustrado Phil Connors que encarnó magistralmente Bill Murray en la cinta dirigida por Harold Ramis.

Haga lo que haga, el Menorca parece vivir cada igual contra el Básquet Coruña. Aguanta, aguanta, amaga, hasta da pequeños golpes, pero al final acaba besando la lona. Siempre en el último cuarto. Casi siempre a falta de cinco minutos.

Un guion en el que el anfitrión del Coliseum tiene que insistir. Porque está claro que la resistencia física, o la energía, como le gusta decir al técnico badalonés, es tan importante, o más, que cualquier aspecto técnico o táctico.

Los rivales del conjunto naranja han alabado, desde el primer día del curso, su exuberancia física. No sin razón. Y, a pesar de un tramo delicado, en el que el Leyma encajó las dos derrotas que le acabaron costando el ascenso directo, está claro que su mecha es bastante más larga que la del Menorca. Un reflejo de lo que fue, en líneas generales, tanto a fase regular como una pretemporada trufada de remontadas, alguna que podría calificarse de milagro (hola, FC Porto).

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Además, el duelo inicial de cuartos de final también certificó otro tipo de superioridad: la interior, ya exhibida en los duelos precedentes. Mus Barro, especialmente antes del descanso, y Abdou Thiam e Ilimane Diop durante todo el encuentro, pulverizaron a los interiores del Menorca.

El veterano Víctor Arteaga fue el que peor salió en la foto. Desbordado por velocidad y atleticismo de su pares. Emmanuel Wembi hizo lo que pudo, que no fue demasiado, sobre todo en ataque. Y al joven Fynn Schott, '5' titular el pasado jueves, le falta rodaje para este tipo de batallas.

Ahí debería incidir el Leyma, que en el exagerado 93-71 (no refleja lo que realmente fue el partido) no contó con la mejor versión de sus exteriores, aunque todos, como siempre, aportaron en ataque. Principalmente Paul Jorgensen, que se cargó el equipo a la espalda al principio de un cuarto final que arrancó con 'solo' 61-52; además de Dídac Cuevas, con dos triples muy oportunos en el tramo final del segundo cuarto, y Caio Pacheco, que supo abrir la defensa balear anotando o facilitando tiros de media distancia.

En esta suerte hizo muchísimo daño Diop. A pesar de su acreditada buena muñeca Javi Zamora optó por flotarle en todo momento. Seguramente se lo pensará muy mucho antes de repetir filosofía.

Otra de las claves del duelo inaugural fue la defensa sobre los dos referentes del conjunto insular, Fer Zurbriggen y Spencer Littleson. Al primero se lo frenó más que bien a base de igualar su fortaleza física y ayudas en sus penetraciones.

Al segundo lo mantuvo bastante a raya (6 de 13 en tiros de campo) un stajanovista Jorgensen, su sombra en todo momento. No estuvo tan fino en la tarea Joe Cremo, que además tardó un mundo en aparecer en ataque; no lo hizo hasta el tramo final, donde anotó ocho de sus diez puntos. Con el neoyorquino enchufado –así como un Guillem Jou que no vio aro–, el Leyma debería pasar menos apuros.

Aunque no se pueda tener todo en esta vida, ambos sí tienen lo que hay que tener no solo para ser importantes, también para decidir encuentros. Amén.

Básquet Coruña-Menorca

Leyma Básquet Coruña: Paul Jorgensen, Caio Pacheco, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro -posible cinco inicial- Dídac Cuevas, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Joe Cremo, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Menorca: Edgar Vicedo, Fynn Schott, Fernando Zurbriggen, Spencer Littleson, Adams Sola -posible cinco inicial- Jalen Cone, Nico Galette, Jaume Lobo, Pol Molins, Emmanuel Wembi, Tobias Rotegard, Víctor Arteaga.

Árbitros: Leandro Lezcano, Juan P. Morales, Mikel Cañigueral.

Cancha: Coliseum.

Hora: 20.00 (LaLiga+).