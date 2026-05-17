Oviedo, Estudiantes y Palencia se desmarcan en sus eliminatorias

Townes ataca a Varela durante el choque entre Gipuzkoa y Oviedo Oviedo Baloncesto

La segunda jornada de los playoffs de ascenso a Liga Endesa la abrieron Gipuzkoa y Oviedo en San Sebastián. Los vascos tenían un ‘match ball’, ya que habían perdido el factor cancha tras caer en el primer encuentro e irse a tierras asturianas con un 0-2 iba a ser fatal para ellos. Sin embargo, Oviedo marcó el ritmo del encuentro desde el primer momento y ya en el cuarto inicial se fue hasta el 13-25.

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En el segundo parcial, Oviedo amplió su ventaja hasta los 16 puntos, una diferencia que prácticamente se mantuvo hasta llegar al tiempo de descanso (37-52). En la segunda mitad, Gipuzkoa remó e intentó reaccionar, pero el segundo punto de la eliminatoria terminó en manos de Oviedo, que tuvo a cinco jugadores (Townes, Faure, Hermanson, Cosialls y Lobaco) con al menos diez puntos anotados. El duelo pone ahora rumbo a tierras asturianas con todo a favor para un Oviedo que tendrá dos balas en su casa para sentenciarlo.

El Estudiantes siguió el camino del Oviedo y también puso el segundo punto en su casillero particular de la eliminatoria contra Alicante, a priori la más desequilibrada de las cuatro. Este segundo partido fue más igualado y con un tanteo más bajo (74-67) que el primero, pero los colegiales hicieron valer las buenas actuaciones de Lotanna Nwogbo, PAto Garino y Omar Silverio, además de su superioridad en el rebote, apartado en el que se impusieron por 38-23 a Alicante.

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Palencia sufrió para sumar su segunda victoria en casa. Fuenlabrada no pudo contar con su gran estrella, el brasileño Vitor Benite, pero estuvo comandado por un gran Prince Ali que se marchó hasta los 21 puntos, 7 rebotes y 2 robos para 24 créditos de valoración, acompañado por los 15 puntos y 8 asistencias de Alex Renfroe.

El conjunto madrileño se llevó el primer cuarto por 16-23, pero Palencia se puso el mono de trabajo e igualó la contienda al descanso (45-45). Fuenlabrada volvió a dar un paso hacia delante tras el paso por vestuarios, pero Palencia hizo valer su condición de cabeza de serie en el último cuarto con un parcial de 27-17 para dejar el marcador definitivo en 83-79. Vrankic, con 17 puntos y 10 rebotes, fue el mejor de los palentinos, que anotaron 13 de sus 26 intentos desde el triple y ganaron el rebote a Fuenlabrada por 38-25.