Básquet Coruña | Directo
En Directo: Leyma Básquet Coruña-Hestia Menorca
Los naranjas buscan ampliar su ventaja en la eliminatoria antes de viajar a Baleares
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Las claves
El de hoy es el segundo partido de un mínimo de tres que tendrá esta eliminatoria entre el segundo y el octavo clasificado de la Primera FEB. Pablo Alonso y Ales Tejera desde A Coruña y Pablo Rodríguez y Pau Cobos desde Baleares, aportan las claves para ambos equipos en el cruce
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La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al segundo partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo
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Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del segundo partido de la eliminatoria de playoff entre Básquet Coruña y Hestia Menorca