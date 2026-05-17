Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Directo

En Directo: Leyma Básquet Coruña-Hestia Menorca

Los naranjas buscan ampliar su ventaja en la eliminatoria antes de viajar a Baleares

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/05/2026 19:28
Leyma-Menorca
Leyma-Menorca
Básquet Coruña
-
Menorca
Previa

Las claves

El de hoy es el segundo partido de un mínimo de tres que tendrá esta eliminatoria entre el segundo y el octavo clasificado de la Primera FEB. Pablo Alonso y Ales Tejera desde A Coruña y Pablo Rodríguez y Pau Cobos desde Baleares, aportan las claves para ambos equipos en el cruce

Joe Cremo y Caio Pacheco celebran una acción detrás de Spencer Litlleson en el Coliseum
Joe Cremo y Caio Pacheco celebran una acción detrás de Spencer Litlleson en el Coliseum
Quintana
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al segundo partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del segundo partido de la eliminatoria de playoff entre Básquet Coruña y Hestia Menorca

">

Te puede interesar