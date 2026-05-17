El Básquet Coruña gana contra dos equipos (81-76)

Strahinja Micovic ataca la defensa de Fernando Zubriggen durante el segundo partido de cuartos de final Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña se trabajó hasta el último minuto el segundo punto de la serie contra el Menorca (81-76), un rival muy duro, que aprendió mucho de la derrota del jueves y gozó del descarado favor arbitral, pero al que, una vez más, le falló la energía en el tramo de la verdad. Un pie ponen los de Carles Marco en 'su' Final Four. El otro paso hay que darlo en la isla, que acogerá el tercer capítulo y, ojalá, el último.

Javi Zamora, técnico del Menorca, puso trampas defensivas desde el mismo salto inicial. Individual, zona 2-3, 2-3 cambiando a individual al tercer o cuarto pase, 2-1-2...

Los de Carles Marco las sortearon con el acierto de Micovic, autor de siete de los primeros ocho puntos. Además, también hicieron de las suyas, atrás, muy agresivos sobre el balón, que Jou robó dos veces en el primer minuto y medio.

Un parcial de 7-2 dio la iniciativa al Leyma (13-6), pero a continuación encajó un 0-8, con triples de Vicedo y Cone y canasta de Wembi tras rebote ofensivo, el otro quebradero de cabeza naranja en los diez primeros minutos.

Mediado el cuarto entró en pista Pacheco. Y en su primer balón se jugó una penetración contra Cone. Buena señal desde dedo del pie dañado. Aunque tal vez esa pequeña lesión, que le hizo ser duda hasta el último minuto, no le dejó marcar el tempo del partido.

En la segunda rotación, Marco cambió una asignación defensiva: colocó a Jou sobre Zurbriggen. El de Llagostera cumplió, no así el equipo a la hora de cerrar su propio rebote. En ocasiones, el Menorca se aprovechó los flashes demasiados largos y altos de los anfitriones. De una captura en aro enemigo, de Schott, nació la última canasta del primer periodo (20-23).

El Básquet Coruña frenó la inercia visitante con un parcial de salida de 4-0, gracias a una penetración de Cremo (su primer tiro del choque) y una puerta atrás en transición culminada por Jacobo Díaz. Y, de postre, segunda falta de Littleson, que enfiló el banquillo.

No obstante, las faltas fueron un problema para los de Carles Marco, que regalaron el bonus a los de Javi Zamora en solamente cuatro minutos. Aunque no sacaron demasiado provecho de ello. Sí del rebote en ataque y de la deficiente defensa exterior del Leyma, que en los primeros 20 minutos permitió muchos triples liberados. Desde el arco devolvió Sola la delantera al conjunto balear (30-33), lo que obligó a Marco a pedir su primer tiempo muerto.

Tras el minuto de instrucciones, parcial de 4-0, con libres de Thiam y penetración de un Jorgensen tan vertical atacando el aro como desafortunado desde lejos del él (0 de 4 al descanso). Hizo diana Lobo, tras perder el balón Pacheco, para mantener por delante al Menorca, que también firmó desde 6,75 metros la última canasta de la primera mitad. Cone, escorado, con un defensor encima y casi sobre la bocina de poesión, hizo el 38-42.

Por cierto, ni rastro de flotar a Diop, que se fue a vestuarios con solo dos tiros ejecutados. Sí flotó el Leyma, con el mismo descaro que el Menorca al senegalés el pasado jueves, a Galette, quien clonó antes de la pausa la carta de tiro lejano de Jorgensen, reflejo del mal desempeño del equipo, que se fue a descansar con un horripilante 2 de 13, con los únicos aciertos, en los primeros minutos del duelo, de Micovic.

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Los árbitros, que en los 20 primeros minutos no se granjearon la simpatía de la parroquia local, siguieron haciendo méritos para ser increpados e invitados a irse del Coliseum antes de tiempo.

Es cierto que Lezcano, Morales y Cañigueral no tuvieron mucho que ver en el arreón inicial del Menorca. Dirigido y ejecutado, en parte, por Zurbriggen, que con un triple, su primero en la eliminatoria, estableció un margen de dos (42-48). Littleson, desde el poste medio, sumó dos más a la desventaja del Leyma.

Y ahí, en ese primer momento de gran dificultad, irrumpió el mejor Básquet Coruña, atacando con sentido, y puntería, una zona 2-3. Cremo abrió fuego con un chispazo lejano. Le siguieron Jacobo Díaz, tras rebote ofensivo, Jorgensen, desde el arco y Diop, con dos libres, para voltear la tortilla (52-50).

Pero también irrumpieron los del silbato. Señalando un ridícula falta a Diop a salir a puntear un triple de Lobo. Hubo contacto, sí, pero cuando el escolta visitante estaba prácticamente en el suelo. El "¡fuera, fuera!" retumbó en el multiusos.

Esta acción cortó las alas al Leyma se las desplegó al Menorca, que con un triple de Littleson recuperó una renta de dos canastas (50-54). Barro le limó un punto para completar un tercer acto en que la afición naranja volvió a entonar el "¡fuera, fuera!", esta vez por una falta en defensa a Barro que Morales convirtió en infracción del senegalés.

Manos arriba

La protesta subió de tono tras el buen arranque naranja en el cuarto final (60-58). "¡Manos arriba, esto es un atraco!" fue la cantinela a raíz de dos faltas seguidas algo más que dudosas. No era para menos: al Leyma se le señalaron cinco en los primeros 105 segundos. Una al Menorca, que con un triple (liberado) de Zurbriggen obligó a Marco a pararlo (60-66).

Cremo y Micovic, ambos desde el arco, devolvieron la paridad al cubo con el partido a punto de entrar en ese momento, los cinco minutos finales, en que el Básquet Coruña suele noquear al Menorca. La defensa del Leyma creció al nivel de ruido de fondo, algo que pareció molestar a los colegiados, que volvieron a enervar al público. Por varios motivos, que llevaría mucho enumerar.

El caso es que el Menorca volvió a pescar en el caos. Y con un 2+1 de Zurbriggen retomó el mando (72-74). Después de la enésima falta perdonada al Menorca al cargar el rebote ofensivo Jorgensen pudo mantener la posesión a duras penas. El balón llegó a Cuevas, que no se lo pensó desde la frontal. Bingo. No lo cantó Vicedo desde la esquina, y sí Jacobo Díaz tras captura ofensiva (77-74).

Completó el trabajo algo que falta en el partido. La asistencia mágica de Cuevas. El barcelonés enhebró la aguja por el centro de la zona y Jacobo convirtió el regalo en el 81-76. C'est fini.

Un 2-0 sufrido hasta al extenuación. Dicen que las victorias muy curradas saben mejor. "Jugamos como nunca, perdimos como siempre", pensará el Menorca, que se fue del Coliseum con un 0-5 este curso contra los de Carles Marco. Esperemos que el siguiente partido con el Leyma como anfitrión sea ya en la Final Four.

Ah, y los árbitros se marcharon en medio de una gran bronca. No era para menos. Cuando te abronca la afición ganadora...

Básquet Coruña 81-76 Menorca

Leyma Básquet Coruña (20+18+17+26): Cuevas (9), Jou (4), Cremo (10), Micovic (11), Barro (6) —cinco inicial— Jorgensen (7), Pacheco (8), Brnovic (0), Diop (10), Thiam (4), Jacobo Díaz (12).

Menorca (23+19+16+18): Vicedo (7), Schott (3), Zurbriggen (22), Littleson (14), Adams Sola (12) —cinco inicial— Cone (6), Galette (0), Lobo (6), Wembi (6), Arteaga (0).

Árbitros: Lezcano, Morales, Cañigueral. Sin eliminados.

Incidencias: Segundo partido de cuartos de final de los playoffs de ascenso a la ACB disputado en el Coliseum ante 5.212 espectadores.