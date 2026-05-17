El 1x1 del Básquet Coruña en el segundo partido ante el Menorca

Acción de Dídac Cuevas durante el segundo partido de cuartos contra el Menorca Carlota Blanco

9 DÍDAC CUEVAS

Aunque tardó en dar con la tecla, y con el aro, el barcelonés fue más que decisivo en el tramo decisivo, donde se jugó al ritmo que él quiso. Un triple y una asistencia mágica a Jacobo Díaz pusieron la rúbrica a un partido en que repartió otros 6 pases de canasta.

6 PAUL JORGENSEN

Muy errático en los lanzamientos (3 de 10, con 1 de 6 desde el arco), menos participativo de lo habitual en la distribución del balón y menos efectivo en defensa que en el primer partido. Aunque no fue por falta de trabajo

7 GUILLEM JOU

En los cinco primero recuperó 2 balones y estuvo a punto de robar otro par. Lució atrás: fue el el que mejor defendió a Zurbriggen, tiró poco y bien (2 de 3), ayudó en el rebote (4) y finalizó con 3 posesiones birladas al Menorca.

6 CAIO PACHECO

Fue duda hasta ultimísima hora. Se vio que no estaba, ni de lejos, al 100%, especialmente en defensa. Aun así aportó puntos interesantes, aunque, y esto es muy extraño, no dio ninguna asistencia.

- DANILO BRNOVIC

El montenegrino estuvo en pista poco más dos minutos y medio.

7 ILIMANE DIOP

El Menorca no le flotó y el MVP del primer duelo tuvo problemas para recibir balones en ventaja. No le llegaron hasta el último cuarto, donde firmó dos canasta importantes. Capturó 4 rechaces y fue uno de los principales damnificados del horrendo arbitraje.

7 JOE CREMO

Volvió a empezar tímido en ataque. No lanzó hasta el segundo cuarto. Tuvo que defender a varios jugadores, entre ellos Zurbriggen y cumplió. En el último periodo clavó un triple que abortó la escapada del Menorca. También llevaron su firma 4 rechaces y 2 pases de canasta.

6 MUS BARRO

Tampoco le llegaron balones en el poste bajo hasta la segunda mitad. Y también fue una víctima de los colegiados, que permitieron al equipo visitante demasiados estacazos en defensa. Añadió a sus 6 puntos media decena de rebotes.

7 STRAHINJA MICOVIC

Brilló con luz propia en los primeros minutos del encuentro, donde registró 8 de sus 11 puntos finales. Los otros 3 llegaron con una diana lejana que valió el 66-66 en un momento delicado. Volvió a moverse muy bien sin balón.

6 ABDOU THIAM

Más protagonismo en la primera mitad. El hecho de fallar su primer tiro, justo desde 4,60, uno de sus favoritos, le restó confianza. Solo sumó puntos (4) desde esa misma distancia, pero sin barrera. Fue, con 6, el máximo reboteador naranja.

8 JACOBO DÍAZ

Impecable en los tiros de dos (5 de 5), el madrileño capturó 5 rechaces de los aros, estuvo muy activo atrás y apareció en el tramo de la verdad con dos canasta vitales, la primera de ellas tras rebote ofensivo; la segunda, a pase de Cuevas, para poner el candado al 2-0.