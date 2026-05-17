Carles Marco: "Lo hemos resuelto con la ayuda de nuestra gente"
El técnico del Básquet Coruña se ha mostrado crítico, pero satisfecho con la victoria
El Básquet Coruña sufrió, pero finalmente consiguió poner el segundo punto en su casillero en la eliminatoria de playoffs contra Menorca. Así valoraron el encuentro los entrenadores, Carles Marco y Javi Zamora.
Carles Marco
Valoración. "Dar las gracias a la afición. Hoy hemos pasado malos momentos y nos han ayudado, es un lujazo jugar aquí. Sobre nosotros, creo que nos ha faltado un poco de mentalidad los dos primeros cuartos, en el sentido de que hemos ido un segundo tarde defensivamente en todas nuestras acciones. Si no estamos agresivos en defensa, no fluimos en ataque. Aunque creo que hemos sabido a qué jugar contra cada defensa. Mejor, pero no hemos estado acertados, no hemos tenido esa energía de ellos, íbamos a chispazos. A veces nos faltaba una chispita. Así ha sido, a remolque todo el partido, pero cuando sí estamos, somos un buen equipo. Nos ha costado. Desde el inicio teníamos que haber estado con una mejor mentalidad. A veces (los entrenadores) ponemos muchas cosas tácticas y dejamos de hacer los básicos. Lo hemos resuelto con la ayuda de nuestra gente. Esto es playoff y a todo el mundo le cuesta ganar".
Defensas Menorca. "Creo que al final lo hemos acabado resolviendo. Lo que no podemos hacer es que nos pare. Si marcamos una cosa hay que hacerla, sea contra la defensa que sea. Cada uno plantea su partido. Ellos lo han hecho muy bien y hoy hemos atacado mejor que otros días, pero con menos acierto".
Mejoría de Menorca. "Me preocupó el primer partido y me ha preocupado este. Menorca ha jugado dos muy buenos partidos, pero nosotros estamos ahí siempre. Hay que preocuparse de hacer mejor nuestras cosas. El jueves también jugaron muy bien y hoy nos ha vuelto a costar y en Menorca será lo mismo. Es playoff, estamos muy igualados todos y nos va a costar".
Poco movimiento. "Puede ser, pero creo que algunos de esos tiros han sido bastante liberados. Me refiero a que hemos tenido mejores lecturas contra sus defensas. Ha habido momentos que no hemos pasado bien el balón, pero el final ha estado mejor":
Árbitros. "No me habéis oído hablar de los árbitros en ningún partido y voy a seguir así. Se equivocan, aciertan... Me lo guardo para mí".
Estado de Caio. "Hoy hemos estado mucha parte un segundo por detrás. Cuando estamos por delante y dominamos, somos muy buenos. Eso hace que cuando nos vamos y atacamos, tampoco pensemos mucho, fluyamos. Eso nos ha faltado un poquito. Darle las gracias a los médicos y a Caio, porque ha jugado con dolor. Tenía un buen golpe, no ha entrenado, ha querido ayudar y seguramente no ha estado al 100%. Espero que mañana descanse y el martes entrene. No quería, quería que Macachi estuviera con nosotros siempre, pero no sabíamos qué podía pasar".
2-0 arriba. "Prefiero pensar en el próximo y en hacer las cosas mejor, tener confianza en lo nuestro, estar con mejor energía. Solo pensamos en el viernes y ya veremos qué nos depara el partido, que cada uno es una historia".
Rebote. "Hasta el descanso nos habían cogido 6 rebotes ofensivos. Hemos estado con más energía. Nosotros somos un equipo que necesita de nuestro defensivo para correr y del ofensivo para tener segundas opciones. Hemos sido muy buenos todo el año y necesitamos serlo también en el playoff".
Javi Zamora
Valoración. "Felicitar al Básquet Coruña por la victoria y por el partido de básquet que se ha vivido, también a la afición y al ambiente porque creo que partidos como estos son los que hacen afición: pasión, intensidad, esfuerzo. Dos equipos creo que ambos mereciendo la victoria y felicitar también a la gente desplazada desde Menorca. Creo que ha sido un partido muy intenso. En la primera parte conseguimos tener solidez a nivel ofensivo, hemos seleccionado bien los tiros y encontrar recursos para sacar ventajas, pero el nivel defensivo de ambos era muy alto y casi todas las canastas había que trabajarlas. Hemos ido al descanso dominando el rebote y tratando de hacer un buen balance defensivo y esa inercia creo que se ha alargado en el tercer cuarto. Dos equipos luchando mucho y nosotros buscando cambiar el ritmo con alternativas defensivas. Al final hemos llegado con opciones de ganar ambos, nosotros con la ventaja en el marcador, luego ellos venían con esa inercia y al final se ha resuelto por detalles. Nos hemos dejado tiros libres, se han salido tiros... Hay que felicitar a los chicos por el esfuerzo, por la intensidad, por el trabajo y espero que la afición pueda estar orgullosa. Tenemos que intentar en esas últimas posesiones seguir con un nivel alto de exigencia y concentración para que, si no estamos acertados, podamos competir todavía un poquito mejor. Espero que esto sea una serie larga. Ahora toca descansar y preparar el partido del viernes en Bintaufa".
La clave. "Creo que hemos hecho un gran trabajo durante 40 minutos, sabiendo que teníamos que estar duros e igualar el nivel físico que el otro día propuso Básquet Coruña. Se ha escapado la victoria por pequeños detalles, el partido ha estado con un gran nivel de solidez defensiva y un despliegue físico muy grande de ambos. Me gustaría felicitar a los árbitros. Con el dolor de la derrota, creo que han estado muy bien, con un criterio muy marcado. Nos va a pasar factura, pero creo que para bien. Somos un equipo que tiene mucha ilusión y ambición. Creo que el partido nos va a servir para poderles mirar a la cara a un grandísimo equipo, pero al que estoy convencido que podemos llevarnos las victorias para llegar a la Final Four".
Rotaciones. "Algunas de esas rotaciones han sido cortas, pero los interiores han hecho un gran trabajo. Debido al trabajo que estaban haciendo Fynn y Wembi, Arteaga no ha participado más. Los exteriores han hecho buenos tiros, pero no han entrado. Sería injusto decir que los chicos han llegado cansados. Los tiples de Coruña han llegado con mucho mérito y talento al final".
Arteaga. "El otro día esos tiros abiertos nos costaron muchos puntos, nos hicieron mucho daño en media distancia. Fynn y Wembi son más móviles y por eso hemos decidido que tuviesen la iniciativa del juego. Eso no quita que Víctor sea una pieza fundamental en lo que queda de serie".
Árbitros. "Si crees que fui crítico es tu opinión. Solo dije que teníamos que aprender a poner un listón físico como el que se había vivido en el primer partido. Era un aspecto de mejora del equipo. En los playoffs, el nivel físico aumenta. Más allá de eso, no quería ser una crítica más que constructiva hacia nosotros mismos".
2-0 abajo. "Intuíamos que la serie iba a ser complicada y que estábamos jugando contra uno de los grandes proyectos del básquet español. Vamos a agarrarnos al efecto Bintaufa y estoy convencido de que el viernes vamos a poder sumar la primera victoria de esta serie".