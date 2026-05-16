Ilimane Diop desata la tormenta en la Isla de la Calma

Ilimane Diop lanza a canasta en el primer partido del playoff entre el Básquet Coruña y el Menorca Patricia G. Fraga

La carrera de Ilimane Diop, pese a su larga estancia en la ACB, no presentaba números significativos en playoffs. Hasta este jueves. El pívot senegalés disputó su primer partido como jugador importante y respondió de la mejor manera: MVP indiscutible en el triunfo ante el Menorca (93-71) en el primer episodio de la serie de cuartos de final.

Los 22 puntos que anotó en 22 minutos y diez segundos en pista frente al conjunto balear representan más de un cuarto de los 76 cosechados en las nueve temporadas en que su equipo de la máxima categoría se metió en las eliminatorias por el título, aunque en tres de ellas el '5' nacido en Medina Gounass-Guediawaye ni siquiera llegó a saltar a la pista.

Sus playoffs más fructíferos son los del curso 2017-18, cuando militaba en el Baskonia. Promedió 4,2 puntos y 2,4 rebotes en 134 minutos repartidos en diez encuentros. En la segunda con más protagonismo, la anterior, también con el equipo vasco, firmó un total de 26 tantos en siete encuentros.

Su anterior tope anotador en postemporada lo había logrado, con 16 puntos, en la derrota (98-91) del Baskonia contra el Real Madrid en el segundo partido de una final que los blancos ganaron por 3-1.

De su exhibición ante el Menorca hay que hablar también del cómo. Diop aprovechó que el equipo insular le flotó durante todo el encuentro y que, además, le defendió un lentísimo y desdibujado Víctor Arteaga.

Un Básquet Coruña de altura se anota el primer punto de cuartos (93-71) Más información

Menorca se estrella contra las torres del Básquet Coruña Más información

Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Menorca de playoff? Búscate en las gradas del Coliseum Más información

El segundo '5' del Leyma (rol bastante difuso, toda vez que Carles Marco ha sacado de inicio, en distintas fase de la temporada, a uno de los tres senegaleses) sacó a relucir su buena muñeca para sumar de prácticamente todas las maneras posibles: cerca del aro, media distancia, tiros libres (8 de 10), tras rebote ofensivo y desde 6,75 metros (1 de 2).

Le faltó una canasta al contraataque y una desde campo propio. Desde la media distancia, esa suerte que se antoja en vías de extinción, Ily facturó cuatro de las cinco canastas del Leyma en ese rango. Las otras dos las registraron Caio Pacheco y Abdou Thiam.

La estadística oficial (que le da un tapón pese a haber colocado claramente tres) refleja un 7 de 8 en tiros de campo (87,5% de acierto), su mejor carta de tiro de la temporada con al menos un fallo. Solo en dos encuentros, entre liga y Copa de España, no pasó por el aro tiro alguno en juego. En el torneo del KO fue precisamente ante el Menorca, en dieciseisavos, donde registró un 0 de 4.

Sin embargo, el equipo de la Isla de la Calma (uno de los apodos de Menorca) se le está dando muy, muy bien: dos de sus cuatro mayores anotaciones del curso (17 tantos en la primera vuelta y solo tres menos en la segunda). En los cuatro duelos librados hasta la fecha promedia 14,2 puntos, 6,1 por encima de su media total de la regular, con un 57,1% de acierto, exactamente el mismo que en los primeros 32 partidos ligueros.

Una positiva coincidencia que acaricia en los lanzamientos desde los 4,60 metros. En los compromisos previos la postemporada, Diop firmó un 76 de 95 (80%; contra el Menorca está en 25 de 31 (80,6%).