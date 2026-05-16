Carles Marco: "Espero que nos hayamos recuperado de los esfuerzos"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al segundo partido de playoffs contra el Menorca Dani Patiño

Carles Marco, técnico del Básquet Coruña, dijo en la rueda de prensa previa al segundo partido de cuartos de final de los playoffs contra el Menorca, este domingo (20.00 horas), de nuevo en el Coliseum, que "cada partido es una historia" y espera "que nos hayamos recuperado de los esfuerzos físicos que estamos haciendo".

Estado de la plantilla. "Ayer hicimos un entreno por la mañana, regenerativo, y los vi bien físicamente, de ánimo también. Sí que es cierto que tenemos a Caio [Pacheco] que es un poco duda. Se llevó un golpe en un dedo de un pie al final del partido, un golpe fuerte, está dolorido y vamos a ver si puede estar mañana".

Posibles sorpresas después de cuatro cara a cara. "Depende de cómo se mire (risas). Por parte de ellos sí, porque [el jueves] nos encontramos con una defensa zonal diferente a las que nos habían planteado en los tres partidos anteriores. Pero tampoco queremos pensar mucho en los partidos que hemos jugado contra ellos; sí coger algunas cosas buenas que hemos hecho. Seguro que los dos equipos vamos a cambiar algún detalle. Nosotros ya lo hicimos sobre la marcha, ellos también. Hay que hacer cosas o modificar algunos pequeños detalles para poder, si cabe, entre comillas, alguna sorpresa, intentar adaptarnos lo mejor posible para hacer un buen partido y poder ganar".

Dos últimos duelos prácticamente gemelos. "Ellos, lo sigo diciendo, tienen muy buen equipo, plantean muy bien los partidos, y nosotros también preparamos cosas. Es cierto que hay mucha igualdad, porque la hay con muchos de los equipos y no es fácil ganar fácil. Es cierto que hay un momento que damos una marcha más, pero eso tenemos que hacerlo desde el inicio y los 40 minutos, igual que deben de pensar ellos, para poder aguantar y ganar. El guion es parecido, se ha repetido un poco en los dos últimos partidos en casa, pero cada partido es una historia. No sé si [el próximo] va a ser una historia diferente".

La frescura de las rotaciones continuas. "Nosotros intentamos que cuando están en pista todos los jugadores estén al 200%, y para eso es difícil que aguanten un cuarto entero. Ahora no hay rotaciones tan rápidas, pero sí que intentamos... El jueves el que más jugó fue 21 minutos, porque el desgaste que tenemos si vamos a tope es importante. La suerte que tenemos es que confiamos en todos los jugadores que tenemos, que todo el mundo aporta y así es más fácil el poder hacer rotaciones. El staff confiamos en los jugadores y los jugadores confían entre ellos para poder ayudarse. No vamos a cambiar mucho nuestra filosofía, nuestra identidad, porque tengo confianza plena en todos. Hay días que unos juegan menos o más que otros, porque se da, pero eso no quiere decir que no confíe en los que juegan menos, porque entrenan igual de bien y se merecen jugar igual, lo que pasa es que tenemos que tomar decisiones. Espero que eso dé también sus frutos y que estemos consistentes y físicos, y espero que nos hayamos recuperado de los esfuerzos que estamos haciendo. Creemos que lo mejor para el equipo es intentar que todo el mundo aporte, esté conectado y juegue".

La importancia de los partido pares. "Vosotros sois los de las estadísticas (ríe), yo creo que todos son importantes. El primero ya ha pasado, lo tenemos, y el más importante es este. Ni par ni impar, lo importante es salir a tope. Espero, como he ido repitiendo todo el año, y así ha sido, que nuestra gente nos ayude en los momentos difíciles, que los va haber, seguro, y podamos obtener una victoria".

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Foco defensivo sobre Zurbriggen. "Ellos tienen muchos jugadores de mucho talento; sin está Zurbriggen está Cone, que en un momento te puede romper un partido. Están Jaume [Lobo], Littleson, Sola, Vicedo... Pero es cierto que Zurbriggen es el guía, asume galones, dirige, anota, defiende... Es un jugador muy completo, muy bueno, y si podemos defenderle como le estamos defendiendo, y que su aportación sea un poco menos que en otros partidos, tenemos muchas más posibilidades de ganar. Intentaremos parar este foco, pero como muchos otros. En el primer partido, lo que hicimos bien es que, aunque no estuvimos nada bien en ataque, nada fluidos, hasta algún chispazo que nos dio ventaja, en defensa estuvimos muy consistentes, no solo con él sino cono otros jugadores. Pero, claro, tienen talento y anotan. Pero hay que seguir haciendo un buen trabajo con él".

Aportación de los pívots. "Ya dije en el pospartido que han sido vitales desde el inicio y necesitamos de su mejor versión, tanto en defensa como en intangibles, que a veces no se ven, como en el rebote defensivo, en rebote ofensivo o el cambiar tiros. Ha habido partidos en los que no han intervenido tanto porque nuestros exteriores también tienen mucho talento y muchas veces tienen mucho balón, pero sin ellos [los pívots] somos mucho peor equipo. Espero y deseo que mañana también estén al nivel; no en anotación, no en estar maravillosos, pero sí en hacer cosas para el equipo, que es lo más importante".

Si me matan, que sean los secundarios. "Defendemos a todos, pero sí que es cierto que a veces tienes que apostar por alguna cosa. Y vamos a ver a qué apostamos mañana (ríe). Porque nos hicieron puntos muchos de sus jugadores, no porque porque les dejásemos tirar sino porque jugaron bien y encontraron tiros liberados. Littleson acaba haciendo quince puntos, y tira trece tiros, pero Jaume Lobo mete ocho puntos en seis minutos... Lo que hay que intentar hacer es con todos, no solo con Zurbriggen y Littleson, que si tiran, que sea en posiciones incómodas o con dificultad, o que estén desgastados para hacer esta acción de ataque. Tampoco voy a explicar que vamos a hacer (ríe), pero tampoco vamos a cambiar mucho nuestra filosofía. Tampoco quiero que Cone entre en ebullición. Intentaremos que no nos meta canasta nadie y parar los focos más importantes, pero sin dejar que los jugadores que no tienen tantos tiros, cuando los tengan, se encuentren con esas dificultades para meter".