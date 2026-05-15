Previa | El resucitado Fuenlabrada pone a prueba la rocosidad del Palencia

Alex Renfroe y el exnaranja Ingus Jakovics en un lance del Fuenlabrada-Palencia de liga regular FEB

Tras el aperitivo del Básquet Coruña-Menorca, este viernes se sirven el resto de platos del menú de los playoffs 2025-26, tres emparejamientos unidos por un dato común: todos ellos acabaron con 1-1 en la fase regular.

El cruce entre el Estudiantes, segundo cabeza de serie gracias al título de la Copa de España, y el Lucentum Alicante, noveno clasificado por un solo punto en el averaje particular con el Zamora (se enfrentaron en la última jornada), parece el más desequilibrado.

A pesar de que en la fase regular los duelos estuvieron muy nivelados: 88-82 en la capital y 83-81 en el Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant. El plantel entrenado por Toni Ten y el gobernado por Rubén Perelló fueron los dos más irregulares -con permiso del Fuenlabrada- en las 34 jornadas de la regular de los ocho que lucharán por acompañar al Obradoiro a la ACB.

Un Asociación de Clubes de Baloncesto en la que nunca ha estado dos de ellos, el Oviedo y el Menorca (estuvo el otro, desaparecido en 2012). El que más tiempo ha vivido en la máxima categoría es, de largo, el Estudiantes. Cinco años en el 'infierno' son muchos para un club que descendió por primera vez en 2021.

El equipo colegial llega a la cita con mejores sensaciones que su rival, que ha perdido sus tres partidos precedentes, y con un halo de misterio acerca de su fase regular: ¿se dejó llevar tras la Copa o realmente le faltó plantilla para pelear el ascenso directo?

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El plato fuerte de esta primera ronda es el cara a cara entre el Palencia, tercera mejor marca de la regular, y el Fuenlabrada, cuyo ganador se las verá en la Final Four del Coliseum con el del Leyma-Menorca.

Entre ambos encadenan diez victorias. No obstante, el plantel entrenado por el Natxo Lezkano, finalista de 'su' Copa (albergó la Final Four), cuenta con mayor potencial. Y con la mejor defensa de Primera FEB. Es el único equipo que ha sido capaz de desarbolar de principio a fin al Leyma.

El grupo gestionado por Iñaki Martín se ha sobrepuesto a la salida (en febrero; la vinculación tenía esa fecha de caducidad) de Iván Aurrecoechea. Los fichajes sobre la marcha (Brooks de Bisschop, Prince Ali, Alex Renfroe) han compensando, en parte, la marcha del internacional español de 3x3.

En los duelos directos en la regular, triunfo ajustado (73-67) del anfitrión del Fernando Martín y paliza (97-74) en la segunda vuelta.

Incierta se presenta también la eliminatoria entre los del centro del top 10 liguero, el Gipuzkoa y el Oviedo. La ventaja de campo es donostiarra, pero el momentum es carbayón: tres victorias consecutivas. Cierto es que al plantel del exnaranja Sergio García le tocó bailar, a domicilio, con las más feas, Leyma y Obradoiro, en las tres últimas jornadas.

Cruce de estilos, el tradicionalmente rocoso y defensivo del conjunto vasco y el algo más alegre, aunque con un tinte ligeramente más defensivo que ofensivo de la plantilla del porriñés Javi Rodríguez.

En temporada regular, el GBC venció con apuros en el San Sebastián Arena (74-69) y cayó con claridad (90-71) en el Palacio de los Deportes de la capital del principado.