Menorca se estrella contra las torres del Básquet Coruña

Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca Patricia G. Fraga

El primer punto de la eliminatoria de playoffs entre el Básquet Coruña y Menorca se quedó en el Coliseum después de que el Leyma consiguiera imponerse por 93-71. Un marcador que puede resultar engañoso, ya que el encuentro fue de todo menos sencillo para los locales. En los días previos al choque se hablaba que una de las claves para el equipo que dirige Carles Marco podía pasar por el dominio del juego interior, y así quedó demostrado este jueves: 41 puntos, 14 rebotes y 54 de valoración entre los tres pívots senegaleses.

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“Sin ellos no seríamos lo que hemos sido todo el año. Sin estos tres no sacaríamos a relucir el talento de otros jugadores”, dijo Carles Marco, entrenador del Básquet Coruña, en la rueda de prensa posterior al encuentro de ayer. Cuando ellos han estado bien, el Leyma lo ha notado. Y eso fue lo que pasó en el pistoletazo de salida de la eliminatoria de cuartos de final.

El MVP fue claramente un Ilimane Diop que no tuvo piedad de un Víctor Arteaga que sufrió durante los doce minutos que estuvo sobre la pista para contener la movilidad del internacional español. Pero es que Diop no solo se movió bien por la parcela ofensiva, sino que además estuvo acertado: 7/8 en tiros de dos, 1/2 en triples y 5/6 en tiros libres para firmar su mejor actuación en ataque con la camiseta del Leyma. Además, la redondeó siendo clave en defensa, a los tres tapones que colocó sumó el conseguir modificar varios tiros con su intimidación dentro de la zona.

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Barro y Abdou también fueron claves en el partido. Mus siguió su buen momento anotador consiguiendo siete puntos seguidos en la primera parte. En esos dos primeros cuartos, Thiam logró capturar 6 rebotes (3 de ellos en ataque), pero el ex de Santo Domingo Betanzos estuvo peleando a nivel físico con los interiores baleares durante todo el partido. Acabó con 10 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 2 robos para 16 créditos de valoración.

Pero en un día en el que los exteriores no han lucido tanto a nivel númerico (a nivel defensivo han estado excelsos), los grandes y también los aleros han salido al rescate. Como viene acostumbrando toda la temporada, Jacobo Díaz parece que no está, pero siempre acaba apareciendo cuando se le necesita, igual que Superman. El madrileño fue clave en la segunda mitad, anotando varios puntos seguidos para que el Leyma pudiera, por fin, despegarse en el marcador. También estuvo bien Micovic. Los números no hacen justicia al partido del serbio que, a pesar de quedarse en 4 puntos, 1 rebote y 1 asistencia, estuvo casi veinte minutos en cancha. Por algo será. ‘Mico’ fue un jugador de equipo con mayúsculas. En defensa ayudó en cada posesión, haciendo un dos contra uno casi continuo frente a Littleson cada vez que se quedaba en un aclarado con su defensor. Sin balón, también estuvo muy atento a las líneas de pase y no concedió canastas fáciles.

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El capitán, el de siempre, no estuvo fino en ataque (0/3 en triples), pero Guillem Jou fue fiel a sus ‘cositas’ e imprimió esa energía, intensidad y carácter que le caracterizan. 5 rebotes, 2 asistencias y 3 balones recuperados para el catalán, el rey de los intangibles y del trabajo sucio en este Básquet Coruña 2025-26.

De los exteriores, el que más brilló fue un Jorgensen que, además de desatascar en ataque en la segunda parte, se desvivió en defensa para apretar a Littleson. Cuevas tuvo su momento estelar con las dos bombas del primer tiempo, Caio tuvo sus detallitos de siempre y Cremo consiguió entonarse al final para recuperar la confianza. En resumen. Un trabajo coral (como lo ha sido todo el curso) para colocar la primera piedra en el arduo y duro camino de los playoffs.