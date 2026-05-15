La (grandísima) importancia de ganar el primer partido

Acción de Caio Pacheco durante el primer partido de playoffs ante el Menorca Patricia G. Fraga

"El primer partido de una eliminatoria es el más importante". Un axioma del mundo del baloncesto que es tan cierto desde el punto de vista moral como desde una óptica, apoyada por la historia, de efectividad.

Según la estadística de 30 años de Primera FEB, en sus distintas denominaciones, el Básquet Coruña tiene un 84,1% de posibilidades de eliminar al Menorca. Porque ese es el porcentaje de éxito de los equipos que se apuntaron el primer encuentro de una eliminatoria al mejor de cinco (137 de 163).

Solamente 26 equipos, en 163 cruces bajo esta premisa, se han opuesto a la historia. En eliminatorias al mejor de tres partidos, el porcentaje de clasificados tras ponerse con 1-0 es bastante similar: 85,2% (23 de 27).

No obstante, el Básquet Coruña ya ha vivido el lado oscuro de esta tendencia. Dos veces. En la temporada 2012-13, la de su reentrada en la segunda categoría nacional. Partía como último cabeza de serie en los playoffs. Ganó el primer duelo al primer clasificado, el Andorra, por 81-88, desperdició un match ball en Riazor para sentenciar en el cuarto y acabó cediendo por 109-94 en el Principado.

El Andorra sufriría lo mismo en sus carnes. En la final contra el Lucentum Alicante ganó el primer partido y acabó perdiendo la serie por 2-3.

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Bajo el actual formato de competición, cuartos de final al mejor de cinco y Final Four, que rige desde la 2018-19 (con las excepciones de la incompleta 2019-20 y la siguiente, con todos los cruces a tres encuentros), únicamente hay dos casos. En la 2024-25, el Obradoiro ganó en el Fontes do Sar al Palencia y perdió los tres siguientes choques. En la 2018-19, el Valladolid comenzó venciendo en Melilla pero acabó derrotado por 3-2.

El récord de eliminatorias ganadas por equipos que no se anotaron el primer capítulo data de la campaña 2000-01, disputada con un formato muy distinto al vigente: octavos de final con los cuatro primeros de la regular exentos, cuartos y semifinales al mejor de cinco partidos y final con ida y vuelta. Los cruces 'contra natura' fueron Melilla-Los Barrios (3-1), Breogán-Ourense (3-1), Badajoz-Menorca (1-3), Melilla-Breogán (1-3) y Los Barrios-Ferrol (3-2). En este último, el único triunfo local no llegó hasta el quinto y definitivo.

Curiosamente, entre las dos temporadas precedentes no se produjo ningún caso.

En la 2002-03 se produjo la única remontada de un 0-2. La registró el León, que partía sin ventaja de campo, contra el Bilbao Basket.

Cuatro en solo tres

La 2005-06 cuenta con una peculiaridad: los cuatro cruces de la ronda inaugural se resolvieron en solo tres encuentros. El Gipuzkoa fue el único que avanzó con ventaja de campo en contra, frente al Inca mallorquín. El equipo donostiarra también barrió en semifinales al León (0-3).

Doce de las eliminatorias de playoffs se resolvieron con todos los triunfos de los equipos locales. Y solo una, con todos los éxitos logrados a domicilio. El duelo de semifinales de la 2017-18 entre el CB Prat y el Melilla, en el que se impuso, lógicamente, el Decano. Una anomalía que deparó otro dato peculiar: tanto el primer partido como el último acabaron con 63-64 en el marcador.

En los playouts, eliminatorias por la salvación que no se disputan desde la 2011-12, el porcentaje de éxito de los que no se adjudicaron el primer punto casi dobla al de los diferentes formatos de playoffs por el ascenso: 28,5% (4 de 14).

En este campo, sin embargo, la experiencia del Básquet Coruña es 100% grata: tres jugados, tres ganados. El primero, en la campaña 1998-99, es uno de esos cuatro casos anómalos. Perdió en casa contra el Inca (71-75) y venció en los tres siguientes. En la 2001-02, se impuso por el mismo marcador global al Córdoba, en este caso, con ventaja de campo que también tuvo en la 2000-01 contra el Ferrol (3-0).