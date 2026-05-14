Un Básquet Coruña de altura se anota el primer punto de cuartos (93-71)

Una acción ofensiva de Paul Jorgensen ante Spencer Littleson en el Leyma-Menorca Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña se anotó el primer punto (93-71) del cruce de de cuartos de final contra un Menorca que dio el mismo trabajo que en el duelo de la fase regular disputado en el Coliseum hace menos de un mes, en el que, al igual que este jueves, acabó hincando la rodilla ante la mayor reserva energética de los naranjas, que con este triunfo elevan a 4-0 el marcador global del curso en los duelos entre estos dos equipos.

De inicio, dos emparejamientos llamativos por parte visitante. Javi Zamora colocó a Sola con Pacheco y a Zurbriggen con Jou. Y lo pagó. El base argentino cometió dos faltas en los primeros 125 segundos. Al banco.

Y un rebote ofensivo de Schott en la primera jugada. Espejismo. Porque los naranjas se adueñarían de las capturas en los dos lados de la pista. Aunque inauguró el marcador un triple de Pacheco. Sobre la bocina de posesión. Primer aviso de la defensa del Menorca, un bosque de brazos y piernas en continuo movimiento.

Por eso electrónico se movió lentamente. El Leyma empezó mejor (9-2), pero el equipo balear se reenganchó al rebufo tras el primer tiempo muerto de Javi Zamora. Un 2+1 por aquí, un triple por allá... y parcial de 0-5. Entró Diop en pista y el partido se volvió a teñir de naranja. El senegalés hizo de todo: tapón, palmeo, media distancia, intimidación y triple. Un carrusel de acierto que dio al anfitrión una nueva máxima (20-13), justo antes de que el segundo base visitante, Cone, sumase también su segunda falta.

Con 20-15 arrancó el segundo cuarto. Y con intercambio de canastas. Barro tomó el testigo de su paisano y, con una diana desde cuatro metros, abrió un poco más el hueco (28-20). Los triples desde las esquinas, demasiado desprotegidas por los de Carles Marco, fue el oxígeno del Menorca en este tramo. Y la defensa, donde el Leyma, que también estuvo muy bien atrás, encontró en el carril una vía de acceso al aro.

Cuando más apretaba el marcador (31-31) entró en escena el tercer senegalés del Básquet Coruña. Thiam, que con tres anotaciones consecutivas reabrió un margen de dos canastas (37-32). Los tres '5' locales tirando del carro a falta de más anotación exterior.

Hasta que Cuevas enlazó dos dos triples y el hueco rozó por primera vez los dos dígitos (43-34). Littleson, que solo había anotado dos puntos, al contraataque en el primer cuarto, se quedó el balón en la última posesión. Y abrió su cuenta de triples pese a lanzar con Cremo encima (43-37).

Así remató una primera mitad donde el Menorca, a pesar su inferioridad reboteadora, supo limitar los puntos fáciles de los anfitriones: solo una canasta a la carrera, de Jorgensen, la tercera de los naranjas en el cuarto inaugural.

El triple del escolta estadounidense, que mantuvo un magnífico duelo en defensa con Jorgensen, animó al Menorca, que empezó el segundo tiempo con parcial de 0-5, cerrado con triple de Sola desde la (maldita) esquina derecha.

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El mal arranque, sin embargo, endureció la defensa naranja. Y ello le dio más ritmo en ataque, la posibilidad de correr. Con Jorgensen de ariete, aprovechando su mayor velocidad respecto a Littleson para sacar tiros libres, que pasó por el aro (47-42).

Y volvió a aparecer Diop, con otra secuencia completa ataque-defensa: taponazo a Arteaga y dos dianas de media distancia (51-42). Todo se le ponía de cara al Leyma, que además entró en bonus muy pronto: casi seis minutos por delante para convertir cada falta en tiros libres. Extrañamente, no forzó ninguno más en este periodo, que concluyó con la máxima en el cubo del Coliseum (61-52).

El Menorca, equipo que depende mucho del físico, empezaba a mostrar síntomas de escasez de energía. La que le sobró a Jorgensen para logra un 2+1 en una penetración sensacional. Littleson, con cinco puntos seguidos, dio el último coletazo del equipo balear. Carles Marco pidió tiempo muerto. Y a partir de ahí murió el Menorca.

Porque así lo quiso un Diop imperial. Entre él y un Jacobo Díaz hasta ese momento poco activo en ataque pusieron el partido patas arriba en un par de minutos. El madrileño hizo el 75-64 tras asistencia, de la lado a lado de la cancha, de... Diop.

Jacobo repitió suerte dos jugadas después, a continuación de un robo culminado con mate de Thiam, que certificó el 1-0 y el dominio de los pívots naranjas sobre los de un Menorca navegando ya a la deriva. Sin fuerzas. Como en una repetición de su visita al Coliseum hace un mes.

En los minutos finales se sumó a la fiesta, con dos dianas lejanas, Cremo, que en los tres primeros cuartos solo había registrado dos libres convertidos. Y a 90 segundos del final el Coliseum se puso en pie para homenajear a Diop, el indiscutible MVP del primer partido. El segundo empezó con el bocinazo final.

Básquet Coruña 93-71 Menorca

Leyma Básquet Coruña (20+23+18+32): Pacheco (7), Cremo (10), Jou (0), Micovic (4), Barro (9) -cinco inicial- Cuevas (6), Jorgensen (14), Brnovic (0), Diop (22), Thiam (10), Jacobo Díaz (9).

Menorca (15+22+15+19): Vicedo (10), Schott (3), Zurbriggen (4), Littleson (15), Adams Sola (16) -cinco inicial- Cone (5), Galette (0), Lobo (10), Wembi (3), Rotegard (2), Arteaga (3).

Árbitros: Quintas, Báez, Sierra.

Incidencias: Primer partido de cuartos de final de los playoffs de ascenso a la ACB disputado en el Coliseum ante 4.861 espectadores.