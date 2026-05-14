La previa | El (otro) camino del Básquet Coruña empieza aquí

Plantilla y cuerpo técnico del Básquet Coruña posan para DXT Campeón junto al escudo del equipo en el Coliseum Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña inicia este jueves (20.00 horas) la segunda parte del camino a la ACB, frenado por el Obradoiro en la última jornada de la fase regular. Un ruta en la que, además de lidiar con el Menorca, tiene hace que hacerlo con su maldición en los playoffs, ya que solo ha superado dos de las diez eliminatorias que ha disputado en Primera FEB.

El último paso por la postemporada data de la 2022-23, cuando el equipo entonces entrenado por Diego Epifanio se estrelló en cuartos de final contra rocoso Gipuzkoa, que ganó los dos primeros duelos, en Riazor, y el cuarto en el San Sebastián Arena.

Las dos únicas series triunfales fueron también en primera ronda. En la 2015-16, contra el Breogán (3-2), y en la 2020-21, frente al Oviedo (2-0). Desde que regresó a Primera FEB en la 2012-13, el equipo naranja ha jugado por el ascenso en todos los cursos excepto en tres: 2014-15, 2018-19 y 2019-20. En este último no hubo a causa de la pandemia.

En ninguno de ellos, no obstante, los playoffs constaron de una primera ronda al mejor de cinco o tres partidos y Final Four, como el caso del presente. Un tramo final, con cara a cara simples, que la directiva presidida por Pablo de Amallo tiene la intención de organizar. Pero, primero, hay que llegar a ella.

Primero hay que eliminar a un Menorca que esta campaña ya ha hincado la rodilla tres veces ante el plantel de Carles Marco. En liga, en la jornada tres, por un claro 80-102 el 11 de octubre de 2025 en Bintaufa.

Diez días después, nuevo duelo, en esta ocasión en los dieciseisavos de final de la Copa de España. También en suelo balear. También con triunfo visitante, ahora mucho más apretado (68-77), gracias a un parcial de 27-41 en la segunda mitad y a un Dídac Cuevas estelar (21 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 36 créditos de valoración).

En estos dos encuentros no estaba, dato muy importante, Fer Zurbriggen. El base argentino llegó a la isla a principios de noviembre. Y desde entonces no solo se ha convertido en el motor del Menorca, también en uno de los mejores jugadores de la competición. Lo dicen sus 12,6 tantos, 4,6 rechaces, 4,8 pases de canasta y 19,6 de valoración, la segunda cifra más alta de la fase regular, por detrás de los 20,5 del pívot internacional danés Kevin Larsen (Lucentum Alicante).

Pese a que la defensa naranja lo contuvo bastante (7 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) en el tercer encuentro, bastante cercano (22 de abril), el único en el Coliseum, los de Carles Marco tuvieron muchas dificultades para imponerse (81-72) a un conjunto insular liderado por su otro gran referente ofensivo, el escolta Spencer Littleson, autor de 23 tantos, con 5 de 7 desde la larga distancia.

Nico Galette, un jugador que no ha acabado de responder (promedia 5,5 tantos y 2,9 capturas) a las expectativas de su fichaje el pasado verano, fue el otro jugador de Javi Zamora que alcanzó los dobles dígitos en el multiusos herculino.

La fuerza del Menorca, sin embargo, no está en el ataque. Fue el cuarto equipo que menos puntos recibió (un total de 2.456) en la fase regular, por detrás del Palencia (2.324), el Gipuzkoa (2.386) y el Obradoiro (2.420). El Leyma encajó solamente 46 más, una ínfima diferencia de 1,4 por encuentro.

Una fortaleza defensiva que el Menorca exhibió en el Coliseum hace menos de un mes, donde Zamora, guiado por otros técnicos que usaron la zona como escudo contra el líder, sembró de minas los caminos hacia su aro. Las desactivaron, principalmente, las asistencias de Cuevas y los puntos (17) de Caio Pacheco. También los tiros libres (10 de 12) de un Ilimane Diop al que los visitantes no se cortaron a la hora de mandarle a la línea de los 4,60 metros.

Tampoco es la pintura un punto fuerte del equipo balear. Víctor Arteaga, al igual que el ‘3,5’ Egdar Vicedo, ya no está para los trotes de antaño, cuando fue un ‘5’ importante en la liga y con buenos minutos ACB; el atlético Emmanuel Wembi no acaba de explotar un físico privilegiado, Fynn Schott juega cada vez menos y Tobias Rotegard, fichado hace poco más de un mes (debutó en el Coliseum) es 100% alero.

El (otro) camino empieza aquí. El primero acabó, de manera bastante cruel, en Santiago. Dicen que siempre hay una segunda oportunidad. Y ningún equipo la merece más que este Básquet Coruña.

Básquet Coruña-Menorca

Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Joe Cremo, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro -posible cinco inicial- Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Menorca: Jalen Cone, Spencer Littleson, Tobias Rotegard, Edgar Vicedo, Víctor Arteaga -posible cinco inicial- Jaume Lobo, Nico Galette, Pol Molins, Fynn Schott, Fernando Zurbriggen, Emmanuel Wembi, Adams Sola.

Árbitros: Asier Quintas, Héctor Báez, José Carlos Sierra.

Cancha: Coliseum.

Hora: 20.00 (LaLiga+ y TVG).