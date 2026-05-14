Así fue | El Leyma se lleva el primer partido ante Menorca por 93-71
El segundo será este domingo también a las 20.00 horas y también en el Coliseum
La crónica
Cerramos esta retransmisión con la crónica del encuentro escrita por Chaly Novo. Gracias por seguir el partido con nosotros
Final
Finaaaaal del partido en el Coliseum. El Básquet Coruña se lleva el primer punto de la eliminatoria tras ganar a Menorca por 93-71. El segundo partido será este mismo domingo, también a las 20.00 horas y también en el Coliseum
88-66
Triiiiiple de Jorgensen
85-66
Suma desde el tiro libre Cremo cuando se va ovacionado al banquillo Ily Diop
83-66
Suma desde el tiro libre Diop
82-66
Triiiiiiple de Cremo
79-66
Canasta de Lobo
79-64
Suma desde el tiro libre Jacobo. 3:26 para el final
77-64
Matazo a la contra de Abdou, +13 Leyma
75-64
Intercambio de triples entre Littleson y Jacobo
72-61
Qué bien fintó el pase Jacobo para acabar con una bandejita
70-61
Y otros dooooos para Diop. 21 puntos para él. Lo para Javi Zamora a falta de 5 minutos
68-61
Responde Jorgensen, que se está echando al equipo a la espalda en ataque
66-61
Canastón de Vicedo con la mano de Micovic en la cara
66-59
Canasta de Zurbriggen absorbiendo el contacto con Pacheco
66-57
Suma desde el tiro libre Diop
64-57
Canasta en transición de Littleson. Lo para Carles Marco
64-55
Triple de Littleson tras rebote ofensivo
64-52
Doooooooos más uno marca de la casa de Paul Jorgensen. Anotó el adicional el estadounidense para poner la máxima diferencia del encuentro
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del tercer cuarto en el Coliseum con el Leyma dominando el marcador por 61-52 tras dos buenas acciones defensivas
61-52
Se despistó Menorca en defensa y lo aprovechó Jacobo para machacar el aro
59-52
Suma desde el tiro libre Sola. Tercera de Jorgensen
59-50
Otra media distancia, ahora de Abdou
57-50
Dos más para Diop tras rebote ofensivo
55-50
Se tropezaron entre Diop y Cuevas y lo aprovechó Vicedo para sumar de tres
55-47
Canastón de Littleson a pesar de la buena defensa de Cremo. La devuelve Ily de nuevo desde la media distancia
53-45
Suma desde el tiro libre Pacheco
51-45
Triple frontal de Vicedo, se enfadaba Carles con Jacobo por la acción defensiva
51-42
Conduce la transición Jorgensen (al que le hacen varias faltas) y termina asistiendo para el mate de Diop. Tiempo muerto Menorca
49-42
Tiene la muñeca fina Diop hoy, ahora anota casi desde el triple
47-42
Suma Jorgensen desde el tiro libre. Muy agresivo en este inicio de segunda parte el estadounidense
45-42
Suma Jorgensen desde el tiro libre. Tercera de Zurbriggen
43-42
Tres más para Sola
43-39
Suma Schott desde el tiro libre
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Defensa
De nuevo con problemas el Leyma ante las defensas mixtas de Menorca. Los interiores y los chispazos de Dídac han dado vida a los naranjas, que en su aro están siendo capaces de contener a Littleson. Eso sí, al precio de permitir varios tiros liberados de sus compañeros
Estadísticas
Al descanso, Adams Sola es el máximo anotador del partido con 11 puntos. En el Leyma lidera Barro con 9 puntos y 13 de valoración. Thiam es el máximo reboteador con 6 y Zurbriggen el mejor pasador con 4 asistencias
Final
Tiempo de descanso en el Coliseum. El Leyma llega con ventaja en el marcador (43-37) al entretiempo después de un buen parcial final liderado por Dídac Cuevas, aunque lo maquilló Littleson con un triplazo sobre la bocina
43-34
Y ooooootro triple de Cuevas saliendo de indirecto. Lo para Javi Zamora a falta de 57 segundos para el descanso
40-34
Triiiiiiple de Cuevas en transición
37-34
Suma desde el tiro libre Sola
37-32
Suma desde el tiro libre Thiam. Quinto rebote, tercero en ataque, para el senegalés
35-32
Movió muy bien la bola el Leyma ahora hasta encontrar a Abdou debajo del aro
33-32
Le sacó la segunda falta Schott a Jou. Se une el catalán a Jacobo, Jorgensen y Abdou en ese club
33-31
Dooooos más uno de Abdou Thiam, que rescató el rebote ofensivo tras el fallo de Dídac
31-31
Canasta de Lobo a la contra. No ha sido la salida de tiempo muerto ideal del Leyma
31-29
Se come la posesión Menorca y pide tiempo muerto Carles Marco
31-29
Triple liberado de Sola
31-26
Muy bien ahora Micovic haciéndose grande contra Zurbriggen
29-26
Suma desde el tiro libre Lobo. Llegó tarde al punteo del triple Jorgensen, que acumula su segunda falta personal
29-23
Suma desde el tiro libre Barro. 7 puntos seguidos del senegalés
28-23
Triple de Lobo
28-20
Dos más para Mus, que se animó con la media distancia ahora
26-20
Suma desde el tiro libre Barro
24-20
Canastón al poste de Mus Barro al que responde en transición Zurbriggen
22-18
Canasta de media distancia de Pacheco, la devuelve Vicedo
20-16
Inaugura el segundo cuarto Wembi desde el tiro libre
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Se acaba el primer cuarto en el Coliseum con un marcador de 20-15 y la sensación de que el Leyma podría haber anotado más. Los naranjas perdonaron varias bandejas fáciles y dos tiros libres
20-15
Falla desde el tiro libre Wembi. Segunda de Jacobo
20-15
Falla desde el tiro libre Cuevas. Segunda también de Cone. Los dos bases de Menorca con dos faltas en el primer cuarto
20-15
Canasta de Wembi, está moviendo muy bien la bola Menorca en ataque
20-13
Suma desde el tiro libre Cremo
18-13
Triiiiiiple Diop
15-13
2+1 de Sola. Le sacó la falta a Thiam aguantando muy bien el contacto
15-10
Suma desde el tiro libre Diop, que ha empezado muy serio el partido
13-10
Triple de Sola
13-7
Genial Diop con la finta de tiro para anotar solo desde la media distancia
11-7
Buena canasta de Diop en el palmeo de rebote ofensivo
9-7
2+1 de Arteaga, que jugó bien el pick&roll con Jalen Cone. Anota el adicional
9-4
Dos para Rotegard
9-2
Canastón de Jorgensen a la contra después de un buen tapón de Diop en defensa sobre Adams Sola
7-2
Recursazo de Micovic con el reverso en transición. Lo para Javi Zamora
5-2
Suma Barro desde el tiro libre. Momento importante porque le sacó la segunda a Zurbriggen, que había ido a la ayuda
3-2
Primeros puntos de Littleson a la contra
3-0
Inaugura Pacheco el marcador con un triple sobre la bocina
Inicio
Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Menorca
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empieza con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Menorca sale con Zurbriggen, Littleson, Sola, Vicedo y Schott
1x1
Menorca ha tenido dos líderes ofensivos claros tras la salida de Thad McFadden, que han sido Spencer Littleson y Fer Zurbriggen. Puedes saber más sobre la plantilla del equipo balear con nuestro 1x1
Javi Zamora
Precisamente sobre esa designación de A Coruña habló el entrenador de Menorca, Javi Zamora, en rueda de prensa
Final Four
Esta semana se ha conocido también que A Coruña será la sede de la Final Four por el ascenso a ACB. Eso sí, siempre y cuando el Básquet Coruña consiga clasificarse
Carles
Como siempre antes de los partidos, el entrenador del Leyma, Carles Marco, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa
MVP Abril
Caio Pacheco recibió este miércoles el galardón a mejor jugador del equipo durante el mes de abril, escogido por la afición
Las claves
El de hoy es el primer partido de un mínimo de tres que tendrá esta eliminatoria entre el segundo y el octavo clasificado de la Primera FEB. Pablo Alonso y Ales Tejera desde A Coruña y Pablo Rodríguez y Pau Cobos desde Baleares, aportan las claves para ambos equipos en el cruce
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de playoff contra Palma? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del primer partido de la eliminatoria de playoff entre Básquet Coruña y Hestia Menorca