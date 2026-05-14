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Básquet Coruña | Directos

Así fue | El Leyma se lleva el primer partido ante Menorca por 93-71

El segundo será este domingo también a las 20.00 horas y también en el Coliseum

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/05/2026 19:19
Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Patricia G. Fraga
Básquet Coruña
93-71
Hestia Menorca
Final

La crónica

Cerramos esta retransmisión con la crónica del encuentro escrita por Chaly Novo. Gracias por seguir el partido con nosotros

Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Patricia G. Fraga
4Q

Final

Finaaaaal del partido en el Coliseum. El Básquet Coruña se lleva el primer punto de la eliminatoria tras ganar a Menorca por 93-71. El segundo partido será este mismo domingo, también a las 20.00 horas y también en el Coliseum

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88-66

Triiiiiple de Jorgensen

85-66

Suma desde el tiro libre Cremo cuando se va ovacionado al banquillo Ily Diop

83-66

Suma desde el tiro libre Diop

82-66

Triiiiiiple de Cremo

79-66

Canasta de Lobo

79-64

Suma desde el tiro libre Jacobo. 3:26 para el final

77-64

Matazo a la contra de Abdou, +13 Leyma

75-64

Intercambio de triples entre Littleson y Jacobo

72-61

Qué bien fintó el pase Jacobo para acabar con una bandejita

70-61

Y otros dooooos para Diop. 21 puntos para él. Lo para Javi Zamora a falta de 5 minutos

68-61

Responde Jorgensen, que se está echando al equipo a la espalda en ataque

66-61

Canastón de Vicedo con la mano de Micovic en la cara

66-59

Canasta de Zurbriggen absorbiendo el contacto con Pacheco

66-57

Suma desde el tiro libre Diop

64-57

Canasta en transición de Littleson. Lo para Carles Marco

64-55

Triple de Littleson tras rebote ofensivo

64-52

Doooooooos más uno marca de la casa de Paul Jorgensen. Anotó el adicional el estadounidense para poner la máxima diferencia del encuentro

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en el Coliseum con el Leyma dominando el marcador por 61-52 tras dos buenas acciones defensivas

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61-52

Se despistó Menorca en defensa y lo aprovechó Jacobo para machacar el aro

59-52

Suma desde el tiro libre Sola. Tercera de Jorgensen

59-50

Otra media distancia, ahora de Abdou

57-50

Dos más para Diop tras rebote ofensivo

55-50

Se tropezaron entre Diop y Cuevas y lo aprovechó Vicedo para sumar de tres

55-47

Canastón de Littleson a pesar de la buena defensa de Cremo. La devuelve Ily de nuevo desde la media distancia

53-45

Suma desde el tiro libre Pacheco

51-45

Triple frontal de Vicedo, se enfadaba Carles con Jacobo por la acción defensiva

51-42

Conduce la transición Jorgensen (al que le hacen varias faltas) y termina asistiendo para el mate de Diop. Tiempo muerto Menorca

49-42

Tiene la muñeca fina Diop hoy, ahora anota casi desde el triple

47-42

Suma Jorgensen desde el tiro libre. Muy agresivo en este inicio de segunda parte el estadounidense

45-42

Suma Jorgensen desde el tiro libre. Tercera de Zurbriggen

43-42

Tres más para Sola

43-39

Suma Schott desde el tiro libre

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

Descanso

Defensa

De nuevo con problemas el Leyma ante las defensas mixtas de Menorca. Los interiores y los chispazos de Dídac han dado vida a los naranjas, que en su aro están siendo capaces de contener a Littleson. Eso sí, al precio de permitir varios tiros liberados de sus compañeros

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Adams Sola es el máximo anotador del partido con 11 puntos. En el Leyma lidera Barro con 9 puntos y 13 de valoración. Thiam es el máximo reboteador con 6 y Zurbriggen el mejor pasador con 4 asistencias

Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Primer partido de playoff entre Básquet Coruña y Menorca
Patricia G. Fraga
2Q

Final

Tiempo de descanso en el Coliseum. El Leyma llega con ventaja en el marcador (43-37) al entretiempo después de un buen parcial final liderado por Dídac Cuevas, aunque lo maquilló Littleson con un triplazo sobre la bocina

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43-34

Y ooooootro triple de Cuevas saliendo de indirecto. Lo para Javi Zamora a falta de 57 segundos para el descanso

40-34

Triiiiiiple de Cuevas en transición

37-34

Suma desde el tiro libre Sola

37-32

Suma desde el tiro libre Thiam. Quinto rebote, tercero en ataque, para el senegalés

35-32

Movió muy bien la bola el Leyma ahora hasta encontrar a Abdou debajo del aro

33-32

Le sacó la segunda falta Schott a Jou. Se une el catalán a Jacobo, Jorgensen y Abdou en ese club

33-31

Dooooos más uno de Abdou Thiam, que rescató el rebote ofensivo tras el fallo de Dídac

31-31

Canasta de Lobo a la contra. No ha sido la salida de tiempo muerto ideal del Leyma

31-29

Se come la posesión Menorca y pide tiempo muerto Carles Marco

31-29

Triple liberado de Sola

31-26

Muy bien ahora Micovic haciéndose grande contra Zurbriggen

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29-26

Suma desde el tiro libre Lobo. Llegó tarde al punteo del triple Jorgensen, que acumula su segunda falta personal

29-23

Suma desde el tiro libre Barro. 7 puntos seguidos del senegalés

28-23

Triple de Lobo

28-20

Dos más para Mus, que se animó con la media distancia ahora

26-20

Suma desde el tiro libre Barro

24-20

Canastón al poste de Mus Barro al que responde en transición Zurbriggen

22-18

Canasta de media distancia de Pacheco, la devuelve Vicedo

20-16

Inaugura el segundo cuarto Wembi desde el tiro libre

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

1Q

Final

Se acaba el primer cuarto en el Coliseum con un marcador de 20-15 y la sensación de que el Leyma podría haber anotado más. Los naranjas perdonaron varias bandejas fáciles y dos tiros libres 

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20-15

Falla desde el tiro libre Wembi. Segunda de Jacobo

20-15

Falla desde el tiro libre Cuevas. Segunda también de Cone. Los dos bases de Menorca con dos faltas en el primer cuarto

20-15

Canasta de Wembi, está moviendo muy bien la bola Menorca en ataque

20-13

Suma desde el tiro libre Cremo

18-13

Triiiiiiple Diop

15-13

2+1 de Sola. Le sacó la falta a Thiam aguantando muy bien el contacto

15-10

Suma desde el tiro libre Diop, que ha empezado muy serio el partido

13-10

Triple de Sola

13-7

Genial Diop con la finta de tiro para anotar solo desde la media distancia

11-7

Buena canasta de Diop en el palmeo de rebote ofensivo

9-7

2+1 de Arteaga, que jugó bien el pick&roll con Jalen Cone. Anota el adicional

9-4

Dos para Rotegard

9-2

Canastón de Jorgensen a la contra después de un buen tapón de Diop en defensa sobre Adams Sola

7-2

Recursazo de Micovic con el reverso en transición. Lo para Javi Zamora

5-2

Suma Barro desde el tiro libre. Momento importante porque le sacó la segunda a Zurbriggen, que había ido a la ayuda

3-2

Primeros puntos de Littleson a la contra

3-0

Inaugura Pacheco el marcador con un triple sobre la bocina

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1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Menorca

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empieza con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Menorca sale con Zurbriggen, Littleson, Sola, Vicedo y Schott

Previa

1x1

Menorca ha tenido dos líderes ofensivos claros tras la salida de Thad McFadden, que han sido Spencer Littleson y Fer Zurbriggen. Puedes saber más sobre la plantilla del equipo balear con nuestro 1x1

Los jugadores de Menorca celebran una victoria de esta temporada
Los jugadores de Menorca celebran una victoria de esta temporada
Hestia Menorca
Previa

Javi Zamora

Precisamente sobre esa designación de A Coruña habló el entrenador de Menorca, Javi Zamora, en rueda de prensa

Javi Zamora, durante el Básquet Coruña-Menorca
Javi Zamora, durante el Básquet Coruña-Menorca
Quintana
Previa

Final Four

Esta semana se ha conocido también que A Coruña será la sede de la Final Four por el ascenso a ACB. Eso sí, siempre y cuando el Básquet Coruña consiga clasificarse

Los jugadores del Leyma Básquet Coruña celebran con la afición el triunfo contra el Gipuzkoa, precisamente el equipo que le ha regalado el ascenso directo
Los jugadores del Leyma Básquet Coruña celebran con la afición el triunfo contra el Gipuzkoa, precisamente el equipo que le ha regalado el ascenso directo
Carlota Blanco
Previa

Carles

Como siempre antes de los partidos, el entrenador del Leyma, Carles Marco, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa

Carles Marco durante la rueda de prensa previa a la eliminatoria de playoff ante Menorca
Carles Marco durante la rueda de prensa previa a la eliminatoria de playoff ante Menorca
Javier Alborés
Previa

MVP Abril

Caio Pacheco recibió este miércoles el galardón a mejor jugador del equipo durante el mes de abril, escogido por la afición

Caio Pacheco con su premio a mejor jugador del mes de abril
Caio Pacheco con su premio a mejor jugador del mes de abril
Javier Alborés
Previa

Las claves

El de hoy es el primer partido de un mínimo de tres que tendrá esta eliminatoria entre el segundo y el octavo clasificado de la Primera FEB. Pablo Alonso y Ales Tejera desde A Coruña y Pablo Rodríguez y Pau Cobos desde Baleares, aportan las claves para ambos equipos en el cruce

Joe Cremo y Caio Pacheco celebran una acción detrás de Spencer Litlleson en el Coliseum
Joe Cremo y Caio Pacheco celebran una acción detrás de Spencer Litlleson en el Coliseum
Quintana
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de playoff contra Palma? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Plantilla y cuerpo técnico del Básquet Coruña posan para DXT Campeón junto al escudo del equipo en el Coliseum
Plantilla y cuerpo técnico del Básquet Coruña posan para DXT Campeón junto al escudo del equipo en el Coliseum
Javier Alborés
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del primer partido de la eliminatoria de playoff entre Básquet Coruña y Hestia Menorca

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