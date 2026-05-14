El 1x1 del rival | Dos faros iluminan el ataque de Menorca

Los jugadores de Menorca celebran una victoria de esta temporada Hestia Menorca

El Básquet Coruña se las verá en cuartos de final de los playoffs con un equipo, el Menorca, con dos claros referentes ofensivos, Spencer Littleson y Fernando Zurbriggen, y una defensa de las mejores de la liga.

Edgar Vicedo. Ala-pívot, 2,01m. 31 años.

Tras casi una vida en ACB, el interior madrileño de 2,01 decidió dar un paso hacia atrás para reencontrarse a sí mismo en Primera FEB después de su lesión en el pie. Cuarto máximo anotador (8,3 puntos) y segundo máximo reboteador del equipo (los 4,9 de este curso son el mejor dato de su carrera) balear. Un cuatro que cada vez tiende a jugar más abierto. Así lo demuestran los 138 triples que ha intentado este año, el tope de su carrera.

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Jalen Cone. Base, 1,80m. 25 años.

Tras ser el máximo anotador de la pasada temporada en Primera FEB con 16,4 puntos, Javi Zamora decidió cambiar el rol del estadounidense para que pasase a jugar de '1'. Empezó bien, en su línea, pero la llegada de Fernando Zurbriggen y, en su momento, de Thad McFadden, le han opacado para acabar promediando 6,9 puntos y casi diez minutos menos de juego por encuentro. Compensa su escasa estatura, no parece que llegue al 1,80 que le otorgan, con un tiro en suspensión desde muy arriba, aunque en defensa sufre bastante. Base mucho más anotador que pasador. Acabó la temporada regular con un buen partido contra Melilla y su condición de 'microondas' podría jugarle una mala pasada al Leyma.

Nico Galette. Alero, 1,98m. 23 años.

Ha ido claramente de menos a más durante la temporada, ganándose poco a poco la confianza y el hueco en la rotación de su entrenador. Con un físico privilegiado, que le capacita para anotar tanto desde fuera como desde cerca del aro, llega al playoff tras firmar uno de sus mejores partidos del curso ante Melilla: 12 puntos, 6 rebotes (3 ofensivos), 2 asistencias y 4 robos. Aun así, su rendimiento está por debajo de lo esperado por el club balear.

Fynn Schott. Ala-pívot, 2,03. 20 años.

El joven interior cedido por el Gran Canaria tiene el físico pero le falta maduración para aportar más en una liga tan dura como la Primera FEB. Va bien en el rebote, tanto defensivo como defensivo, pero no tiene tiro exterior, algo indispensable hoy en día en un ala-pívot. Año de aprendizaje para el austriaco.

Fernando Zurbriggen. Base, 1,85. 28 años.

Ya destacó el año pasado en el Fuenlabrada que se quedó a nada de ascender junto al naranja Paul Jorgensen. El argentino llegó con la temporada empezada tras la lesión de Pol Figueras y se ha convertido en indispensable en la rotación balear, así como en el jugador más valorado del equipo con sus 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 4,8 asistencias para un total de 19,6 créditos de media por encuentro, la segunda más alta de la fase regular. Potencia física descomunal y gran visión de juego, solo le falta un mejor tiro de tres para estar de por vida en una categoría superior.

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Spencer Littleson. Escolta, 1,92. 27 años.

Una de las dos estrellas del Menorca. Es curioso que el equipo balear haya conseguido tener en sus filas al máximo anotador de la Primera FEB en dos temporadas consecutivas. Tras Jalen Cone el año pasado, Spencer Littleson ha sido el faro ofensivo del equipo entrenado por Javi Zamora. Ya sabe lo que es hacer buenas actuaciones contra el Leyma, sobre todo en los inicios de partido. Tras los ajustes de Carles Marco y su staff sobre la marcha le costó más. 16,7 puntos y un acierto del 37% en el triple en su primer año en la liga. Lanzador de mecánica rapidísima, que ejecuta tras bloqueo y tras bote.

Jaume Lobo. Escolta, 1,80. 25 años.

Su progresión parece haberse estancado, pese a que sus medias en la regular fueron interesantes: 8,8 puntos (36,9% de acierto desde el arco(, 2,0 rebotes y 2,4 asistencias. También puede jugar al '1' sin problemas. En su puesto natural, no obstante, está penalizado por su escasez de centímetros. La temporada pasada compartió vestuario con Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Abdou Thiam. Como consiga coger una racha anotadora, puede ser muy peligroso para los naranjas.

Pol Molins. Base, 1,96. 27 años.

El tercer base de la plantilla entrenada por Javi Zamora está teniendo un paso prácticamente testimonial, especialmente en ataque ( su tiro de tres es prácticamente inexistente), por la temporada 2025-26. Otras cosa en defensa, donde el de El Masnou es, por cuerpo y por cualidades, un problema tanto para bases como para escoltas.

Emmanuel Wembi. Pívot, 2,05. 28 años.

El interior de la República Democrática del Congo apuntaba bastante más alto de lo que ha llegado cuando llegó a España en 2023. La temporada pasada logró el ascenso con el San Pablo Burgos de Dídac Cuevas y Joe Cremo, aunque su aportación fue más bien escasa en una liga regular de récord de su equipo. Muy físico y atlético, le faltan fundamentos y juego de espaldas (no lanza desde lejos) para haber llegado más alto. Eso sí, en defensa es un incordio. Promedia 6,3 puntos y 4,4 rebotes.

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Tobias Rotegard. Alero, 2,01. 26 años.

El internacional noruego llegó al Menorca hace escasamente un mes, De hecho, debutó en el Coliseum, donde apenas hizo cosas. Desde entonces, su aportación se limita a 2,4 puntos y 1,0 rebotes. Lo más destacado es que ha pasado por el aro la mitad de sus intentos desde 6,75 metros (4 de 8). Físico fuerte, aunque no es demasiado rápido.

Adams Sola. Alero, 1,93. 24 años.

El mayor de los Sola (su hermano Miguel sigue en el Estudiantes, club donde se criaron ambos) es un genuino jugador de equipo. Aplicado en defensa, donde suple con fuerza la inferioridad en centímetros respecto a casi todos los '3' de la liga, al otro lado de la pista hace un poco de todo: 5,7 puntos (34,2% en triples), 5,5 rebotes y 1,4 asistencias.

Víctor Arteaga. Pívot, 2,12. 33 años.

Volvió a la isla tras una breve aventura (16 partidos) en la liga mexicana. El Menorca es el segundo equipo en Primera FEB (tras el Lleida 2013-14) del conquense, con un dilatado pasado en la ACB, ejerció durante once temporadas como jugador de rotación. Sus mejores años han quedado atrás, aunque permanece su talento y habilidad para jugar de espaldas al aro. Un pívot old school cuyas medias este curso son de 5,0 puntos y 2,6 rebotes. Aunque es bastante lento, su estatura y sus brazos largos cambian muchos tiros.

Javier Zamora. Entrenador. 41 años.

El madrileño cumple su quinta temporada al frente del conjunto de Bintaufa, donde aterrizó tras una frustrante experiencia en uno de los equipos de su ciudad, el Estudiantes, del que fue despedido en febrero de 2021, tres meses antes que que el conjunto colegial descendiese por primera vez a la segunda categoría. En 2019, condujo a la selección española masculina sub-18 al título europeo, tras hacerla subcampeona un año antes. Al Menorca, adonde llegó al mes de siguiente de salir del Estu, lo llevó a Primera FEB al final del curso 2022-23. El pasado lo salvó y el presente lo colocó en la octava plaza final de la regular.