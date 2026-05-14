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Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Menorca

Diop ilumina el Coliseum al frente de una actuación sensacional de los tres pívots del Básquet Coruña

Chaly Novo
Chaly Novo
14/05/2026 23:07
Ilimane Diop, defendido por Víctor Arteaga en el primer duelo de la serie Básquet Coruña-Menorca
Ilimane Diop, defendido por Víctor Arteaga en el primer duelo de la serie Básquet Coruña-Menorca
Patricia G. Fraga
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La actuación de los tres '5' del Básquet Coruña, los senegaleses Ilimane Diop, Abdou Thiam y Mus Barro, fue instrumental en la labor de abrir la rocosa defensa del Menorca, a la que también hicieron aportaciones muy jugosas Paul Jorgensen y Jacobo Díaz.

6 DÍDAC CUEVAS 

Comenzó algo acelerado de más, sin dar con el ritmo más adecuado, y mejoró en los instantes finales del segundo cuarto, con dos triples que pusieron tierra de por medio. En la segunda mitad dirigió con algo más de pausa y más acierto.

9 PAUL JORGENSEN 

Aunque no estuvo atinado desde la larga distancia, el de New Jersey vivió pegado como una lapa a Littleson, al que prácticamente impidió lanzar cómodo, y en el arranque del último periodo se cargó el equipo a la espalda para mantener al Menorca fuera de rebufo. No fue su mejor partido, pero las ganas de ganar elevan su nota.

6 GUILLEM JOU 

Negado en los lazamientos, el cocapitán se mató en la defensa, en varias fases del duelo a Zurbriggen, negándole el camino del aro. Además bajó 5 rebotes. 

7 CAIO PACHECO 

Acertó con el tempo antes de Cuevas y encontró puntos en penetraciones por el centro de la defensa del Menorca. Capturó 4 rechaces, dio 2 asistencias y, tal vez, estuvo algo tímido a la hora de lanzar. 

- DANILO BRNOVIC 

Cuatro minutos estuvo en cancha el montenegrino, que estrenó su casillero con el partido ya decidido. 

10 ILIMANE DIOP 

Inmensa actuación del senegalés. En defensa, intenso e intimidador (1 tapón oficial, dos más que le negó la mesa de anotadores), en ataque, haciendo daño cerca y lejos del aro: 7 de 8 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 5 de 6 en libres. Con 3 rebotes y 1 pase de canasta alcanzó los 24 de valoración. 

6 JOE CREMO 

Aplicado como siempre en defensa, no miró al aro hasta el último cuarto, algo muy extraño en él. En cuanto abrió la lata, cayeron 8 de sus 10 puntos en nada. Y regaló tres canastas a los compañeros. 

8 MUS BARRO 

Tremenda labor de pico y pala. Fue el primer en abrir la lata interior de Menorca. Lo hizo en las cercanías del aro y desde la media distancia. Atrás fue un muro. 

7 STRAHINJA MICOVIC 

Otro que apenas miró al aro. Eso sí, clavó las dos que intentó, la segunda con un precioso reverso. Estuvo muy en en las ayudas defensivas, sobre todo en línea de fondo. Desplegó un muestrario de intangibles. 

9 ABDOU THIAM 

Defendió, atacó, corrió, reboteó mucho (8), cubrió toda la cancha. Partido completísimo del senegalés. Una excelente noticia para un equipo que echaba de menos su mejor versión. 

8 JACOBO DÍAZ 

Tardó en aparecer en ataque, pero cuando lo hizo fue para, mano a mano con Diop, ponerle el candado al primer punto de la eliminatoria. Lo dio todo en defensa y rebañó 6 rechaces de los aros.

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