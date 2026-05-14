Carles Marco: "Hemos hecho un muy buen esfuerzo defensivo colectivo"

Carles Marco durante el primer partido entre Leyma y Menorca Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña no falló en el primer partido y puso el 1-0 en la serie de playoffs contra Menorca. Los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Javi Zamora, analizaron el encuentro en sala de prensa.

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Carles Marco

Valoración. "Agradecer la presencia y el empuje a la afición. Lo necesitamos y se nota. Creo que, a nivel general, hemos estado muy sólidos defensivamente, con algunos cambios en la segunda parte que nos han dado aún más solidez. En ataque, cuando no corremos y no nos pasamos el balón, parece que no generamos lo que generamos. Ellos han defendido bien y no nos hemos encontrado cómodos hasta el final, cuando desde nuestra defensa hemos podido correr. Una de las claves ha sido el rebote ofensivo en la primera parte, pero cuando tiramos malos tiros nos corren. En líneas generales, buena entrada de playoff, sobre todo en consistencia defensiva".

Faltas. "Me he quejado, pero también a mis jugadores por no hacer faltas. Creo que el contacto ha sido en los dos por igual. Son partidos de playoffs, que los árbitros pitan lo que ven. Es cierto que en el último cuarto no han estado tan agresivos. Cuando somos verticales, nos tienen que hacer falta y ellos posiblemente han tocado menos pintura. Ha sido un partido físico".

Interiores. "Creo que han estado toda la temporada así. Muchas veces sin lucidez. Hay cosas que no se ven y sin ellos no seríamos lo que hemos sido todo el año. Ily ha estado acertado y ha cambiado muchos tiros. Eso nos hace ser un buen equipo. Sin estos tres no sacaríamos a relucir el talento de otros jugadores. Cada vez lo están haciendo mejor".

Liberar presión. "Es un punto, esto va a ser una guerra. Vamos a pensar en el siguiente y ahí seguir sumando. Contento porque las anteriores semanas tampoco hemos podido entrenar bien del todo porque no ha sido fácil (con el tema del Obra). Nos ha costado un poco arrancar, pero ya estamos metidos".

Dificultad para irse en el marcador. "Hemos estado muy bien acostumbrados a ganar partidos a veces fáciles y ninguno es fácil. Es mérito de ellos (Menorca), son un equipazo. En algunos momentos no hemos jugado bien a baloncesto, mérito de Menorca. Hay que dar mérito a los jugadores por ganar partidos, que es muy difícil en esta liga".

Defensa. "Todo empieza desde nuestros cincos, pero esos ajustes de la segunda y los exteriores... Es muy difícil defenderles. Nos han metido 71, pero hemos hecho un muy buen esfuerzo defensivo colectivo. Es una labor de equipo, los cincos han estado muy bien, Mico, Jacobo, Guillem... conjunto, equipo, que es de lo que se trata y lo que hemos intentado hacer desde principio de temporada, ser un equipo".

Zona. "Nos han hecho varias nuevas, que no habíamos estado muy preparados. Zurbriggen ha hecho dos faltas rápido y no sé si condiciona o no. Nosotros intentamos contrarrestar su plan y estar preparados para cualquier tipo de defensa":

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Javi Zamora

Valoración. "Felicitar al Leyma por la victoria, creo que ha sido un partido en el que al final la diferencia de puntos ha sido excesiva para el esfuerzo, la actitud, la intensidad y actitud de los chicos. Los primeros cuartos han sido muy buenos en cuanto a solidez. Ambos hemos jugado bien en ataque contra muy buenas defensas. Nosotros hemos estado excelentemente bien atrás hasta los dos destellos de Dídac que hacen que nos vayamos 6 abajo".

"La segunda parte ha llevado un tono muy parecido hasta el último cuarto. Dos equipos trabajando muy intensos, intentando tapar las fortalezas del equipo contrario. Nos hemos encontrado con muchas canastas de mucho mérito, con un Ily espectacular desde la media distancia y creo que ha sido una de las claves. Sabemos que es parte de sus recursos, pero han estado acertadísimos. A falta de 5 minutos, el equipo le ha costado recomponerse de 2/3 acciones seguidas que nos han castigado. Ellos además estaban sin faltas en el último cuarto y tenemos que aprender de ello. Tenemos que interpretar el nivel de contacto. Es un aprendizaje para todos el nivel de contacto que nos va a exigir nosotros y llevarlo nosotros también a esa línea".

Faltas de Zurbriggen. "Es una de las claves de la primera parte. Que Jalen Cone no haya dado un nivel de juego óptimo. Sobre todo por la sensación con la que se va Fer del partido. Al 1:30 que haya tenido dos faltas nos ha condicionado mucho. Este nivel de exigencia, de físico, al que te lleva Coruña, con esa rotación y condicionante es difícil. Hay que aprender del nivel de contacto de ese último cuarto para poder recurrir a ello. No quita que el Leyma haya sido justo vencedor, lo han llevado donde querían y nosotros tenemos que mejorar".

Estado físico de Zurbriggen. "Está perfecto, creo que ha sido una cuestión más mental. Esas primeras faltas le han frustrado un poquito y sobre todo que siendo el jugador con más faltas recibidas de la liga, no haya ido a la línea de tiros libres".

Carga de minutos. "Es una situación que venimos trabajando, sabiendo que nuestras rotaciones muchas veces son cortas, pero nos han condicionado las faltas en la primera parte. Creo que Adams y Edgar han hecho un partidazo sublime, sobre todo Sola, que ha dado una exhibición defensiva y ha estado acertado adelante. Le estoy viendo ese puntito de madurez que me hace presagiar que está preparado para retos mayores. Tendremos que descansar bien, mirar dónde podemos rotar un poco más".