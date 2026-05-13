Las claves de la eliminatoria entre Básquet Coruña y Menorca

Joe Cremo y Caio Pacheco celebran una acción detrás de Spencer Litlleson en el Coliseum Quintana

Comienza la cuenta atrás definitiva para que empiecen los playoffs de ascenso a Liga Endesa. Este jueves (20.00 horas) Básquet Coruña y Menorca inaugurarán la postemporada en el Coliseum de A Coruña con su cuarto duelo en lo que va de temporada. Los tres anteriores, dos de liga regular y uno de Copa de España, cayeron del lado naranja, un signo que el Leyma buscará mantener para meterse en la Final Four por el ascenso a ACB.

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Básquet Coruña

El conjunto herculino parte con el cartel de favorito en la eliminatoria por sus mejores resultados en la temporada regular, pero también por los de los enfrentamientos directos. Las claves del éxito naranja en la eliminatoria pasan por varios aspectos para Ales Tejera y Pablo Alonso, integrantes del programa Tirando de Tres y el colectivo Nordés Naranja.

A ambos les preocupa el factor ambiente, sobre todo por jugar el primer partido en jueves: “Me preocupa que pueda haber un ambiente un poco más frío de lo que requiere un playoff. Me temo una entrada al nivel de la que hubo el último partido aquí en miércoles”, afirma Pablo. “Será muy importante el papel que juguemos desde la grada para hacer llegar ese punto de fuerza extra. Aunque hace tres años que no vemos un playoff, estos son partidos distintos, en los que uno no puede guardarse nada y hay que ponerse el mono de trabajo y competir durante los cuarenta minutos”, añade Ales.

En lo deportivo, los dos apuntan al juego exterior de Menorca como principal preocupación defensiva del Leyma. “Una de las claves, quizás la principal, será la defensa frente a su batería exterior y parar la generación de fuera a dentro que puede hacer crecer a Arteaga en la eliminatoria. En el último partido no se pudo parar a Littleson en la primera parte, pero con los ajustes de la segunda se logró minimizar su importancia”, explica Ales. “Creo que la clave es que el Leyma consiga parar la aportación de puntos de sus exteriores. De Littleson, tanto con la capacidad que tiene de crearse sus propios tiros en uno por uno o recibiendo, pero también estar atentos a otros jugadores como Jaume Lobo, que es un microondas. También los tiros desde las esquinas que puedan tener tanto Sola como Vicedo”, dice Pablo.

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Uno de los factores que han llevado al Básquet Coruña a cosechar tan buenos resultados en la liga regular ha sido el rebote, por donde pasará también una de las claves de la eliminatoria, tal y como asegura Ales: “Hay que ser dinámicos en ataque y atacar, no limitarnos a mover el balón, sino ser agresivos para encontrar las mejores posiciones. También ser fuertes en el rebote defensivo para poder correr y tener ritmo, así como cargar fuerte el ofensivo para tener segundas oportunidades. En esencia, volver a ese estilo que tantas alegrías nos ha dado esta temporada”.

Para Pablo Alonso, otro de los puntos a favor del Leyma en el duelo al mejor de cinco encuentros pasa por sus interiores, a priori superiores a los de Menorca: “Creo que ahí es donde el Leyma tiene mayor ventaja, creo que nuestro juego interior es más potente, sobre todo con el nivel de anotación que está mostrando Mus (Barro) en los últimos partidos. Además, con la focalización que suele haber sobre nuestros exteriores, hay que intentar aprovechar esa ventaja que podemos tener por dentro”.

Menorca

El equipo balear no entra en muchas quinielas para disputar la Final Four, pero ha demostrado durante toda la temporada regular ser un equipo más que peligroso capaz de sorprender a cualquiera. Los periodistas Pablo Rodríguez (Diario Menorca) y Pau Cobo (EsRadio Baleares) analizan las claves para Menorca.

“El Hestia de este año es el mejor de la historia por plantilla y resultados. Javi Zamora ha logrado formar un grupo compacto y unido en el que sus dos jugadores más diferenciales, Fer Zurbriggen y Spencer Littleson, están al servicio del equipo”, afirma Pablo sobre los jugadores más determinantes del equipo, una línea que sigue Pau: “Littleson ha acabado muy bien el año a nivel individual, pero dependen mucho de eso y de lo que genere Zurbriggen”.

Ambos coinciden en que el equipo ha bajado prestaciones tras la salida de Thad McFadden: “El Hestia ha tenido problemas desde que se fue McFadden porque le ha faltado anotación. Littleson tenía tiros más liberados él y Jaume Lobo cuando estaba McFadden y ahora los focos de la defensa rival tienen menos problemas”, explica Pau. “Tras un momento valle marcado por la salida de Thad McFadden, la estrella que actuaba como bisagra y potenciaba a todo el conjunto, Littleson y Zurbriggen se han venido entonando en las últimas semanas”, añade Pablo.

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También consideran el papel de los pívots del equipo menorquín ante los interiores del Leyma. “A nivel interior les cuesta muchísimo. Arteaga está para lo que está, Wembi está bien, pero está corto. Ahí han sufrido”, asegura Pau. “El papel del ‘5’ es otra de las claves de los menorquines. Sin un dominador en la pintura y con los tres pívots de la plantilla repartiéndose los minutos en las últimas semanas, el momento de inspiración marcará la diferencia entre una apuesta por Fynn Schott, el hombre al que Javi Zamora confía los duelos contra los pívots más físicos de la Liga, o un Wembi que ha venido mejorando prestaciones en defensa con gran activación y entrega", dice Pablo.

El factor X para Menorca en la eliminatoria puede residir, más que en sus estrellas, en el papel que jueguen sus actores secundarios. "Un factor X va a ser Jalen Cone. Ha tenido un año muy flojito, pero como le dé por empezar a enchufar, no para", afirma Pau. "Si el estado de sus dos máximas estrellas y la inspiración de sus pívots marca el suelo del Hestia, las segundas espadas son las que pueden elevar el techo. Hablamos en concreto de Edgar Vicedo, Adams Sola, Nico Galette y Jaume Lobo", añade por su parte Pablo.

“Bintaufa es el hogar en el que se refugia un equipo cuya afición siempre responde. La hinchada insular detecta a la perfección los momentos en que el rival está contra las cuerdas y en los que el Menorca puede hacer sangre. La presión y el ruido ensordecedor al que están sometidos los adversarios, añadido a la energía que recibe el bando local, explican los once triunfos en 16 partidos en casa durante la fase regular”, sentencia Pablo con respecto al factor que puede jugar el pabellón balear durante la eliminatoria.