Javi Zamora, sobre la Final Four: "No sé qué finalidad tiene anunciarlo antes si luego no va a ser allí en caso de que no se clasifiquen"

Javi Zamora, durante el Básquet Coruña-Menorca Quintana

El entrenador del Bàsquet Menorca, Javi Zamora, se dirigió a los medios de comunicación locales en la previa de la eliminatoria entre su equipo y el Básquet Coruña, que da comienzo este jueves (20.00 horas) en el Coliseum.

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Uno de los puntos calientes de la semana ha sido la designación de A Coruña como sede de la Final Four por el ascenso a ACB en caso de que el Leyma se clasifique para la misma. Sobre ello, opinó lo siguiente: "No sé si debo pronunciarme y, sin ánimo de polemizar con Básquet Coruña, que tiene todo el derecho a solicitar que los playoff se jueguen en los días que ellos consideren, a luchar por sus intereses, por los de sus aficionados y por los de su proyecto, que es uno de los más importantes emergentes del baloncesto nacional. El hecho de que se haya anunciado con la condición de que se clasifiquen creo que nos debe invitar a una reflexión. Si la fase se va a celebrar allí solo en caso de que se clasifiquen, ¿qué finalidad tiene anunciarlo antes? Lo normal hubiese sido esperar a que se clasifiquen y, entonces, anunciarlo".

"La Final Four de Euroliga, la Copa del Rey, se sabe dónde son y luego se juega la competición. A Coruña sería un sitio sensacional por la hostelería, la comunicación, la gastronomía, el pabellón, pero lo coherente sería que, si hay una Final Four, sea allí y ya está. No sé qué finalidad tiene anunciarlo antes si luego no va a ser allí en caso de que no se clasifiquen. Esto es de la gente, de las aficiones, y no creo que se haya pensado mucho en los nuestros a la hora de anunciar la sede y por eso me pronuncio. A partir de ahí, tenemos mucho trabajo en la pista, en preparar los partidos y ya suficientemente duro va a ser enfrentarnos a un equipo como ellos, que están haciendo un trabajo tremendo y muchos méritos para ascender"", añadió.

En materia deportiva, Zamora definió al Leyma como "una de las sensaciones de la temporada". "Han marcado un poco el ritmo de la competición y que tiene unas características muy marcadas: un juego muy dinámico y valiente con uno de los entrenadores con un estilo más claro. Han hecho un trabajazo, han hecho un básquet sensacional y se han quedado a las puertas del ascenso".

Otras cuestiones

Claves. "Que ellos no puedan correr y encadenar esos momentos que tienen de tanta anotación. El rebote también va a ser una de las claves más importantes. Partidos de esta entidad, también hay que poner el foco en las cosas que dependen de uno, en esos básicos, en crecer desde la defensa, estar concentrados y agarrarse a la pista".

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Diferencias con liga regular. "Hemos analizado los partidos anteriores y estamos seguros de que cada partido de la serie va a ser diferente. Creo que es importante tratar de que nuestros tiros sean buenos tiros, de cuidar el balón y de buscar el mejor tiro posible, porque ellos son muy agresivos, tienen muchos automatismos defensivos y muchas situaciones muy bien trabajadas para romperte los sistemas e intentar que cometas errores o te precipites. Una de las claves será no intentar imponer nuestro ritmo, sino adecuarnos a lo que nos marque el partido. En defensa, pasa por no ceder segundas y terceras oportunidades".

Defensa en zona. "Su eficiencia en ataque es altísima, lo ha sido todo el año y también en zona. Tienen el perímetro con una amenaza en triple brutal, pero también jugadores grandes que abren muy bien el campo y que rebotean muy bien. Tienen muchos registros, tanto en zona como en individual. Más que en lo táctico, creo que va a estar más en la solidez del juego".