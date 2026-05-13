Carles Marco: "Aquí están los mejores equipos de la liga y todo empieza un poquito de cero"

Carles Marco durante la rueda de prensa previa a la eliminatoria de playoff ante Menorca Javier Alborés

En la víspera del inicio de la eliminatoria de playoff entre el Básquet Coruña y el Menorca, el entrenador del equipo naranja, Carles Marco, habló sobre las claves del enfrentamiento con el equipo balear, al que ya se han medido tres veces en el presente curso, dos en liga regular y otra en Copa de España.

El Coliseum de A Coruña acogerá la Final Four de Primera FEB Más información

Estado físico y anímico del equipo. "Físico estamos entrenando todos en perfecto estado. Espero que, con el entreno de hoy y mañana estemos todos a punto para el partido. Anímico también, nos hace mucha ilusión jugar aquí con nuestra afición y jugar un playoff. El estado anímico tiene que ser el mejor posible y yo creo que lo es".

Menorca. "Esperamos un rival muy difícil, aquí están los mejores equipos de la liga y todo empieza un poquito de cero, no cuenta lo que hemos hecho. Tenemos que hacer lo de la liga regular con un poquito más Sabiendo que Menorca nos va a poner dificultad máxima y que tenemos que hacer las cosas un poquito mejor de lo que venimos haciendo si queremos ganar este primer punto. Sabemos de la dificultad, de que tenemos el punto a favor de jugar en casa y esperamos que en los momentos difíciles estará nuestra gente para ayudarnos".

3 partidos contra ellos esta temporada. "Nos conocemos, pero todos han jugado contra todos. Nos conocemos y a veces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sabemos cómo juegan ellos, tenemos que intentar contrarrestar sus puntos fuertes. Y ellos también. No podemos pensar en los tres partidos anteriores, hay que salir al máximo desde el primer al último minuto y así tendremos más posibilidades de sacarlo adelante".

Importancia del primer partido. "Lo que es importante es hacer las cosas bien y sacar el partido. Si no lo sacas, hay más margen porque hay que ganar tres, no solo el primero, pero jugamos en casa y no nos gustaría perder ese factor pista en el primer partido. Vamos a hacer todo lo posible, tenemos confianza en las cosas que hacemos".

Julio Flores, expresidente del Básquet Coruña: "La ciudad y el Ayuntamiento tienen una deuda con el baloncesto de base" Más información

Final Four. "La única realidad es pensar en el primer partido y luego en el segundo. Creo que nos ha ido bien como lo hemos hecho en la liga, pensar en el próximo entrenamiento, en el próximo partido y eso vamos a pensar. No vamos a estar pensando en una cosa que posiblemente no podamos llegar a jugar".

Timing del anuncio de la sede. "Contento por el trabajo del club, que haya podido apostar por si jugamos una hipotética Final Four la podamos jugar en casa. El timing es algo que no podemos controlar y nosotros tenemos que estar intentando jugar el primer partido lo mejor posible".

Claves de la eliminatoria. "El ritmo. Somos dos equipos que intentamos imponer nuestro ritmo y castigar las cosas que hace bien el otro equipo. Tenemos que intentar jugar con nuestro ritmo y ellos seguramente nos lo van a contrarrestar. Muchos partidos han hecho diferentes tipos de defensas y seguramente nos lo vamos a encontrar, tenemos que intentar que no se lleguen a posicionar. Importante el rebote y pasarnos bien el balón, no dar tiempo a que ellos nos puedan cambiar el ritmo. Hay muchas más claves, tienen muy buenos jugadores en perímetro, jugadores de bloqueo indirecto, por dentro cuatros que pueden percutir y jugar yéndose para dentro o jugando fuera. Muchas cosas que tenemos que parar, pero somos un equipo que intentamos hacer bien nuestras cosas, con matices dependiendo del rival, pero tenemos que tener ese punto más para un partido como el de mañana, de poder estar mejor en nuestras cosas."

¿Cambiaron sin McFadden? "Se lo tendrías que preguntar a Javi. Bastante tenemos con nuestras cosas. El equipo es diferente con cada cambio. Cuando han tenido que cambiar jugadores seguro que les ha afectado para bien o para mal. Zurbriggen les ha ayudado muchísimo. Estamos pensando en los jugadores que van a venir aquí, no en los que no viene".