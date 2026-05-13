Caio Pacheco: "Todavía tenemos una chance y vamos a por todas"

Caio Pacheco con su premio a mejor jugador del mes de abril Javier Alborés

Caio Pacheco fue elegido por la afición del Básquet Coruña como el mejor jugador del equipo durante el pasado mes de abril. Este miércoles recibió el premio y atendió a los medios de comunicación en la víspera del inicio de la eliminatoria de cuartos de final contra Menorca.

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Premio a mejor jugador de abril. "El premio no es solo mío, es de todos, pero está muy bien recibirlo. Habla muy bien de nuestro trabajo, pero estamos enfocados ya en el playoff y poder llegar a nuestro objetivo, no de la forma que imaginábamos, pero todavía tenemos una chance y vamos a ir a por todas a por ello".

Importancia del primer partido. "Creo que es importante la manera en la que juegas el partido. Se dice mucho que el primer partido es muy importante en una serie o que vale doble, pero yo no creo eso. Creo que es importante, y estoy seguro de que ambos equipos estarán enfocados, es la manera en que empecemos el partido. Ojalá que sean tres y si son cinco serán cinco, pero serán batallas de las que ojalá podamos salir victoriosos".

Empatados con el Obra. "Puedes verlo de varias maneras. No es algo cómodo acabar con el mismo récord que el equipo que ascendió y no poder hacerlo, pero ellos nos ganaron dos partidos y fueron merecedores. En una temporada normal, ambos equipos con ese récord debería ascender, pero a nosotros nos toca pasar la páginas y enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos una chance todavía, no es que esto se haya acabado. Sabemos que es difícil, pero tenemos que estar enfocados en ir partido a partido y ojalá podamos conseguir el objetivo que llevamos desde agosto intentando hacerlo".

El rival. "Menorca es un equipo muy peligroso. Tuvieron muchos cambios en el roster y eso hizo que haya mejorado. Son muy peligrosos a cancha abierta, tienen muy buenos jugadores de chispa, de que se pueden prender y complicar el partido. Nos toca limitar a esos jugadores, que no se sientan cómodos y luego tienen a un jugador muy determinante con Zurbriggen. Hay que tratar que no se sienta cómodo y no pueda liderarlos de todas las maneras. Luego, hacer nuestro juego. Nuestra identidad, nuestra manera de jugar nos trajo hasta aquí y no deberíamos cambiarla para lo que queda de temporada".

Mensaje a la afición. "Agradecerles por todo lo que nos apoyaron durante todo el año, sin ellos nada de lo que pasó sería posible. Pedirles el apoyo, estoy seguro de que estarán, pero no cuesta nada pedirles. Les esperamos en todos los partidos, ojalá podamos pasar de los playoff y tener la Final Four en casa. Es algo súper especial y sabemos que jugar al lado de nuestra gente es muy importante para nosotros. De los cuatro partidos que perdimos, solo uno fue en casa y contra el equipo que ascendió. Creo que es muy importante para nosotros jugar en casa, con nuestra gente a nuestro lado".

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Final Four. "Creo que es algo muy bueno. Yo lo veo como algo muy positivo. Es muy bueno que ya lo pongan, pero no estamos pensando en la Final Four todavía. Nuestro objetivo son los playoffs y sabemos que va a ser muy difícil. Ojalá podamos pasar y ahí sí, tener el factor cancha es muy importante. Se dice que hay una maldición con la Final Four, que el equipo anfitrión no lo gana, pero las maldiciones están hechas para romperla. Ojalá podamos ganar los playoffs, llegar a la Final Four y romper esa maldición".