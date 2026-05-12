El hipotético cuarto partido entre Básquet Coruña y Menorca cambia de hora

Dídac Cuevas, en el duelo liguero en Menorca Manolo Barro/FEB

Cambio de última hora en el esquema de la eliminatoria de playoff entre el Básquet Coruña y el Menorca. Los tres primeros encuentros mantienen la fecha y hora anunciada por el Leyma inicialmente, pero el cuarto verá modificado el momento de su inicio.

La entidad naranja anunció hace unos días que ese hipotético cuarto duelo de la eliminatoria se disputaría en Bintaufa el domingo 24 de mayo a las 18.00 horas. Sin embargo, tanto el Menorca en sus redes sociales como la Federación en su propia web muestran que el salto inicial finalmente se dará más tarde: a las 19.00 horas.

Un horario que en A Coruña puede no terminar de gustar, ya que se solapará con la penúltima jornada de La Liga Hypermotion, en la que el Deportivo visita al Valladolid a las 18.30 horas. Los aficionados que apoyen a ambos equipos deberán tirar de pantalla dividida o utilizar dos dispositivos distintos si quieren seguir los dos encuentros a la vez.

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Horarios de la primera eliminatoria