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Básquet Coruña

El hipotético cuarto partido entre Básquet Coruña y Menorca cambia de hora

El Leyma había anunciado inicialmente que sería el domingo 24 a las 18.00 horas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
12/05/2026 13:42
Dídac Cuevas, en el duelo liguero en Menorca
Dídac Cuevas, en el duelo liguero en Menorca
Manolo Barro/FEB
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Cambio de última hora en el esquema de la eliminatoria de playoff entre el Básquet Coruña y el Menorca. Los tres primeros encuentros mantienen la fecha y hora anunciada por el Leyma inicialmente, pero el cuarto verá modificado el momento de su inicio.

La entidad naranja anunció hace unos días que ese hipotético cuarto duelo de la eliminatoria se disputaría en Bintaufa el domingo 24 de mayo a las 18.00 horas. Sin embargo, tanto el Menorca en sus redes sociales como la Federación en su propia web muestran que el salto inicial finalmente se dará más tarde: a las 19.00 horas.

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Un horario que en A Coruña puede no terminar de gustar, ya que se solapará con la penúltima jornada de La Liga Hypermotion, en la que el Deportivo visita al Valladolid a las 18.30 horas. Los aficionados que apoyen a ambos equipos deberán tirar de pantalla dividida o utilizar dos dispositivos distintos si quieren seguir los dos encuentros a la vez.

Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor

Ya hay fecha para la jornada 41 de LaLiga Hypermotion: el Dépor visitará al Valladolid en horario unificado

Más información

Horarios de la primera eliminatoria

  • Partido 1 (Coliseum): Jueves 14 de mayo, 20.00h
  • Partido 2 (Coliseum): Domingo 17 de mayo, 20.00h
  • Partido 3 (Bintaufa): Viernes 22 de mayo, 21.00h
  • Partido 4 (Bintaufa): Domingo 24 de mayo, 19.00h, si fuera necesario
  • Partido 5 (Coliseum): Viernes 29 de mayo, 20.45h, si fuera necesario
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