El Coliseum de A Coruña acogerá la Final Four de Primera FEB

Los jugadores del Leyma Básquet Coruña celebran con la afición el triunfo contra el Gipuzkoa Carlota Blanco

A Coruña será la sede de la Final Four por el ascenso a Liga Endesa los días 6 y 7 de junio. Así lo ha hecho oficial la Federación Española de Baloncesto (FEB) este martes, determinando que los últimos tres encuentros de la temporada se disputarán en el Coliseum. Eso sí, con una condición: que el Leyma sea uno de los cuatro equipos clasificados para disputarla.

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Los días 6 y 7 de junio, la instalación coruñesa acogerá las semifinales y la final que determinarán el equipo que acompañará al Obradoiro la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Las semifinales se jugarán el sábado 6 y la final, el domingo 7.

El Básquet Coruña iniciará su camino hacia esa Final Four este jueves en el propio Coliseum, donde disputará el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final contra el Menorca. El domingo será el segundo y la próxima semana el duelo pondrá rumbo a las Islas Baleares.

En caso de llegar a esos últimos partidos por el ascenso, el Básquet Coruña ya tendría definido su camino: en semifinales se mediría al vencedor de la eliminatoria entre Palencia y Fuenlabrada, mientras que por el otro lado del cuadro irán Estudiantes o Alicante y Gipuzkoa u Oviedo.

Precedentes

La segunda plaza de ascenso a Liga Endesa se ha definido por el método de Final Four en un total de siete ocasiones y de manera ininterrumpida desde el año 2022. De esos siete equipos/ciudades que han actuado como anfitriones, tan solo dos han terminado consiguiendo el ascenso: Bilbao en 2019 y Girona (con Marc Gasol en sus filas y dejando al Leyma atrás en el playoff) en 2022.

En 2008, Gipuzkoa subió en Cáceres; en 2009, Alicante ascendió en Fuenlabrada; en 2023 Palencia se impuso en Burgos; en 2024, Lleida acompañó a la ACB al Básquet Coruña tras ganar al Estudiantes en Madrid; y la temporada pasada Betis repitió en la capital española.

A Coruña en general y el Coliseum en particular ya tienen experiencia acogiendo eventos de este tipo y magnitud. En 2016, el recinto herculino fue la sede de la Copa del Rey de baloncesto, aunque por aquel entonces el que actuó como anfitrión fue el Obradoiro y no el Básquet Coruña, al que todavía le faltaban ocho años para poner un pie en la máxima categoría del baloncesto nacional.

Más recientemente, en el año 2021, A Coruña acogió la Copa del Rey de hockey sobre patines, aunque en este caso el recinto escogido fue el Palacio de los Deportes de Riazor, donde el Liceo terminó levantando el trofeo. Eso tratará de emular el Básquet Coruña cinco años más tarde, ser profeta en su tierra y evitar el ‘runrún’ creciente sobre que ser anfitrión de la Final Four termina siendo contraproducente.

En el caso de superar la eliminatoria contra Menorca, el Leyma disputará los encuentros definitivos que le podría devolver a la ACB en el recinto que mejor conoce, con la cancha en la que ha entrenado y jugado toda la temporada, con sus vestuarios, sus casas a tiro de piedra y, sobre todo, con su gente, que tanto han insistido tanto el técnico, Carles Marco, como los jugadores en que ha jugado un papel clave en el buen hacer del equipo esta temporada.

Como local y hasta el momento, el Leyma tan solo ha perdido dos partidos oficiales este curso. El primero de ellos fue en Copa de España contra Tizona Burgos, cuando quedó apeado de la competición en octavos de final. El segundo, y único de toda la liga regular de Primera FEB, fue el derbi contra el Obradoiro el pasado 11 de abril.

Para esa Final Four todavía queda casi un mes, tres semanas en las que el Leyma buscará certificar su presencia en esas semifinales por el ascenso. Para ello deberá superar a un Menorca que ha sido una de las revelaciones de la temporada en la Primera FEB consiguiendo el octavo puesto de la tabla clasificatoria. En sus filas cuenta con el máximo anotador de la liga como es Spencer Littleson, y con el segundo jugador más valorado de toda la competición en el base argentino Fernando Zurbriggen. Una eliminatoria que, pese a que el Leyma se ha impuesto en los tres choques de este curso, no será para nada sencilla.