Cuidado con el liderato, que te lo quitan de los fuciños

Denzel Andersson y Strahinja Micovic luchan por un rebote durante el Básquet Coruña-Obradoiro Quintana

El Básquet Coruña vela armas para los playoffs. Una postemporada a la que se ha visto condenado pese a ser el equipo con el segundo porcentaje más alto de jornadas como líder en las tres décadas de historia de la Primera FEB.

Los de Carles Marco estuvieron al frente de la tabla al final de 31 de las 34 fechas (32 partidos disputados al ser una competición con 17 equipos), igualando así el 91,1% de éxito del Breogán en la temporada 2017-18, aunque en el caso del conjunto lucense en una liga regular con 34 partidos.

Lidera este ranking un equipo único, el Andorra de la campaña 2013-14, el único que ha encabezado la clasificación de principio a fin; lo hizo entre las jornadas uno y 26. Con el 83,3% de éxito figuran el Palencia 2015-16, el Manresa 2001-02 y el León 2000-01, todos ellos liderando 25 fechas en regular de 30.

Este Básquet Coruña también figura en segunda posición del ranking histórico de jornadas consecutivas al frente de la competición, con 29, ya que cogió el liderato, por segunda vez, tras la quinta fecha del calendario (había mandado después de la segunda) y no lo cedió hasta la última, la única en que el Obradoiro figuró al frente de la tabla.

Únicamente lo supera el mencionado Breogán, que permaneció en cabeza 32 partidos, entre las jornadas tres y treinta y cuatro. Tanto el equipo lucense, que concluyó con récord de 28-6, como el del principat (21-5) ascendieron directamente a la ACB aun encajando más derrotas que el presente Leyma.

El San Pablo Burgos 2024-25, dueño del mejor récord de todos los tiempos en la segunda categoría (32-2), estuvo en cabeza por espacio de 25 jornadas, las mismas que el Palencia del ejercicio 2015-16, donde también registró, con 26, la tercera cantidad más amplia de lideratos consecutivos. El conjunto morado solo ascendió en la pista, ya que luego no pudo cumplir con las entonces draconianas exigencias económicas de ingreso en la Asociación de Clubes de Baloncesto.

El empate más frustrante... suele tener final feliz Más información

Otros tres equipos han mandando en la competición regular durante 25 fechas, el Cantabria 2006-07, el Manresa 2001-02 y el León 2000-01, en su caso seguidas, entre la seis y la 30. Únicamente saltó a la ACB el equipo catalán, al que le bastó con ganar en semifinales, por 3-2, al Tenerife. En la final, a doble partido, cedió ante el Lucentum Alicante.

El Cantabria, que cerró la regular con la segunda mayor cantidad de partidos perdidos de un campeón de la regular (23-11), se la pegó en cuartos de final de los playoffs contra el Huelva (1-3). En la misma ronda cayó el León, por 1-3 frente al Menorca, después de liderar la regular con 23-7.

Con 24 jornadas al frente de la tabla está el Real Betis de la campaña 2018-19, que al igual que el Básquet Coruña y el Obradoiro de la presente, hincó la rodilla únicamente cuatro veces, en su caso en 34 encuentros. Tomó el mando en la diez y ya no lo soltó.

No lo hizo, tampoco en los playoffs, el León 2005-06, que tras ganar, con 26-8, una temporada regular sin billete a la máxima categoría que comandó durante 21 jornadas, fue barrido (0-3) en semifinales por un Gipuzkoa que ganó los siete partidos que disputó esa postemporada (3-0 al Inca en cuarto y 92-86 al Murcia en la final).

Sí dio el salto a la ACB el Zaragoza del ejercicio 2007-08, en que el campeón se aseguraba el ascenso. El conjunto, comprador, seis años antes, de la plaza que vendió el Básquet Coruña, también lideró la clasificación en 21 fechas de un calendario con 34. Encajó seis derrotas.

La segunda mejor marca del equipo herculino data de la temporada del ascenso, la 2023-24, en la que estuvo al frente de la tabla en 16 jornadas. El plantel gobernado por Diego Epifanio se encaramó el primer puesto tras la tercera jornada, lo perdió al final de la quinta, lo recuperó en la 21 y ya no lo soltó.

El Leyma publica los horarios del playoff ante Menorca y saca a la venta las entradas Más información

Casos (muy) peculiares

Hay dos casos peculiares. El Lucentum Alicante de la 2008-09 encabezó la clasificación 23 jornadas (de la tres a la 25), pero no acabó la temporada regular en la primera posición. Lo hizo el Valladolid, con el mismo balance (19-9). Al igual que Obradoiro de la 2010-11, líder de la 2 a la 23. Terminó a dos victorias del campeón, el Murcia (30-4).

Y hay varios casos muy peculiares. El Gijón de la 1996-97, la primera de vida de la entonces denominada Liga LEB, ganó la regular, empatado con el Cantabria (18-8) sin haber sido líder más de dos jornadas seguidas (17-18 y 25-26). El Tizona (Ford Burgos) de la campaña 2012-13, únicamente superó por una las dos consecutivas (de la trece a la quince). El bronce de este curioso ranking es para el Murcia 2010-11, con una tacada de cuatro (25 a 28).

Además hay dos equipos con un máximo de cinco fechas enlazadas al frente de la tabla. El Valladolid de la 2008-09 y el Tizona de la 2014-15. En ambos casos, las últimas del calendario. De la 30 a la 34 el pucelano y de la 24 a la 28 el burgalés.