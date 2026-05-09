El Leyma publica los horarios del playoff ante Menorca y saca a la venta las entradas

Afición del Leyma durante el derbi contra el Obradoiro Quintana

Tras la victoria del Obradoiro ayer, el Básquet Coruña queda condenado a disputar el playoff si quiere regresar esta misma temporada a ACB. El orden clasificatorio ha determinado que su rival sea un habitual de esta temporada: Menorca.

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El Leyma ha publicado este sábado los horarios y precios para los partidos de esa serie que se disputa al mejor de cinco partidos:

Partido 1 (Coliseum): Jueves 14 de mayo, 20.00h

(Coliseum): Jueves 14 de mayo, 20.00h Partido 2 (Coliseum): Domingo 17 de mayo, 20.00h

(Coliseum): Domingo 17 de mayo, 20.00h Partido 3 (Bintaufa): Viernes 22 de mayo, 21.00h

(Bintaufa): Viernes 22 de mayo, 21.00h Partido 4 (Bintaufa): Domingo 24 de mayo, 18.00h, si fuera necesario

(Bintaufa): Domingo 24 de mayo, 18.00h, si fuera necesario Partido 5 (Coliseum): Viernes 29 de mayo, 20.45h, si fuera necesario

El playoff no estaba incluido en el precio inicial que pagaron los abonados naranjas, por lo que deberán adquirir entradas si tienen intención de acudir a estos partidos. Para ellos, el club ha sacado un pack que incluye el pase para los dos partidos por un precio de 15 euros para adultos, 12 jóvenes y 8 infantil, que se puede adquirir desde ya a través de la plataforma habitual de venta del club. Todos los abonados tendrán su asiento reservado hasta el miércoles 13 de mayo a las 16.00 horas, cuando serán liberados para la venta general.

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A través de la misma plataforma podrá adquirir el público general un pack similar, aunque sin precio reducido. En este caso, el coste oscila entre los 18 y los 45 euros, dependiendo de la ubicación del asiento deseado. Una vez se liberen los asientos de abonados el 13 de mayo, cualquier persona podrá adquirir entradas individuales para el primer partido a un precio de 12 euros adultos, 10 joven y 6 infantil para abonados y en un rango de 13 a 34 para no abonados.

La venta de packs de entradas estará habilitada hasta el propio jueves 14 a las 23.00 horas. A partir de entonces, tan solo se podrán adquirir entradas individuales para el segundo partido. Las entradas individuales se pueden obtener a través de la plataforma de venta del club o en la taquilla del Coliseum los días de partido a partir de las 18.00 horas.

El club no ha especificado cómo funcionará en caso de que se llegue a un quinto partido, pero en el artículo de su página web no se menciona en ningún momento que vaya a estar incluido en los packs que se pueden adquirir ahora mismo. Esto hace pensar que, en caso de tener que disputar ese encuentro, se realizará una nueva venta individual.