Sergio Quintela guía al Obradoiro de regreso a la ACB (85-68)

Acción del exnaranja Ale Galán durante el Obradoiro-Gipuzkoa Adrián Baúlde

El Obradoiro no falló en casa y celebró ante su parroquia el regreso a la ACB, con el triunfo por 85-68 contra el Gipuzkoa que lo colocó por primera vez como líder. En la última jornada. El Básquet Coruña tendrá que intentarlo en los playoffs.

El equipo vasco, que se jugaba la quinta plaza, entró mejor al partido. Más paciente y cerebral que un Obra errático desde larga distancia (0 de 4 en el inicio). Con 2-2 en el marcador y dos minutos y medio consumidos, Javier Nicolau, pívot titular del GBC, cometió su segunda falta.

Sin embargo, no le fue mal a su equipo, ya que la torre Tanor Ngom (2,18 metros) tuvo más influencia. A causa de ella tuvo que pedir Diego Epifanio su primer tiempo muerto (6-11). Pese a que los suyos perdieron el balón en la primera acción, entró en escena Sergio Quintela, que, al igual que una semana antes en Torrelavega, revolucionó al Obradoiro, que con un parcial de 6-0 volteó la tortilla.

Aguantaron los visitantes este primera embestida gracias a su puntería desde el arco, la que no tuvo en esta fase un Obradoiro que, a cambio, encontró oro en el rebote ofensivo. Tras el quinto. Quintela bajó el telón del primer acto con un triple frontal (26-24).

La velocidad del lucense siguió haciendo daño en el arranque del segundo, donde un parcial de 11-1 puso la renta local rondando los dos dígitos (41-32). Y una fea caída, en la que se golpeó la cabeza, sacó del partido a Ngom, aunque volvió en el tramo final del periodo.

Pintaba mal para el Gipuzkoa, pero reaccionó cuando peor estaba (45-34). Con defensa, su mejor cualidad, y Jalen Tate, autor de un parcial de 0-6 que obligó a Epi a gastar un tiempo muerto. El estadounidense del GBC pudo aumentarlo hasta el 0-8, pero erró una sencilla bandeja al contraataque. Y con esos cinco de margen se fueron los equipos al descanso (47-42).

El Obradoiro mantuvo el control a la vuelta de vestuarios, a pesar de que sus dos interiores titulares, Felipe Dos Anjos y Ale Galán cometieron pronto su tercera falta (52-47). Aun así, la defensa local creció poco a poco, dificultando mucho la circulación del balón de los de Sergio García.

Hasta el 58-52 resistió el GBC. Porque Quintela regresó al parqué encendido. Primero, anotó un triples desde el rincón derecho, luego asistió a Denzel Andersson en el lado opuesto. La diana del sueco dio al Obra una nueva ventaja máxima (65-53). Tyler McGhie, también desde el arco, puso el punto final a tercer capítulo (65-56).

El último lo abrió el mismo jugador con una penetración sin oposición. Y Quintela volvió a golpear, con un escorzo imposible y, a continuación, con una bandeja después de robarle el balón de las manos a Maiza.

El tiempo muerto de Sergio García no arregló nada. Entre otras cosa, porque los suyos fallaron varios triples liberados, mientras Quintela seguía sumando (74-61). Codo a codo con Diogo Brito. Westermann, desapercibido en ataque, apareció para, con un triple, ponerle un lazo al ascenso directo con un triple frontal (79-63), a cuatro minutos y medio para el final.

Cuarto ascenso de Diego Epifanio, que ya ha guiado a la máxima categoría a tres equipos gallegos: Breogán, Básquet Coruña y Obradoiro.

Obradoiro 85-68 Gipuzkoa

Obradoiro (26+21+18+20): Dos Anjos (4), Westermann (3), Barrueta (6), Barcello (12), Galán (5) –cinco inicial– Holder (0), Andersson (8), Kravic (13), Etxeguren (0), Munnings (0), Diogo Brito (14), Sergio Quintela (20).

Gipuzkoa (24+18+14+12): Tate (15), Hanzlik (3), Nicolau (0), Korsantia (6), Nacho Varela (0) –cinco inicial– Ngom (10), Motos (1), Ansorregui (11), Maiza (7), McGhie (15), Anabitarte (0).

Árbitros: Lezcano, Zamora, Palanca. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la última jornada de la fase regular de Primera FEB.