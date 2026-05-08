Previa | El Básquet Coruña se encomienda a San Sebastián

Un joven aficionado del Básquet Coruña, en el reciente duelo contra el Gipuzkoa Carlota Blanco

El Básquet Coruña se enfrenta este viernes a la situación más peculiar de sus 30 años de vida. Se juega, nada más y nada menos, el ascenso a la ACB sin poder hacer nada al respecto. Tendrá que dárselo el Gipuzkoa. Y para ello debe ganar en la cancha del Obradoiro. Solo así evitarán Carles Marco y cía. el paso por los playoffs para lograr el segundo ascenso a la máxima categoría.

El duelo del Fontes do Sar (21.00 horas) tiene más miga que la de su carácter decisivo. En los banquillos mandan los dos predecesores de Marco en el naranja, Diego Epifanio y Sergio García. El equipo compostelano es el que más puntos anota de Primera FEB. El donostiarra, el que menos encaja. El Obra se juega volver a la élite de la élite nacional. El GBC, la ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs.

A la cita llega en mejor momento, a priori, el conjunto santiagués. Aunque con la necesidad de ganar a causa de la sorprendente derrota de hace cuatro jornada en la pista del entonces colista Tizona Burgos. Una bola extra para el Básquet Coruña.

Dentro de ese momento dulcísimo, que no ha conseguido enturbiar del todo ese traspié en el Plantío, hay varios momentums obradoiristas. Leo Westermann, Yunio Barrueta, Alex Barcello y Diogo Brito han llegado al tramo final con la flecha hacia arriba.

Y, además, lanzando desde larga distancia como los ángeles. En los diez duelos precedentes, el base francés ha pasado por el aro el 44,4% de sus triples; el ‘Papi’, el 41,4%; el escolta estadounidense, el 43,1%, y el polivalemnte portugués, el 32,7%, aunque su puntería aflorado ha brillado cuando el equipo más lo necesitaba, como, por ejemplo, en el Coliseum y contra el Estudiantes.

Si este cuarteto mantiene a ese nivel no hay mejor manera para poder abrir la mejor defensa del campeonato, ya que por dentro la cosa está, en teoría, bastante igualada. Felipe dos Anjos, el gran referente obradoirista en el poste bajo, se las verá con uno, Tanor Ngom, más alto y con una características muy similares a las suyas.

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Todo lo contrario que en la comparativa general. El Obradoiro gusta del juego veloz –100% Epi– y el Gipuzkoa se mueve mejor –es su RH histórico– en el control, en la pausa. Y aquí podría resultar decisiva la aportación de las segundas unidades.

En la compostelana lo están bordando últimamente Sergio Quintela, Dejan Kravic y los intangibles de Denzel Andersson. En la donostiarra, más corta, Manex Ansorregui, Tyler McGhie y el exnaranja Gaizka Maiza, un director de juego en las antípodas de Quintela, cuyo ritmo diabólico en la cancha del Cantabria impulsó el despegue de su equipo en el partido de la jornada pasada.

Así pues, las opciones del Básquet Coruña pasan, principalmente, porque el GBC logre imponer su ritmo cansino y plomizo y porque su defensa no sufra el efecto de la ‘manta de Epi’; es decir, que al conseguir tapar el perímetro no se destape la pintura o la media distancia, donde Barcello y Brito se mueven cual peces en el agua.

Y, por qué no, que al Obradoiro, que el que tiene toda la presión, el ambiente festivo que habrá en Sar, se vuelva en su contra si las cosas no salen perfectas desde el inicio.

A los de corazón naranja, les queda encomendarse a San Sebastián.

Obradoiro-Gipuzkoa

Obradoiro: Leo Westermann, Alex Barcello, Yunio Barrueta, Ale Galán, Felipe dos Anjos –posible cinco inicial– Tra Holder, Denzel Andersson, Dejan Kravic, Aitor Etxeguren, Travis Munnings, Diogo Brito, Sergio Quintela.

Gipuzkoa: Nacho Varela, Jalen Tate, Ondrej Hanzlik, Giorgi Korsantia, Javier Nicolau –posible cinco inicial– Tanor Ngom, Mikel Motos, Manex Ansorregui, Gaizka Maiza, Tyler McGhie, Aitor Zubizarreta, Aitor Anabitarte.

Árbitros: Leandro Lezcano, Antonio Zamora, Rodrigo Palanca.

Cancha: Multiusos Fontes do Sar.

Hora: 21.00 (TVG).