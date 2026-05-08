Lucha a tres bandas por eludir la segunda plaza de descenso

Imagen del Bàsquet Palma-Palmer Basket de la primera vuelta FEB

Al margen del partido que decidirá el ascenso directo, Obradoiro-Gipuzkoa, se mueven otros de la última jornada de la fase regular, con historias de sobra para escribir un libro.

Empezando por abajo. Con el Melilla ya descendido y el Tizona salvado tras encadenar tres victorias en la últimas fechas, tres equipos intentan no tomar también el camino de la Segunda FEB. Parte con ventaja el Palma, con un triunfo más que el Palmer y el Cartagena.

Los dos equipos mallorquines se enfrentan, con el Palmer como local (ambos comparten cancha, el Polideportivo Son Moix), en un derbi por una supervivencia que les puede dar el conjunto burgalés si supera en El Plantío al murciano.

En caso de triple empate, el ángel caído será el Palma, última víctima del Básquet Coruña, puesto que en los duelos directos presentaría un balance de un triunfo y tres derrotas, por 3-1 de su vecino y 2-2 del Cartagena. Si la igualdad acaba siendo, como a día de hoy, entre el Palmer y el Cartagena, descenderá los blanquinegros, que han perdido los dos encuentros contra los aguamarina.

Hasta aquí las combinaciones para evitar el descenso. Por arriba queda por dilucidar qué equipo conseguirá la deseada quinta plaza, la última con ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs, y, con ello, los que acabarán sexto y séptimo.

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A entra en el top 5 aspiran el Gipuzkoa (19-12) y el Oviedo (18-13) . Lo completará el equipo vasco si gana en Santiago o en caso de triple empate. Al carbayón, que visita al Ourense, le vale la igualdad final con cualquiera de los otros dos o ganar y que pierda el equipo donostiarra.

El Fuenlabrada, también con 18-13, solo puede ser sexto, ya que pierde los averajes particulares y en el triple empate. Cierra la regular en casa, con un derbi madrileño contra un Estudiantes tiene amarrada, gracias al título de la Copa de España, la condición de segundo cabeza de serie en los cruces de primera ronda.

Por más de ocho puntos debe superar el Zamora al Lucentum en el duelo directo en el Ángel Nieto para birlarle al equipo alicantino la novena posición.

El Menorca-Melilla y el Palencia-Cantabria no tienen nada en juego. El conjunto balear ya es octavo, el Decano ya ha perdido la categoría, el castellano acabará tercero (cuarto cabeza de serie en cuartos, por la segunda plaza virtual del Estudiantes) y el montañés ya no tiene objetivos.