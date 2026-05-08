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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña

En directo: Obradoiro-Gipuzkoa

Una derrota santiaguesa supondría el ascenso directo a ACB del Básquet Coruña

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/05/2026 20:35
Directo Obradoiro - Gipuzkoa
Directo Obradoiro - Gipuzkoa
Obradoiro
76-63
Gipuzkoa

76-63

Perdona dos triples liberados Gipuzkoa

76-63

Matazo de Brito

74-63

Canasta de Ngom, al que le hicieron una falta clarísima

74-61

Otra más de Quintela. 7 minutos para el final

72-61

Triple de Brito, lo devuelve Manex

69-58

Canastón de Quintela, robo y nueva canasta. Partidazo el suyo. 16 puntos y 3 robos

65-58

Canasta de McGhie para empezar el cuarto

4Q

Inicio

Arranca el último cuarto en Sar. 10 minutos para decidir el ascenso directo a ACB, que todo hace parecer que se quedará en Santiago salvo que Gipuzkoa consiga remediarlo en el período final

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Sar. Se ha disparado el Obra hasta los 9 de ventaja (65-56) con los que llega al último cuarto

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65-56

Triiiiple de McGhie

65-53

Triple de Anderson, máxima del Obra en el partido

62-53

Suma el Obra el tiro libre por técnica a Sergio García

61-53

Triple de Quintela

58-53

canasta en rebote ofensivo de Ansorregi

58-51

Suma McGhie desde el tiro libre

58-49

Canastón de Barcello, que está en 16 puntos ya

56-49

Canastón del Obra con la sociedad Westermann-Kravic

54-49

Falta de Galán (tercera) sobre Ngom, que anota los dos tiros libres

54-47

Canasta contra zona de Galán. Aprieta el público en Sar

52-47

Suma Tate desde el tiro libre. Tercera de Dos Anjos

52-45

Canastón de Barcello, que encima saca falta y anota el tiro adicional

49-45

Triiiiiple de Hanzlik

49-42

Suma Galán desde el tiro libre

3Q

Inicio

Arranca la segunda parte en el Fontes do Sar

2Q

Final

Descanso en el Fontes do Sar. Erró el Obra en la última posesión. Gipuzkoa consiguió aguantar el arreón santiagués y se llega al descanso con 47-42 en el marcador. Sigue soñando la afición del Básquet Coruña

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47-42

Suma Ansorregi desde el tiro libre

47-40

canasta de Kravic

45-40

Triiiiiple de Tate para volver a acercar a Gipuzkoa a 5 puntos. Lo para Diego Epifanio

45-37

Canastón de Tate, que sacó la falta y anotó el adicional

45-34

Anota Barcello en una jugada con varios rebotes ofensivos del Obra

43-34

Canasta debajo del aro de Dos Anjos, lo hizo muy bien Barcello en la asistencia

41-34

Suma Maiza desde el tiro libre. Se hizo daño Ngom en la cabeza al caer y chocar con la pierna de Dos Anjos, tuvieron que ayudar al senegalés a llegar al banquillo por la conmoción

41-32

Triple de Barrueta, solo desde la esquina. Se marcha el Obra

38-32

Canasta de Kravic en el pick&roll con Westermann

36-32

Suma Brito desde el tiro libre

34-32

Suma Korsantia desde el tiro libre, que le sacó la segunda a Ale Galán

34-31

Mate de Kravic.  Está muy atento el Obra en las líneas de pase

32-31

Canasta de Anderson, que se hizo daño en el codo al caer

28-31

Triiiiiple lejanísimo de McGhie

30-28

Aguantó a la perfección el contacto ahora Brito para anotar

28-28

Canastón de Ngom a aro pasado para empatar

28-26

Suma Ngom desde el tiro libre

2Q

Inicio

Empieza el segundo cuarto en Santiago con dos puntos de Quintela a la contra

1Q

Final

Final del primer cuarto en Sar con un triplazo de Quintela que pone por delante al Obra, 26-24

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23-24

Dos más uno de Brito, que le sacó la falta a Ngom

20-24

Triiiiiple de Gaizka Maiza

20-21

Buena canasta de Ansorregi a la que responde de nuevo Obra por medio de Kravic

18-19

Triiiiiiple McGhie, responde Anderson

15-16

Dos más uno de Barrueta, que anota el adicional

12-16

Volvió a correr Gipuzkoa y pudo anotar fácil Ansorregi

12-14

Triiiiiiple abierto de Tate

12-11

Buena penetración de Quintela con la mano izquierda para darle la vuelta al marcador. Ahora es Sergio García quien pide tiempo muerto

10-11

Canastón de Barcello

8-11

Suma Quintela desde el tiro libre. Sobreviviendo el Obra en ataque gracias al rebote ofensivo

6-11

Triiiiiple de Korsantia desde la esquina y canasta a la contra de Tate. Lo para Epi

6-6

Canasta por abrasión de Korsantia

6-4

Primer triple de Obradoiro al quinto intento. Barcello tras rebote de ataque

3-4

Suma Ngom desde el tiro libre

3-2

Suma Galán desde el tiro libre. Segunda de Nicolau

2-2

Lo empata Dos Anjos con un 2+1 que parecieron pasos. Falló el adicional. Anteriormente falló Galán dos triples liberados

0-2

Estrena Tate el marcador desde la media distancia

1Q

Inicio

Arranca el partido en Sar! Primera posesión para el Obra

Previa

Ambiente

Suena el 'Miudiño' en Sar. Ambientazo en el pabellón santiagués

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Obra sale con Westermann, Barcello, Barrueta, Galán y Dos Anjos. Gipuzkoa empieza con Varela, Tate, Hanzlik, Korsantia y Nicolau

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Previa

Misión (casi) imposible

Sar ha sido un feudo casi inexpugnable esta temporada. Allí solo ha conseguido ganar Cantabria en la jornada 2, desde entonces han sido todo victorias santiagueses

Imagen panorámica del Multiusos Fontes do Sar durante el derbi entre Obradoiro y Básquet Coruña el pasado 28 de diciembre
Imagen panorámica del Multiusos Fontes do Sar durante el derbi entre Obradoiro y Básquet Coruña el pasado 28 de diciembre
ADRIAN BAÚLDE
Previa

Manos enemiamigas

No solo el banquillo del Obradoiro tiene un viejo conocido naranja, sino que también el de Gipuzkoa, que encabeza Sergio García, predecesor de Epi en el Leyma

Diego Epifanio y Sergio García serán este viernes rivales por trigésima vez
Diego Epifanio y Sergio García serán este viernes rivales por trigésima vez
Quintana / Gipuzkoa Basket
Previa

Epi

Diego Epifanio, el señor de los ascensos a ACB, podría lograr su cuarto ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional como entrenador principal tras conseguirlo con San Pablo Burgos, Breogán y Básquet Coruña

Diego Epifanio, durante el reciente Básquet Coruña-Obradoiro
Diego Epifanio, durante el reciente Básquet Coruña-Obradoiro
Quintana
Previa

La Previa

Obradoiro y Gipuzkoa definen el ascenso directo a la Liga Endesa. Os dejamos la previa de Chaly Novo: "El Básquet Coruña se encomienda a San Sebastián"

Un joven aficionado del Básquet Coruña, en el reciente duelo contra el Gipuzkoa
Un joven aficionado del Básquet Coruña, en el reciente duelo contra el Gipuzkoa
Carlota Blanco
Previa

Así se presenta el partido

Llegó el día de la última jornada de Primera FEB, en la que no participará, al menos de manera directa, el Básquet Coruña. Sí estará pendiente de lo que pase en el Fontes do Sar: una victoria del Obradoiro asciende a los santiagueses; una derrota supone que suba el Leyma

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