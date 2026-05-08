En directo: Obradoiro-Gipuzkoa

Así se presenta el partido

Llegó el día de la última jornada de Primera FEB, en la que no participará, al menos de manera directa, el Básquet Coruña. Sí estará pendiente de lo que pase en el Fontes do Sar: una victoria del Obradoiro asciende a los santiagueses; una derrota supone que suba el Leyma