En directo: Obradoiro-Gipuzkoa
Una derrota santiaguesa supondría el ascenso directo a ACB del Básquet Coruña
76-63
Perdona dos triples liberados Gipuzkoa
76-63
Matazo de Brito
74-63
Canasta de Ngom, al que le hicieron una falta clarísima
74-61
Otra más de Quintela. 7 minutos para el final
72-61
Triple de Brito, lo devuelve Manex
69-58
Canastón de Quintela, robo y nueva canasta. Partidazo el suyo. 16 puntos y 3 robos
65-58
Canasta de McGhie para empezar el cuarto
Inicio
Arranca el último cuarto en Sar. 10 minutos para decidir el ascenso directo a ACB, que todo hace parecer que se quedará en Santiago salvo que Gipuzkoa consiga remediarlo en el período final
Final
Final del tercer cuarto en Sar. Se ha disparado el Obra hasta los 9 de ventaja (65-56) con los que llega al último cuarto
65-56
Triiiiple de McGhie
65-53
Triple de Anderson, máxima del Obra en el partido
62-53
Suma el Obra el tiro libre por técnica a Sergio García
61-53
Triple de Quintela
58-53
canasta en rebote ofensivo de Ansorregi
58-51
Suma McGhie desde el tiro libre
58-49
Canastón de Barcello, que está en 16 puntos ya
56-49
Canastón del Obra con la sociedad Westermann-Kravic
54-49
Falta de Galán (tercera) sobre Ngom, que anota los dos tiros libres
54-47
Canasta contra zona de Galán. Aprieta el público en Sar
52-47
Suma Tate desde el tiro libre. Tercera de Dos Anjos
52-45
Canastón de Barcello, que encima saca falta y anota el tiro adicional
49-45
Triiiiiple de Hanzlik
49-42
Suma Galán desde el tiro libre
Inicio
Arranca la segunda parte en el Fontes do Sar
Final
Descanso en el Fontes do Sar. Erró el Obra en la última posesión. Gipuzkoa consiguió aguantar el arreón santiagués y se llega al descanso con 47-42 en el marcador. Sigue soñando la afición del Básquet Coruña
47-42
Suma Ansorregi desde el tiro libre
47-40
canasta de Kravic
45-40
Triiiiiple de Tate para volver a acercar a Gipuzkoa a 5 puntos. Lo para Diego Epifanio
45-37
Canastón de Tate, que sacó la falta y anotó el adicional
45-34
Anota Barcello en una jugada con varios rebotes ofensivos del Obra
43-34
Canasta debajo del aro de Dos Anjos, lo hizo muy bien Barcello en la asistencia
41-34
Suma Maiza desde el tiro libre. Se hizo daño Ngom en la cabeza al caer y chocar con la pierna de Dos Anjos, tuvieron que ayudar al senegalés a llegar al banquillo por la conmoción
41-32
Triple de Barrueta, solo desde la esquina. Se marcha el Obra
38-32
Canasta de Kravic en el pick&roll con Westermann
36-32
Suma Brito desde el tiro libre
34-32
Suma Korsantia desde el tiro libre, que le sacó la segunda a Ale Galán
34-31
Mate de Kravic. Está muy atento el Obra en las líneas de pase
32-31
Canasta de Anderson, que se hizo daño en el codo al caer
28-31
Triiiiiple lejanísimo de McGhie
30-28
Aguantó a la perfección el contacto ahora Brito para anotar
28-28
Canastón de Ngom a aro pasado para empatar
28-26
Suma Ngom desde el tiro libre
Inicio
Empieza el segundo cuarto en Santiago con dos puntos de Quintela a la contra
Final
Final del primer cuarto en Sar con un triplazo de Quintela que pone por delante al Obra, 26-24
23-24
Dos más uno de Brito, que le sacó la falta a Ngom
20-24
Triiiiiple de Gaizka Maiza
20-21
Buena canasta de Ansorregi a la que responde de nuevo Obra por medio de Kravic
18-19
Triiiiiiple McGhie, responde Anderson
15-16
Dos más uno de Barrueta, que anota el adicional
12-16
Volvió a correr Gipuzkoa y pudo anotar fácil Ansorregi
12-14
Triiiiiiple abierto de Tate
12-11
Buena penetración de Quintela con la mano izquierda para darle la vuelta al marcador. Ahora es Sergio García quien pide tiempo muerto
10-11
Canastón de Barcello
8-11
Suma Quintela desde el tiro libre. Sobreviviendo el Obra en ataque gracias al rebote ofensivo
6-11
Triiiiiple de Korsantia desde la esquina y canasta a la contra de Tate. Lo para Epi
6-6
Canasta por abrasión de Korsantia
6-4
Primer triple de Obradoiro al quinto intento. Barcello tras rebote de ataque
3-4
Suma Ngom desde el tiro libre
3-2
Suma Galán desde el tiro libre. Segunda de Nicolau
2-2
Lo empata Dos Anjos con un 2+1 que parecieron pasos. Falló el adicional. Anteriormente falló Galán dos triples liberados
0-2
Estrena Tate el marcador desde la media distancia
Inicio
Arranca el partido en Sar! Primera posesión para el Obra
Ambiente
Suena el 'Miudiño' en Sar. Ambientazo en el pabellón santiagués
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Obra sale con Westermann, Barcello, Barrueta, Galán y Dos Anjos. Gipuzkoa empieza con Varela, Tate, Hanzlik, Korsantia y Nicolau
Misión (casi) imposible
Sar ha sido un feudo casi inexpugnable esta temporada. Allí solo ha conseguido ganar Cantabria en la jornada 2, desde entonces han sido todo victorias santiagueses
Epi
Diego Epifanio, el señor de los ascensos a ACB, podría lograr su cuarto ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional como entrenador principal tras conseguirlo con San Pablo Burgos, Breogán y Básquet Coruña
La Previa
Obradoiro y Gipuzkoa definen el ascenso directo a la Liga Endesa. Os dejamos la previa de Chaly Novo: "El Básquet Coruña se encomienda a San Sebastián"
Así se presenta el partido
Llegó el día de la última jornada de Primera FEB, en la que no participará, al menos de manera directa, el Básquet Coruña. Sí estará pendiente de lo que pase en el Fontes do Sar: una victoria del Obradoiro asciende a los santiagueses; una derrota supone que suba el Leyma