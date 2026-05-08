El Obradoiro adelanta al Leyma sobre la línea de llegada

Imagen del Básquet Coruña-Obradoiro en el Coliseum Quintana

Resulta frustrante que, a pesar de haber liderado la clasificación durante más del 90% de las jornadas de la liga regular, el Básquet Coruña se haya quedado sin el ascenso directo. Un hecho que, sin embargo, rebaja apenas unas décimas la nota de la plantilla gobernada por Carles Marco en el periplo previo a la postemporada.

Subir de categoría con solo cuatro derrotas no puede bajar del diez. Tener que jugarse la temporada en unos playoffs después de hincar la rodilla solo cuatro veces es, como mínimo, de nueve con cinco. Pese que el curso regular de los naranjas tuvo dos mitades diferentes.

En la primera, el Leyma exhibió autoridad, contundencia y una resiliencia que ya había mostrado, varias veces, en la pretemporada, con remontadas como la del amistoso en la cancha del FC Porto: 26 puntos déficit enjugados en doce minutos entre el tercer y el último cuarto, para acabar ganando con cierta holgura (79-86).

La campaña oficial, tras disputar ante el Breogán la final de la Copa Galicia, certificó esa solidez naranja con el triunfo (63-79) en la cancha del equipo que no ha podido regalarle su segundo billete directo a la ACB, el Gipuzkoa.

A partir de ahí, cayeron en el Coliseum el Oviedo, el Palmer, el Fuenlabrada, el Melilla... Todos ellos por al menos una docena de margen. Los de Marco también vencieron en cancha del Menorca, el Tizona, el Estudiantes, el Zamora... Solo en la pista del equipo madrileño sufrió el Leyma. Un sufrimiento lógico dado el potencial de un rival al completo. Y otra muestra de resiliencia. Después de ir a remolque durante los tres primeros cuartos, el líder invicto explotó en el último (21-37).

La novena jornada fue la primera de descanso para un Básquet Coruña que seis antes había vivido su primer mal trago. Yoanki Mencía, que arrastraba una denuncia por malos tratos de sus tiempos en el Zaragoza, fue condenado por la justicia, y el club presidido por Pablo de Amallo le rescindió el contrato a uno de los pilares del proyecto 2025-26. Fue el principio de lo que acabaría siendo la maldición del '4'.

Yoanki Mencía durante la semifinal de Copa Galicia Patricia G. Fraga

No obstante, la dirección deportiva se movió y consiguió una pieza de recambio de incluso más valor, Dino Radoncic. Casi a la par llegó el deseado duodécimo hombre, Mus Barro. Otra diana de la entidad.

El segundo capítulo complicado llegó tras el primer parón derivado de una liga impar. En casa contra el Palencia (82-75). Y otra vez la solución estuvo en el periodo final (24-16). Lo mismo que la siguiente jornada, en Zamora (69-81), donde los de Carles Marco remataron en al rival en los últimos diez minutos (14-25).

Al revés en la Copa

No deja de ser curioso que en la Copa de España ocurriese todo lo contrario. Después de superar en dieciseisavos al Menorca (68-77) gracias a un monumental Dídac Cuevas (36 de valoración, la máxima del equipo en todo lo que va de curso oficial), los naranjas cayeron en octavos, en casa contra el Tizona (83-95), por culpa de un horrendo cuarto final (16-37). Un borrón de escasa importancia (la Copa no era un objetivo) en una marcha impecable.

La racha triunfal llegó hasta el 12-0. Y acabó en el lugar con más papeletas para acabar, el Fontes do Sar. En un partido de un nivel supremo, sin duda el mejor de toda la fase regular de esta Primera FEB, el Leyma se inclinó (103-99) ante el Obradoiro que fue en todo momento por delante. No siempre se puede ganar en el último cuarto.

El Cantabria pagó los platos rotos: 102-67, el tercer triunfo más holgado de los 30 años de vida del equipo herculino, que completó la primera vuelta con un trabajado triunfo (89-96) en la cancha de un ese momento muy afilado Lucentum Alicante y uno muy amplio en el Coliseum contra el Bàsquet Palma (94-72).

Con la victoria más holgada a domicilio, 72-105 en Melilla, abrió el Leyma la segunda parte de un calendario asimétrico que, además, le había deparado el final más cruel posible, descansar en la última jornada. A ese compromiso tranquilo lo siguieron dos de apuros, en casa contra el Zamora (81-76) y en la cancha de un Oviedo muy mejorado (84-89). En suelo astur, liquidando, cómo no, en el periodo final (23-28).

El Básquet Coruña alivió presión con la visita de un diezmado Estudiantes, que cedió por 105-82 en un duelo en que llegó a ir 37 puntos abajo. Dos semanas después, tras el segundo parón por ventanas FIBA, más apuros, ante el Alicante (83-74). Con un bastante claro 59-74 solventaron los de Carles Marco la visita a Ourense.

Y solo tres días después firmaron su peor partido del curso. El cansancio (tercer partido en seis días, con dos desplazamientos) y un Palencia muy afilado pasaron por encima del líder, al que esta vez el último cuarto (19-29) solo le valió para maquillar (99-87). Y como las malas noticias no suelen llegar solas, tras este encuentro se anunció que Radoncic padecía una trombosis venosa en la pierna izquierda. Adiós a la temporada, hola a Strahinja Micovic, su reemplazo.

Imagen del Palencia-Básquet Coruña Victor Quintana

La sensación general empezaba a ser de fatiga o de que los rivales le habían pillado el truco. O un poco de ambas cosas. La refrendaron el sufrimiento contra el Cartagena (82-77), en la pista del Cantabria (79-88) y LA DERROTA por 84-92 ante un Obradoiro que fue mejor cuando necesitó serlo (43-55 tras el descanso).

La derrota con la que dejó de depender de sí mismo. Y más cuando una semana después cayó por 75-74 en Fuenlabrada, donde los árbitros anularon una canasta in extremis de Guillem Jou que, a día de hoy, sigue sin aclararse al 100% si entró o no en tiempo.

En la siguiente jornada, más padecimiento en el Coliseum, 81-72 contra el rival en cuarto de los playoffs, Menorca, aunque esta vez con una inesperadísima ayuda externa: el Tizona, en ese momento colista, superó por 99-96 al Obradoiro.

El Leyma volvió al liderato, pero porque el equipo compostelano o igualó los partidos disputados hasta la jornada final, a la que los naranjas llegaron tras cumplir ante el Gipuzkoa (92-81) y en la cancha del Palma (76-94), en Mallorca, con el enésimo final demoledor (18-30).

La última moneda, la indirecta, salió cruz, y el efecto rebote invocado por De Amallo tendrá que pasar primero por una eliminatoria al mejor de cinco partidos contra el Menorca y, en caso de superarla, por una Final Four. Aviso a navegantes: los tres últimos organizadores de la fase definitiva no ascendieron.