Condenados al playoff

Mus Barro se lamenta sobre la pista del Coliseum durante el derbi contra el Obradoiro Quintana

Se acabó el culebrón (y el sueño) del ascenso directo a ACB. El Obradoiro hizo los deberes en el Multiusos Fontes do Sar contra Gipuzkoa (85-68) y condena al Básquet Coruña a disputar el playoff de ascenso a pesar de haber perdido tan solo cuatro partidos a lo largo de toda la temporada regular.

El resto de resultados de la noche dejan a Cartagena como nuevo equipo de Segunda FEB tras caer en Burgos contra un Tizona que no se jugaba nada. Un resultado que dejó en papel mojado la barrida de Palma a Palmer en el derbi. La última plaza de playoff se fue, finalmente, a Alicante, que se medirá al Estudiantes en cuartos de final. Zamora debía ganar por 9 puntos y solo fue capaz de hacerlo por 7 (83-76). Ty Roberts tuvo en sus manos el tiro para lograrlo, pero lo terminó fallando.

El resto de emparejamientos de playoff dejan a Oviedo contra Gipuzkoa. La derrota de los vascos, la victoria de los asturianos en Ourense y el triunfo de Fuenlabrada (triple empate a 19 triunfos) implican que será Gipuzkoa quien tenga factor cancha a favor en la eliminatoria. La última eliminatoria enfrentará a Palencia, que ganó fácil a Cantabria, con Fuenlabrada, que superó al Estu en el derbi madrileño.

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El rival del Leyma ya estaba definido antes de empezar esta jornada: Menorca. A pesar de que el puesto en el que ha quedado el Leyma es el segundo, de cara a la postemporada actuará como tercero, debido a que el Estudiantes tiene asegurada esa segunda plaza por haber ganado la Copa de España. La primera eliminatoria del playoff se disputa al mejor de cinco encuentros, jugándose los dos primeros en casa del mejor clasificado, el tercero y el cuarto en el pabellón de su rival y el hipotético quinto de nuevo en el del primer equipo.

En las bases de la competición de Primera FEB se marca como fecha del primer partido de esos cuartos de final para el Leyma el viernes 15 y el domingo 17. Sin embargo, la coincidencia con los dos conciertos de Dani Martín en el Coliseum, los días 15 y 16, hace que los dos primeros partidos en el feudo naranja sean sí o sí el jueves 14 y el domingo 17, tal y como confirmó el director de Desarrollo de Negocio del Básquet Coruña, Yago Álvarez, en el programa Tirando de 3 de Radio Coruña Cadena SER. Ante esta situación, el club se lo transmitió a la Federación, que entró de oficio para habilitar esta nueva posibilidad, según dijo el directivo, aunque este nuevo orden no sentó muy bien en Menorca.

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Además, también afirmó que el del día 17 se jugará en un horario posterior a las 18.00 horas, buscando dar margen al desmontaje del escenario del concierto y evitar coincidencias con el Deportivo, que juega ese día en Riazor a las 14.00 horas. Los partidos en Menorca también están definidos por las bases de la FEB: serán el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, con horario aún por definir, así como un hipotético quinto el día 29. El club anunciará este sábado los precios de las entradas para los partidos del Coliseum, las cuales tendrán que adquirir también los abonados, ya que no estaba incluida la postemporada en el precio pagado a principio de temporada.

El rival ya es un viejo conocido de esta misma temporada, ya que Básquet Coruña y Menorca se han enfrentado tres veces en lo que va de curso. De hecho, en el mes de octubre el Leyma tuvo que viajar a la isla en dos ocasiones en apenas diez días. Primero fue para disputar el compromiso correspondiente a la tercera jornada de Primera FEB, que se resolvió con un 80-102, y después para los dieciseisavos de final de Copa de España, que también acabaron con victoria naranja, en este caso por 68-77. El tercer duelo y más reciente fue hace apenas dos semanas en el Coliseum, donde se volvió a imponer el Leyma por 81-72 al conjunto balear.

En caso de superar esa primera eliminatoria, el Básquet Coruña todavía debería superar a otros dos equipos antes de conseguir el retorno a Liga Endesa, aunque en esta ocasión sería en formato Final Four el primer fin de semana de junio (días 6 y 7). El club ya ha presentado a la Federación su voluntad de postularse como sede, algo que, de momento, no es vinculante, pero desde el Básquet Coruña se confía en acoger el evento en caso de que el equipo consiga clasificarse para el mismo y se ve como una oportunidad tanto a nivel deportivo como de ciudad.

“La idea es ir a por ello”, afirmó Yago Álvarez en el programa del lunes a este respecto, aunque la decisión final depende de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y existe la posibilidad de que haya más candidatos. De hecho, en contra de la candidatura coruñesa podría jugar el hecho de que, a partir del 5 de junio (un día antes del inicio de la Final Four) y durante un mes, la ciudad verá limitado su tráfico ferroviario debido a obras en la estación.