Al Menorca y a su técnico les disgusta el plan del Básquet Coruña

Javi Zamora, durante el Básquet Coruña-Menorca Quintana

La intención del Básquet Coruña de, en caso de tener que disputar los playoffs, jugar el primer partido el jueves 14 de mayo, no ha sentado nada bien en el que sería su rival, el Menorca, pese a que la FEB dejó claro antes de arrancar el curso que la lucha por el segundo ascenso a la ACB comenzaría o ese día o el viernes 15.

Javi Zamora, entrenador del equipo balear, habló del asunto en la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de la fase regular, contra el Melilla: “Hay dos alternativas, o Santiago o Coruña; en cualquier caso, el partido es el viernes, según las bases de competición, y el segundo el domingo. Si, por lo que sea, se van a cambiar las bases de competición o se van a modificar, que desconozco si eso es posible, evidentemente tendremos que hablarlo".

El preparador madrileño subrayó que “Ir un día antes a un desplazamiento implicaría estar cinco o seis días fuera. Si el partido es el jueves, tendríamos que viajar el miércoles por la mañana, y eso implicaría tener pocas horas para preparar [el partido]. No me corresponde a mí; sé que deportivamente sería un hándicap”.

Además, dijo estar “convencido de que la liga tendrá el respeto suficiente por las bases y por nosotros, para que todos los implicados en los playoffs tengan las mismas condiciones y puedan luchar de la misma manera. Nosotros, a pensar en lo táctico, a pensar en baloncesto, y espero que se puedan solucionar las cosas que no dependen de nosotros”.

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En otro orden de cosas, Zamora, cuyo equipo cayó en el Coliseum hace un par de semanas, comentó que "todavía no queremos hacer balance, porque queda mucho, pero si tuviese que hacerlo, la fase regular ha sido extraordinario el poder vivir el ambientazo que hemos vivido este año, el seguir creciendo, también en cuanto a abonados y aficionados en general... Y si eso se refrenda con dieciséis victorias, haciendo nuestra mejor posición en la tabla en la historia del club, siempre refuerza. Estamos muy satisfechos del trabajo de esta fase".

"Después de este partido [ante el Melilla], empezar a soñar fuerte con ese playoff, e intentar dar nuestra cara más competitiva e intentar pelear por sacar las victorias necesarias para ir a la Final Four. Estamos intentando encontrar un buen punto de forma, estamos todos con muchísima ilusión de poder vivir el playoff cuartos de final", agregó Zamora.

"No sabemos aún el rival de los cuartos de final; nuestros desplazamientos y nuestra logística no son fáciles, y seguramente nos espere una semana larga. Intentaremos equilibrar las cargas de trabajo y que todos los jugadores tenga la chispa y el ritmo de competición", concluyó el entrenador del Menorca.