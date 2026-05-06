El asalto gipuzkoano al fuerte (casi) inexpugnable del Fontes do Sar

Imagen panorámica del Multiusos Fontes do Sar durante el derbi entre Obradoiro y Básquet Coruña el pasado 28 de diciembre ADRIAN BAÚLDE

En una última jornada en la que el ascenso directo está en juego, uno de los implicados no participará (al menos directamente) en la misma. El Básquet Coruña ha tenido la mala suerte de que, tras el sorteo del calendario, le tocó descansar en la jornada 34, la última del campeonato liguero. El destino y los resultados sobre la pista han querido que, a pesar de firmar una liga regular histórica con tan solo cuatro derrotas, el Leyma no esté ascendido y llegue con el ascenso directo en juego, pero sin poder hacer nada para conseguirlo.

Las cuentas son claras: si el Obradoiro gana, subirá a ACB; si pierde, subirá el Básquet Coruña. Aquí es donde entra en juego el invitado de honor de la fiesta, un Gipuzkoa que llegará al partido buscando certificar un puesto que le asegure tener factor cancha en la primera ronda del playoff. Eso es algo bueno para los intereses del Básquet Coruña, ya que el conjunto vasco, entrenador por el exnaranja Sergio García, saldrá a la pista del Multiusos Fontes do Sar todavía con algo en juego en su temporada regular particular.

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Sin embargo, la empresa que tiene por delante Gipuzkoa este viernes a partir de las 21.00 horas es de las más complicadas que existen este curso en la Primera FEB. El Obradoiro no solo llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para terminar la liga regular como primero, sino que, en ese mismo partido, tiene la oportunidad de acabarla como el mejor local de la categoría (empatado con el Básquet Coruña).

El equipo de Diego Epifanio tan solo ha perdido un encuentro este curso en el Fontes do Sar, el primero que disputaron allí. Cantabria ha sido el único capaz de arrebatar un triunfo del feudo santiagués en un inicio de temporada para olvidar del Obradoiro, que cayó en sus dos primeros choques de liga. Desde entonces, el Obra ha sido un martillo piló como local y no ha vuelto a caer. En esos catorce partidos, se ha impuesto a sus rivales por una diferencia media de 20,9 puntos, lo que denota una gran superioridad en Sar. Eso sí, hay un par de partidos que disparan ese dato, como son las palizas a Ourense (94-57) o Cartagena (101-49).

Los equipos que más cercan han estado de llevarse una victoria del Multiusos santiagués han sido el propio Leyma, que cayó por un ajustado 103-99 en uno de los mejores partidos de la temporada, y el Menorca, que pese a acabar cayendo por 14 puntos de diferencia, consiguió forzar la prórroga.

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Para tratar de derribar ese muro aparentemente inexpugnable llegará el Gipuzkoa de Sergio García, que cuenta con el quinto mejor récord de la competición (19-12). Sin embargo, sus registros son mejores como local que como visitante. Lejos de San Sebastián han ganado ocho de sus quince compromisos. Otro dato que no invita al optimismo naranja es que tres de sus siete derrotas como visitantes han llegado en los últimos cinco encuentros, es decir, en el último mes y medio. Una de ellas, de hecho, fue hace pocos días en el Coliseum, donde cedió ante el Leyma por 92-81.

En contra del Gipuzkoa jugará también el ambiente, que apunta a ser bestial desde primera hora de la tarde en las inmediaciones del Fontes do Sar. Club y Concello se han aliado para organizar una previa lo más multitudinaria posible con puestos de comida y bebida, así como música y ambientación desde las 16.30 horas. El consistorio santiagués había anunciado hace unos días que iba a colocar una pantalla gigante en la praza Roxa para que todos aquellos seguidores obradoiristas que no pudieran acceder a Sar por no ser abonados o no tener entrada, tuvieran una manera de seguir el partido junto a otros aficionados del club. Sin embargo, finalmente esa pantalla será instalada también en las inmediaciones del pabellón de Sar, buscando concentrar a casi la totalidad de la afición en un mismo lugar para dotarlo de un ambiente digno de la ocasión.

Será un día grande, tanto en Santiago como en A Coruña, aunque los seguidores del Leyma lo serán, al menos durante dos horas de Gipuzkoa Basket. El conjunto vasco es la última bala que tienen los herculinos para evitar terminar jugando un playoff que alargaría su temporada un mes más.