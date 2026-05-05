El ex del Básquet Coruña, Dago Peña, condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos

Dago Peña durante un derbi entre Básquet Coruña y Breogán en el Palacio Archivo DXT Campeón

Dagoberto Peña, exjugador del Básquet Coruña y del Breogán lucense, ha sido condenado este martes en Estados Unidos a 60 años de ingreso en una cárcel federal tras haber cometido varios delitos de abuso sexual a menores. Concretamente, se le condena por producir, recibir, poseer y acceder con Internet a la visualización de imágenes y vídeos que mostraban el abuso sexual de menores, según ha informado la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

El propio exjugador ya se había declarado culpable de los cargos el pasado 23 de enero, pero no fue hasta este martes cuando se hizo oficial la sentencia. Según los documentos, Peña, que ejercía como profesor de educación física y entrenador, persuadió a dos menores para que incurrieran en conductas sexualmente explícitas con el objetivo de producir contenido visual de dichos abusos.

Los hechos se produjeron entre octubre de 2024 y febrero de 2026, aunque la investigación dio comienzo en abril de 2025 tras la denuncia del padre de una de las menores, que había descubierto mensajes inapropiados de su hija con el exjugador dominicano.

Las autoridades registraron el teléfono y los dispositivos de almacenamiento de Dago, donde encontraron mensajes con menores y, en algunos de ellos, Peña recibía imágenes de menores desnudas y con contenido sexual explícito. También se encontraron vídeos e imágenes tomados por el propio exjugador durante sus abusos de las dos menores. Posteriormente, en la investigación se descubrió la existencia de una tercera menor de la que existía este tipo de material.

Dago Peña militó en el Básquet Coruña durante el último tramo de la temporada 2015-16 y el primero de la 2016-17. Posteriormente, regresó al club para militar en sus filas durante el curso 202-21.