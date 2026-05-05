El destino del Básquet Coruña está en manos amienemigas

Diego Epifanio y Sergio García serán este viernes rivales por trigésima vez Quintana / Gipuzkoa Basket

Diego Epifanio vs Sergio García. Este viernes (21.00 horas) en el Multiusos Fontes do Sar. Un duelo de exentrenadores del Básquet Coruña del que depende el futuro inmediato del equipo naranja.

Un cara a cara casi Gran Reserva en casi todas las situaciones posibles: como segundos, como primeros y uno como segundo y el otro como primero. Únicamente falta en la en las posibilidades el burgalés como ayudante contra el donostiarra como jefe.

Todo empezó con ambos como monaguillo antes que fraile. Fue en la LEB Oro 2009-10. Epi ejercía como asistente principal de Andreu Casadevall en el Tizona (entonces llamado CB Atapuerca y conocido como Ford Burgos) y García hacía lo propio en el recién ascendido Palencia que gobernaba Natxo Lezkano. La victoria, doble, se la llevó el actual preparador del Obradoiro: por un contundente 84-57 en El Plantío y por 61-78 en la capital castellana.

Por un año no coincidieron con el tercero de la ecuación, Carles Marco: el preparador del Leyma Básquet Coruña jugó la 2008-09, su última campaña como jugador, con el escudo del Tizona en el pecho. El badalonés –que debutó como entrenador jefe con el Oviedo (2015 a 2018)– tomó las riendas del Palencia en la campaña 2019-20, la primera que el donostiarra dirigió al equipo herculino.

El conjunto donde Epi se formó no solo se anotó el triunfo en esos dos primeros duelos de ayudantes. El Tizona superó al Palencia también en los seis siguientes. Consecuencia del statu quo de los clubes: el burgalés era uno de los pesos pesados de la segunda categoría nacional cuando aterrizó en ella su vecino autonómico.

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La primera alegría de Sergio García también fue a lo grande. Aunque con asterisco. En la temporada 2013-14, el Palencia le ganó los dos derbis de la fase regular al Tizona, por 74-63 en casa y por 77-79 en Burgos. Epi se vengó en la final de los playoffs, con un triunfo por 3-1 pese a tener el factor cancha en contra. A pesar de ello, el Ford Burgos tuvo que renunciar, por motivos económicos, al salto a la ACB.

Ese curso fue el último en que se midieron como asistentes. En el 2015-16, el vasco pasó a liderar el banquillo del Palencia y el castellano se hizo cargo del nuevo equipo de su ciudad natal, el San Pablo. El ahora conjunto veterano le ganó los dos partidos al novato: 81-62 en Palencia y 74-82 en Burgos. Aunque a ambos les iría muy bien esa temporada. Con asterisco. Los morados ganaron la liga regular, pero, al igual que aquel Tizona de Casadevall y Epi, las exorbitadas exigencias monetarias de aquella Asociación de Clubes de Baloncesto los dejó en la LEB Oro. Los azules, por su parte, se estrenaron con un cuarto puesto.

Los cara a cara alcanzaron su punto culminante un año después. Y Epi arrasó a García. El San Pablo hizo doblete en la regular y barrió al paisano castellano en una final de los playoffs solventada con 3-0, aunque con dos duelos, el primero, en Burgos, y el tercero, en Palencia , resueltos por un punto de margen. El segundo, en El Plantío, terminó con 90-82. El exnaranja y actual obradoirista –en el dique seco desde la primera jornada– Goran Huskic estaba a las órdenes de Epi.

Diego Epifanio, en su etapa en el Básquet Coruña ACB Photo/Mónica Arcay

El club burgalés mantuvo al entrenador de la casa en el salto a la máxima categoría, donde entrenó por espacio de dos campañas, mientras que García volvió al rol de asistente, ahora en el equipo de su ciudad, el Gipuzkoa.

El reencuentro no llegó hasta la temporada pandémica 2019-20. Con derbi en formato reducido. El Breogán de Epi trituró (97-55) al Básquet Coruña de García en el único cara a cara que permitió la covid-19.

El siguiente ejercicio, con ambos en los mismos banquillos, se saldó con empate. El Breo ganó en Riazor (60-68) y el Leyma en el Pazo Universitario (68-72). Celestes y naranjas ocuparon, por este orden, los dos primeros puestos del grupo A. En playoffs, los dos se las vieron el Granada. El Leyma cayó en semifinales (1-2) y el Breogán venció (2-1) en la final, logrando el único ascenso de esa campaña.

En la 2021-22, el Estudiantes fichó a Epi el 21 de abril, tres días después de perder por 87-68, el duelo de la segunda vuelta en Riazor, lo que le costó el puesto a Jota Cuspinera, con lo cual no llegó a enfrentarse al que pocos meses de después de convertiría en su equipo.

Al final de esa campaña, la directiva del Básquet Coruña optó por no renovar al técnico donostiarra. Y se hizo con los servicios del burgalés, en la búsqueda de un ascenso que ambos ya tenían en su Curriculum Vitae, Diego Epifanio por duplicado (San Pablo 2016-17 y Breogán 2020-21; no fue renovado por el club lucense).

Sergio García, en su etapa en el Básquet Coruña Quintana

No volvieron a ser rivales hasta la 2024-25. Ahora con Sergio García como asistente y Diego Epifanio como jefe de un banquillo. El donostiarra se cobró una vendetta muy cruel y, seguramente, bastante dolorosa para él mismo.

No por el 79-100 en el Coliseum, en el famoso partido del 8 de 10 en triples y los 35 puntos del ahora jugador NCAA Rubén Domínguez. Por el 79-67 en Miribilla, derrota que certificó matemáticamente el descenso del Básquet Coruña a falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular.

Un Básquet Coruña que ahora depende de que uno de los villanos –secundarios– del año pasado se convierta en el amigo principal que lo coja de la mano para llevarlo de nuevo a la máxima categoría.

En la primera vuelta del presente curso, victoria del Obradoiro, tras prórroga, en el San Sebastián Arena (95-96). El local Nacho Valera anotó la canasta que forzó el tiempo y falló el del triunfo casi sobre la bocina del minuto 50. Fue la primera alegría del conjunto compostelano, que había empezado el curso con un preocupante 0-2, al caer por 97-77 en Menorca y por 82-87 ante el Alega Cantabria. Las vueltas que da la vida.

El cómputo global es de 20-9 para Diego Epifanio, con 12-4 como segundos, 8-3 como entrenadores principales y 2-0 para Sergio García en la ACB 2024-25. No estaría nada mal una nueva victoria del donostiarra.