Una última jornada sin esperar “nada” para el Básquet Coruña

Dídac Cuevas ataca a Sergi Quintela durante el derbi del Coliseum Quintana

El Básquet Coruña puso punto final a su temporada regular ayer en Mallorca. El Leyma cierra la liga con un récord de 28 victorias y cuatro derrotas. Unos registros excelentes que, casi cualquier otro año, le hubieran asegurado el ascenso.

Sin embargo, el Obradoiro también ha sido un rodillo esta temporada y tan solo ha perdido, hasta el momento, cuatro partidos. El próximo viernes se disputará la última jornada de la liga regular, en la que el Leyma descansará, pero el Obra jugará en Sar contra Gipuzkoa. Las cuentas para el primer puesto son claras: una victoria local da el ascenso a los santiagueses, una derrota provoca que sea el Básquet Coruña el que suba a ACB.

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Dentro del vestuario naranja parece estar asumido que lo más probable es que terminen jugando el playoff. Así lo transmitió Dídac Cuevas tras el partido de ayer a los micrófonos de Radio Galega: “No esperamos nada, creo que el equipo está focalizado en los playoff, que creo que es lo más lógico que pase. Obradoiro ha hecho una temporada regular magnífica y creo que lo van a rematar la semana que viene. El equipo está mentalizado para el mes que viene, que va a ser duro y divertido”.

Su compañero Jacobo Díaz fue algo más conservador en sus declaraciones: “Nuestra temporada regular ha terminado y pase lo que pase creo que ha sido muy buena, histórica por así decirlo y a esperar. Pase lo que pase tenemos que estar preparados porque aún puede quedar lo mejor”. “Es una temporada histórica para el Básquet Coruña. Con 4 derrotas creo que hubiéramos ascendido cualquiera de los dos equipos, pero habla muy bien del nivel que hemos tenido tanto el Obradoiro como nosotros esta temporada”, añadió.

El invitado sorpresa a la fiesta (de unos o de otros) será el Gipuzkoa del exentrenador del Leyma Sergio García. El equipo vasco llegará al Sar con algo en juego: el factor cancha en la primera ronda de playoffs. Ahora es quinto, con 19 victorias, una más que Oviedo y Fuenlabrada. Si gana, no hay dudas, será quinto. Si pierde, le favorecería un triple empate o una igualada con Fuenlabrada, pero caería si el empate fuera solo con Oviedo.

Una victoria obradoirista condenaría al Básquet Coruña a jugar playoffs y, en caso de ganar en primera ronda, también la Final Four. La victoria en la Copa de España asegura la segunda plaza al Estudiantes, por lo que el Leyma pasaría a ser tercero y jugar contra el octavo clasificado, un puesto que ya tiene asegurado Menorca, pase lo que pase en la última jornada. Coruñeses y baleares se han enfrentado tres veces ya esta temporada, dos en liga regular y otra en Copa, todas ellas con victoria naranja. La más reciente, hace unos días en el Coliseum.