La Primera FEB se queda sin operador audiovisual

El exnaranja Ingus Jakovics defiende a Caio Pacheco en el Leyma-Palencia de la primera vuelta Germán Barreiros

La Primera FEB se quedará, a partir del próximo 30 de junio, sin operador televisivo. Así lo ha anunciado el actual, LaLiga+, que dejará de emitir no solo la segunda categoría del baloncesto nacional, sino todas las competiciones de las que dispone en su plataforma debido al cierre total de la misma.

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Después de diez años, LaLiga+ baja la persiana dando la siguiente explicación en su página web: "La evolución del mercado audiovisual y los cambios en los hábitos de consumo han configurado un nuevo contexto en el que la OTT ha cumplido su ciclo y propósito dentro de la estrategia audiovisual de LALIGA. Esta decisión responde a una visión estratégica de futuro orientada a seguir conectando con las audiencias allí donde están".

De esta manera, la Federación Española de Baloncesto (FEB) deberá buscar soluciones a la emisión de los partidos de Primera FEB, Segunda FEB y Copa de España, que eran los que se retransmitían actualmente a través de LaLiga+, una plataforma que llevaba varios años levantando quejas de los aficionados que alegaban un servicio poco acorde al precio pagado. De esta manera, en caso de que el Básquet Coruña no consiga subir a ACB, será una incógnita dónde ver sus partidos la próxima temporada, al menos de momento.

Al igual que la Primera FEB, otras competiciones de primer nivel nacional se quedarán sin operador, como son la Liga Asobal de balonmano o la primera división de fútbol sala. LaLiga+ emitía también encuentros de Primera Federación de fútbol, aunque no como operador único, así como eventos de otros deportes como voleibol, petanca, atletismo o automovilismo.