El cadete femenino del Básquet Coruña se cuelga la plata en Lugo

La plantilla naranja posa con la medalla lograda en Lugo BC

El Básquet Coruña cadete femenino se proclamó subcampeón gallego en el Final Four celebrada en el polideportivo del Colegio San Lorenzo Seminario de Lugo, donde cedió en la final, por 70-75, frente al anfitrión, el Ensino.

La plantilla entrenada por Nacho Mota y Clara Silva, que había completado con 19 victorias y una sola derrota las dos primeras fases del campeonato, superó en semifinales, por 75-63, al Celta Femxa Zorka, segundo clasificado del grupo A-2 de la segunda fase del torneo regular, victoria que dio al Básquet Coruña el pasaporte para disputar, del 17 al 23 de mayo, el Campeonato de España, que se tendrá como sede la ciudad gaditana de San Fernando.

En la cita nacional competirá también el conjunto que en el encuentro por el título regional se impuso al plantel integrado por Sofía Lago Flores, Claudia Lorenzo Blanco, Claudia Sánchez Vázquez, Irene Montero Fraga, Eva Lorenzana Cruz, Teresa López Valcarce, Iria Prieto Tomás, María Gavilanes Sampedro, Alejandra Rodríguez Vázquez y Lola Vázquez Martínez.

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Para Nacho Mota, "lo que define un poco el fin de semana seguramente sea muchos nervios. Quizás no fuimos el mismo equipo que fuimos durante toda la temporada. Un equipo de presionar muy arriba, de tener muchísimo ritmo, de anotaciones muy altas; teníamos de media más de 90 puntos".

"Lo que implica una fase final con niñas de quince o dieciséis, evidentemente, es muchos nervios. Sobre todo el sábado, que es el día que te juegas el pase al Campeonato de España", subraya el técnico.

En duelo contra el Celta, "el inicio fue bastante terrible por parte de los dos equipos, con muchísimos errores y precipitación. Es verdad que después conseguimos llevar el partido al empate, tras estar hasta catorce abajo, y después de darle la vuelta, que no fue fácil porque estamos acostumbrados a dominar los partidos, a tener ventajas grandes, y me preocupó un poco eso. Pero son niñas que tienen una capacidad enorme de resistencia, de resiliencia, de lucha, y conseguimos ponernos por delante en el último segundo del tercer cuarto, con un triple de Sofía Lago. En el último, conseguimos imponer nuestra defensa y nuestro físico", relata Nacho Mota.

Nacho Mota da instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto BC

Respecto a la final, el preparador del Básquet Coruña, asegura que "fue lo mismo. Ellas empezaron muy bien, con un 9-0, y otras vez nos costó muchísimo entrar en partido. Tuvimos una cierto extraordinario desde el triple: metimos doce, que en un partido femenino es bastante extraño, pero no nos dio para llegar al final. Fuimos rotando jugadoras pero no nos dio la gasolina para culminar la remontada. Llegamos a a ir quince abajo, en el tercer cuarto logramos empatar. Al inicio del último, hubo un triple, que nos ponía con más seis, que se salió del aro, luego nos empatamos y fuimos un poco con la goma. Ellas anotaron dos triples muy fácil, para nosotros fue complicado contra su zona y se nos escaparon por cinco puntos".

Pese a esta derrota, Mota califica la temporada de "espectacular, con el premio del Campeonato de España. Todavía no tenemos grupos. La nota es un diez, seguro. Yo le doy mucho más valor a la regularidad, al haber llegado a la fase final con solo una derrota. Fuimos campeonas de Copa Galicia en septiembre y en la primera fase [liguera] solo perdimos un partido, contra el Ensino. En la segunda no perdimos ninguno. A todos nos hubiese gustado quedar campeones, pero al final se te escapa por dos detalles".

De cara al futuro inmediato, "mucha ilusión y muchas ganas para el Campeonato de España. Va a ser muy difícil, porque vamos a jugar los 30 mejores equipos de todo el país y, evidentemente, nos tocará cruzarnos con colosos de grandes canteras. Pero, bueno, hay que disfrutarlo mucho, competir hasta donde podamos, con el sueño de alcanzar los octavos de final, que sería entrar en el corte. Estamos muy contentos, tanto a nivel de club como de entrenador y de familias. Ha sido una temporada muy buena", remata Nacho Mota.