Previa | Cursillo de supervivencia en Mallorca

Alessandro Scariolo defiende a Dídac Cuevas en el Básquet Coruña-Bàsquet Palma Quintana

El Leyma Básquet Coruña disputa este domingo (18.00 horas) en Mallorca un último compromiso de fase regular marcado por la urgencia. Propia y ajena. La victoria del Obradoiro en la cancha del Alega Cantabria (65-95) obliga a los de Carles Marco a ganar para seguir optando al ascenso directo. A una espera de cinco días. A rezar a San Sebastián para que el Gipuzkoa asalte el Multiusos Fontes do Sar.

La batalla del equipo balear es la opuesta. Una racha de doce derrotas seguidas lo ha mandado, en poco más de dos meses, de un puesto en la zona playoffs a jugar por no perder la categoría. Así pues, Leyma y Palma cerrarán la semana con un cursillo de supervivencia de 40 minutos (si no hay prórroga).

El conjunto naranja se presenta por segunda vez este curso en Son Moix (en la jornada 21 superó por 65-85 al Palmer) habiendo recuperado la impronta arrolladora de la primer mitad de temporada. Contra el Menorca, en el Coliseum, fueron destellos, un buen puñado de minutos de altísimo nivel.

El pasado domingo, también en el Multiusos de Ponte da Pedra, los de Carles Marco ratificaron el retorno al mejor camino. Ante uno de los rivales más complicados, el Gipuzkoa, avasallado por los anfitriones en un sensacional primer cuarto (22-10).

En esta ocasión, los minutos de máximo nivel fueron los 30 primeros. El pequeño -y lógico- bajón de los diez últimos, a los que entró con una renta de dos decenas (75-55) no parece más que una mera anécdota. Aunque es cierto que el equipo no está llegando igual de fresco a los finales de partido que la mitad inaugural del curso.

Importante para los jugadores del Básquet Coruña saltar a la cancha sin dar mayor importancia a lo hecho en la víspera por el vecino compostelano. Salir a por la victoria como si fuese una final. Que lo es, aunque no entregue trofeo.

La inestabilidad de la plantilla entrenada por Pablo García desde escasamente desde hace un mes, tras la renuncia del anterior entrenador, Pablo Da Costa, por divergencias con la secretaria técnica del club, podría jugar también a favor del conjunto naranja.

Así como la posible ausencia en las filas locales de uno de sus principales activos en lo que va de campaña, Pedro Bombino. A mitad de semana surgió el rumor de que el pívot cubano, que, además de ser uno de los jugadores más atléticos y espectaculares de la competición, promedia 11,8 puntos y 5,0 rebotes, no iba a vestir más la camiseta negra.

No lo hizo el pasado fin de semana, en la clara derrota (92-70) en Fuenlabrada, donde el máximo anotador del Palma fue, con 16 puntos, un ex del Básquet Coruña, Osvaldas Matulionis.

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El jugador caribeño forma(ba) un póker de ases con los escoltas Brian Vázquez (13,6 tantos) y Lysander Bracey (10,5) y el base Lucas Capalbo (10,9 y 4,4 asistencias). Matulionis (7,6), Jon Ander Aramburu (7,4 y 5,6 rechaces) ejercen como segundos en una plantilla que ha cambiado bastante respecto al del arranque de la temporada.

Entre los que se subieron en marcha está Alessandro Scariolo. El hijo del técnico del Real Madrid y de la leyenda del baloncesto español Blanca Ares ha jugado esta temporada dos partidos de liga en el Coliseum. Primero, lo hizo con el otro equipo mallorquín, el Palmer. En la última jornada de la primera vuelta ya estaba en su actual equipo. Entonces, el Básquet Coruña se proclamó campeón de invierno gracias un triunfo incluso más claro de lo que pueda sugerir el 94-72 final.

Estadísticamente, media un lógico abismo entre ambos equipos. El de Carles Marco es el segundo que más anota (90,4), casi quince tantos más de media que el de Pablo García, que en este ranking solo tiene por debajo a su vecino el Palmer (72,9) y al Cartagena (73,8).

La distancia en el rebote es todavía mayor: nadie captura más que el Leyma (36,2) y nadie captura menos que el Palma (27,7). En asistencias, los naranjas son segundos (19,3) y los negros repiten farolillo rojo (13,1). Y así en prácticamente todos los apartados.

La principal virtud estadística del equipo insular está en la defensa: es, con una media de 82,5, el noveno que menos encaja. En términos globales, ha recibido, con un partido menos disputado, solo 50 más que el Leyma.

Todo apunta al '2' en la quiniela. Pero hay que ganárselo. Lo sabe bien el Obradoiro, a quien el inesperadísimo '1' en su vista al Tizona hizo que el Básquet Coruña siga aspirando a regresar por la vía rápida a la ACB.

Bàsquet Palma-Leyma Básquet Coruña

Bàsquet Palma: Lucas Capalbo, Brian Vázquez, Osvaldas Matulionis, Jon Ander Aramburu, Pedro Bombino -posible cinco inicial- Alessandro Scariolo, LaRon Smith, Juan Bocca, Óscar Siquier, Jorge Martínez, Lysander Bracey.

Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Joe Cremo, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro -posible cinco inicial- Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Árbitros: Germán Morales, Josep María Olivares, Cristina Adán.

Cancha: Son Moix.

Hora: 18.00 (LaLiga+).