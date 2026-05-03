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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña

Así fue el Palma 76-94 Leyma Básquet Coruña

Los naranjas afrontan cumplen en Mallorca, pero deben esperar un pinchazo del Obra contra Gipuzkoa en la última jornada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/05/2026 17:35
Directo Basquet Palma - Básquet Coruña
Directo Basquet Palma - Básquet Coruña
Palma
76-94
Básquet Coruña
4Q

Final

Finaaaal en Son Moix. El Leyma cierra la temporada regular con victoria por 76-94 tras un parcial de 34-57 (42-37). El Básquet Coruña descansará en la última jornada, por lo que la patata caliente es ahora para el Obradoiro. Si los santiagueses ganan a Gipuzkoa el viernes en Sar, subirán a ACB. Si pierden, será el Leyma quien ascienda

68-89

Triiiiiiplazo desde su casa de Cuevas. Un minuto para el final

68-86

Suma Thiam desde el tiro libre

65-84

Expulsado del partido Diop. Cometió la quinta falta y, ya en el banquillo, le cayó una descalificante

65-81

5 puntos seguidos para Bracey. Lo para Carles Marco, que no quiere sustos

60-81

Canasta de Jacobo debajo del aro. Gran pase de Cuevas. Lo tiene en su mano el Leyma a cuatro minutos y medio

60-79

Triiiiple de Cuevas desde su casa

60-76

Canasta a la contra de Jacobo. Seis minutos para el final

60-74

Media distancia de Diop. Lo para Pablo García

60-72

Canasta en rebote ofensivo de Brian Vázquez. Respodne Pacheco con un triple liberado

58-69

Suma Barro desde el tiro libre. Jugando ahora mejor el Leyma, buscando de nuevo atacar la zona de Palma. Quedan 7:48 para el final

58-67

Suma Jorgensen desde el tiro libre

58-66

Buena canasta al poste de Pacheco

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro para el último cuarto. Deben ganar los naranjas si quieren apurar sus opciones de ascenso directo

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Son Moix. el Leyma salva los muebles y llega por delante (58-64) al último período en gran parte gracias a un gran Dídac Cuevas

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58-62

Rescata el rebote ofensivo Mus Barro para sumar dos puntos más y forzar el tiempo muerto de Pablo García a un minuto del final

58-60

Brian adelantaba a Palma, pero responióe Cuevas de nuevo desde el triple

56-57

De nuevo Brian Vázquez de tres

53-57

Suma Brnovic desde el tiro libre

53-55

Despiste de alevín de Diop y canasta fácil de Smith

51-55

Suma Thiam desde el tiro libre

51-53

Canasta muy fácil de Matulionis

49-53

Triiiiiiiple de Cuevas

47-50

Triplazo de Guillem JOu a tabla cuando se acababa la posesión del Leyma

47-47

Triiiple de Cuevas y falta sin balón sobre Jacobo, que suma desde el tiro libre para empatar de nuevo el partido

47-42

Triple de Brian Vázquez

44-42

Suma Caio desde el tiro libre, 6/14 para el Básquet Coruña

44-41

Triple de Bracey. Está fatal el Leyma

41-41

Suma Barro desde el tiro libre. Lo tuvo todo a favor para el 2+1

41-40

Scariolo pone por delante a Palma

39-40

Suma Matulionis desde el tiro libre

37-40

Buena penetración de Micovic, que aguantó bien el contacto del defensor

3q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

37-38

Descanso en Son Moix. Un parcial de 20-6 de Palma deja el marcador en un ajustado 37-38. Muy mal el Leyma en ese tramo, sin encontrarse a sí mismo en ataque

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35-38

Buena canasta de Caio Pacheco para frenar la sangría

35-36

Otra vez Niang de tres. Muy mal el Leyma en este último tramo

32-36

Triple de Niang. Lo vuelve a parar Carles Marco a 1:23 para el descanso

29-36

Triple de Palma sobre la bocina de posesión

26-36

Se estrena Cremo en el partido

26-34

Dos más para Scariolo

24-34

Triple de Matulionis. Lo para Carles Marco

20-34

Dos más para Barro con un buen aro pasado

20-32

Triple de Bocca para cortar el parcial

17-32

Doooos más uno de Barro, que le sacó la falta a Scariolo. falla el adicional

17-30

Dos más para Mico, que se deshizo de su defensor con una buena puerta atrás

17-28

Miiiicovic de tres

17-25

Estrena Palma el segundo cuarto

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Micovic, Jacobo y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en Son Moix. Manda el Leyma de diez en el marcador 15-25 tras dos tiros libres de Caio Pacheco

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15-23

Canasta en rebote ofensivo (muy fácil) de Scariolo

13-23

Alley-oop espectacular entre Cuevas y Thiam, aunque el balance defensivo de Palma ha dejado bastante que desear...

13-21

Suma Cuevas desde el tiro libre

13-20

Dooooos más uno de Guillem Jou. Falla el adicional

13-18

Aprovecha Palma la técnica a Diop, que no tenía razón en sus protestas (al menos por esta última falta)

12-18

Responde Diop con un tiro a tabla a una canasta de Palma

10-16

Canasta en penetración de Brian Vázquez a la que responde corriendo Abdou Thiam. Lo para Pablo García

8-14

Dooos más uno de Diop, que fue de fuera a dentro y le sacó la falta a Niang. Anota el adicional

8-11

Dos más para Smith, que lleva los 8 puntos de su equipo

6-11

Racha de imprecisiones en ataque ahora de ambos equipos

6-11

Duelo de interiores. Intercambio de canastas entre Smith y Barro de nuevo

4-9

Otro mate de Smith, corrió Barro para devolverla

2-7

De nuevo en el poste el Leyma, ahora Barro

2-5

Mate de Smith en rebote ofensivo

0-5

Triiiiple de Jorgensen

0-2

Falla Bocca desde el tiro libre

0-2

EStrena Micovic el marcador con un buen movimiento en el poste

1Q

Inicio

Empieza el partido en Son Moix! Primera posesión para el Leyma

Previa

Rachas

El Palma, que se juega la permanencia, llega con una racha de doce derrotas consecutivas a este encuentro

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Básquet Coruña empezará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Palma saldrá con Scariolo, Smith, Bocca, Capalbo y el exnaranja Matulionis

Previa

Funcionamiento

En caso de no ascender directo, el Básquet Coruña deberá disputar el playoff. Te explicamos aquí su funcionamiento

Previa

Declaraciones

Puedes leer aquí las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro de hoy

Dani PatiÃ±o - Rueda de prensa Carles Marco
Dani PatiÃ±o - Rueda de prensa Carles Marco
Dani Patino
Previa

Ascenso

Ya tenemos el primer equipo ascendido a Primera FEB. El Coto Córdoba selló su ascenso tras ganar la final al Amics Castelló

Córdoba celebra su ascenso a Primera FEB
Córdoba celebra su ascenso a Primera FEB
Pascual Cándido/FEB
Previa

Las cuentas

La victoria de ayer del Obradoiro deja la siguiente situación: si el Leyma pierde hoy, los santiagueses serán equipo de ACB. Si los naranjas ganan, les quedará la bala de Gipuzkoa en Sar el próximo viernes

El obradoirista Leo Westermann, durante el partido en la cancha del Alega Cantabria
El obradoirista Leo Westermann, durante el partido en la cancha del Alega Cantabria
FEB
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palma? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 33 de Primera FEB entre Palma y Básquet Coruña

">

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