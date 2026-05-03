Así fue el Palma 76-94 Leyma Básquet Coruña

Final

Finaaaal en Son Moix. El Leyma cierra la temporada regular con victoria por 76-94 tras un parcial de 34-57 (42-37). El Básquet Coruña descansará en la última jornada, por lo que la patata caliente es ahora para el Obradoiro. Si los santiagueses ganan a Gipuzkoa el viernes en Sar, subirán a ACB. Si pierden, será el Leyma quien ascienda