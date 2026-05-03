Así fue el Palma 76-94 Leyma Básquet Coruña
Los naranjas afrontan cumplen en Mallorca, pero deben esperar un pinchazo del Obra contra Gipuzkoa en la última jornada
Final
Finaaaal en Son Moix. El Leyma cierra la temporada regular con victoria por 76-94 tras un parcial de 34-57 (42-37). El Básquet Coruña descansará en la última jornada, por lo que la patata caliente es ahora para el Obradoiro. Si los santiagueses ganan a Gipuzkoa el viernes en Sar, subirán a ACB. Si pierden, será el Leyma quien ascienda
68-89
Triiiiiiplazo desde su casa de Cuevas. Un minuto para el final
68-86
Suma Thiam desde el tiro libre
65-84
Expulsado del partido Diop. Cometió la quinta falta y, ya en el banquillo, le cayó una descalificante
65-81
5 puntos seguidos para Bracey. Lo para Carles Marco, que no quiere sustos
60-81
Canasta de Jacobo debajo del aro. Gran pase de Cuevas. Lo tiene en su mano el Leyma a cuatro minutos y medio
60-79
Triiiiple de Cuevas desde su casa
60-76
Canasta a la contra de Jacobo. Seis minutos para el final
60-74
Media distancia de Diop. Lo para Pablo García
60-72
Canasta en rebote ofensivo de Brian Vázquez. Respodne Pacheco con un triple liberado
58-69
Suma Barro desde el tiro libre. Jugando ahora mejor el Leyma, buscando de nuevo atacar la zona de Palma. Quedan 7:48 para el final
58-67
Suma Jorgensen desde el tiro libre
58-66
Buena canasta al poste de Pacheco
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro para el último cuarto. Deben ganar los naranjas si quieren apurar sus opciones de ascenso directo
Final
Final del tercer cuarto en Son Moix. el Leyma salva los muebles y llega por delante (58-64) al último período en gran parte gracias a un gran Dídac Cuevas
58-62
Rescata el rebote ofensivo Mus Barro para sumar dos puntos más y forzar el tiempo muerto de Pablo García a un minuto del final
58-60
Brian adelantaba a Palma, pero responióe Cuevas de nuevo desde el triple
56-57
De nuevo Brian Vázquez de tres
53-57
Suma Brnovic desde el tiro libre
53-55
Despiste de alevín de Diop y canasta fácil de Smith
51-55
Suma Thiam desde el tiro libre
51-53
Canasta muy fácil de Matulionis
49-53
Triiiiiiiple de Cuevas
47-50
Triplazo de Guillem JOu a tabla cuando se acababa la posesión del Leyma
47-47
Triiiple de Cuevas y falta sin balón sobre Jacobo, que suma desde el tiro libre para empatar de nuevo el partido
47-42
Triple de Brian Vázquez
44-42
Suma Caio desde el tiro libre, 6/14 para el Básquet Coruña
44-41
Triple de Bracey. Está fatal el Leyma
41-41
Suma Barro desde el tiro libre. Lo tuvo todo a favor para el 2+1
41-40
Scariolo pone por delante a Palma
39-40
Suma Matulionis desde el tiro libre
37-40
Buena penetración de Micovic, que aguantó bien el contacto del defensor
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
37-38
Descanso en Son Moix. Un parcial de 20-6 de Palma deja el marcador en un ajustado 37-38. Muy mal el Leyma en ese tramo, sin encontrarse a sí mismo en ataque
35-38
Buena canasta de Caio Pacheco para frenar la sangría
35-36
Otra vez Niang de tres. Muy mal el Leyma en este último tramo
32-36
Triple de Niang. Lo vuelve a parar Carles Marco a 1:23 para el descanso
29-36
Triple de Palma sobre la bocina de posesión
26-36
Se estrena Cremo en el partido
26-34
Dos más para Scariolo
24-34
Triple de Matulionis. Lo para Carles Marco
20-34
Dos más para Barro con un buen aro pasado
20-32
Triple de Bocca para cortar el parcial
17-32
Doooos más uno de Barro, que le sacó la falta a Scariolo. falla el adicional
17-30
Dos más para Mico, que se deshizo de su defensor con una buena puerta atrás
17-28
Miiiicovic de tres
17-25
Estrena Palma el segundo cuarto
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Micovic, Jacobo y Barro
Final
Final del primer cuarto en Son Moix. Manda el Leyma de diez en el marcador 15-25 tras dos tiros libres de Caio Pacheco
15-23
Canasta en rebote ofensivo (muy fácil) de Scariolo
13-23
Alley-oop espectacular entre Cuevas y Thiam, aunque el balance defensivo de Palma ha dejado bastante que desear...
13-21
Suma Cuevas desde el tiro libre
13-20
Dooooos más uno de Guillem Jou. Falla el adicional
13-18
Aprovecha Palma la técnica a Diop, que no tenía razón en sus protestas (al menos por esta última falta)
12-18
Responde Diop con un tiro a tabla a una canasta de Palma
10-16
Canasta en penetración de Brian Vázquez a la que responde corriendo Abdou Thiam. Lo para Pablo García
8-14
Dooos más uno de Diop, que fue de fuera a dentro y le sacó la falta a Niang. Anota el adicional
8-11
Dos más para Smith, que lleva los 8 puntos de su equipo
6-11
Racha de imprecisiones en ataque ahora de ambos equipos
6-11
Duelo de interiores. Intercambio de canastas entre Smith y Barro de nuevo
4-9
Otro mate de Smith, corrió Barro para devolverla
2-7
De nuevo en el poste el Leyma, ahora Barro
2-5
Mate de Smith en rebote ofensivo
0-5
Triiiiple de Jorgensen
0-2
Falla Bocca desde el tiro libre
0-2
EStrena Micovic el marcador con un buen movimiento en el poste
Inicio
Empieza el partido en Son Moix! Primera posesión para el Leyma
Rachas
El Palma, que se juega la permanencia, llega con una racha de doce derrotas consecutivas a este encuentro
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Básquet Coruña empezará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Palma saldrá con Scariolo, Smith, Bocca, Capalbo y el exnaranja Matulionis
Funcionamiento
En caso de no ascender directo, el Básquet Coruña deberá disputar el playoff. Te explicamos aquí su funcionamiento
Declaraciones
Puedes leer aquí las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro de hoy
Ascenso
Ya tenemos el primer equipo ascendido a Primera FEB. El Coto Córdoba selló su ascenso tras ganar la final al Amics Castelló
Las cuentas
La victoria de ayer del Obradoiro deja la siguiente situación: si el Leyma pierde hoy, los santiagueses serán equipo de ACB. Si los naranjas ganan, les quedará la bala de Gipuzkoa en Sar el próximo viernes
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palma? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 33 de Primera FEB entre Palma y Básquet Coruña