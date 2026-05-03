El Básquet Coruña gana cinco días (76-94)

Caio Pacheco pasa el balón durante el Palma-Básquet Coruña Fibwi Mallorca

El Leyma Básquet Coruña sigue vivo en la batalla por el ascenso directo tras completar la fase regular con un triunfo (76-94) en la pista de un implicado en la lucha por la salvación, el Bàsquet Palma, que resucitó en el segundo cuarto y acabó sacando la bandera blanca en el último, desfondado físicamente.

La primera mitad del cuarto inicial fue un mano a mano entre LaRon Smith y Mus Barro. Un intercambio de canastas cercanas. Las del jugador local, gracias al rebote ofensivo; la del visitante, facilitadas por el pésimo balance defensivo de los hombres de Pablo García.

El estadounidense anotó los seis primeros puntos de los hombres de negro... con tres mates (6-9). El senegalés se fue a descansar y tomó el testigo Diop, que con un 2+1, sobre la bocina de posesión y penetrando por línea de fondo, dio al Leyma dos triples de margen (8-14).

Thiam, con un mate en transición, ratificó una vez más el desbarajuste defensivo del Palma, con sus bases continuamente emparejados en el poste bajo con los interiores de Carles Marco. Y así, sin hacer nada del otro mundo, el conjunto naranja empezó a abrir hueco. En doble dígitos (13-23) lo puso otro mate de Thiam, el sexto y último de este cuarto, que remató con 15-25.

En los primeros compases del segundo acto siguió de manifiesto la debilidad defensiva del equipo mallorquín. Micovic amplió la renta con dos canastas seguidas, una desde el arco y otra en un pick & roll en el que en la caída tuvo que lidiar (es un decir) con Scariolo. Barro, con otro acierto cercano, acompañado de un tiro libre (que falló) elevó un poco más el superávit naranja (17-32).

Y, cuando parecía el momento de asestar el golpe de gracia, el Leyma se vino abajo. Pablo García, que en el primer cuarto había enseñado, fugazmente, una defensa zonal con cambio a individual tras el segundo o el tercer pase, dio por fin con la tecla.

Smith siguió molestando en el rebote ofensivo, lo que impidió a los de Carles Marco anotar en transición. Y volvieron los problemas en estático. Bocca y el exnaranja Matulionis, con sendas dianas lejanas, obligaron al técnico badalonés a pedir su primer tiempo muerto en el encuentro (24-34).

Dos libres errados por Cuevas anticiparon otro pequeño desastre: parcial de 8-2, con Cremo estrenando su casillero tras un bonito reverso por línea de fondo. Marco tuvo que echar de nuevo el freno.

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Y tampoco varió el panorama. Después del minuto de instrucciones, pasos de Barro y triple de Niang para colocar al Palma a rebufo (35-36). Una media distancia de Pacheco fue la última anotación del Básquet Coruña en este segundo cuarto, que concluyó con una canasta de un exterior, Brian Vázquez, tras rebote ofensivo y sobre la bocina de posesión (37-38).

Una canasta de Micovic, atacando en penetración a Smith, abrió la segunda mitad. Pero no la defensa zonal, en principio 1-3-1, plantada por Pablo García. El técnico local partió de ese diseño para cambiar continuamente, sembrando de trampas el camino hacia su aro y prolongando así el colapso naranja en estático.

Desde atrás siguió creciendo el Palma para atacar mejor. Sobre todo Brian Vázquez, que con un triple, tras uno precedente de Bracey, dio a los locales una renta de dos canastas (47-42).

Cuando peor pintaba para el Leyma llegó una jugada oxigenante: triple de Cuevas y falta sobre Jacobo Díaz, que pasó los dos libres por el aro (47-47). Jou, con una diana lejana increíble, prácticamente cayendo encima de su defensor y a tabla, devolvió el mando a los naranjas.

En ese punto, el partido recuperó el cara a cara del arranque, solo que ahora entre Brian Vázquez y Dídac Cuevas y, en vez de a mates, a triple limpio. Uno del barcelonés abrió lo que se sería un parcial final de 0-7, que completaron Barro, tras rebote de ataque, y Cremo, posteando a su par (58-64).

Pacheco, llevándose al poste medio a Capalbo, bastante más bajo y con tres faltas cometidas, prolongó el parcial en la primera posesión del último cuarto. Y dos libres de Barro devolvieron al electrónico un margen de dobles dígitos (58-69).

Batería agotada

La defensa que funcionaba era ahora la naranja, más dinámica, más física y con los cambios mejor sincronizados. Y al Palma pareció acabársele la batería. Un Palma, todo sea dicho, que no contó con su habitual pareja interior titular, Pedro Bombino (supuestamente apartado del equipo, aunque se le incluyó en el acta) y Jon Ander Aramburu, que calentó pero no llegó a jugar.

Una canasta de Jacobo Díaz bajo el aro, asistido por Diop, añadió un punto a la máxima que había marcado el Leyma en el segundo cuarto (60-76). Con algo menos de seis minutos por delante el partido quedó visto para sentencia. Por si había alguna duda, Cuevas enroscó su cuarto triple en seis intentos. Y otro acierto cercano de Jacobo Díaz superó la veintena de superávit (60-91).

Cinco puntos seguidos de Bracey supusieron el último incómodo para el otra vez líder de Primera FEB. Carles Marco, en vista de lo mucho que había en juego, no dudó en parar el partido con 65-81 y algo menos de cuatro minutos en el reloj. A la salida del tiempo muerto, triple de Brnovic.

Rompió la tranquilidad Diop, con una falta clara en un bloqueo. No solo la protestó con vehemencia, sino que encaminó a encararse con la colegiada Cristina Adán. Lo frenó Cremo. La cosa no pasó a mayores.

Y Cuevas clavó su ya habitual triple desde nueve metros para poner la guinda a un partido de altibajos del Básquet Coruña. Un triunfo que mantiene la opciones de lograr un ascenso directo que se dilucidará el próximo viernes. En el Fontes do Sar. Toda oración a San Sebastián será bienvenida.

Palma 76-94 Básquet Coruña

Bàsquet Palma (15+22+21+18): Scariolo (8), LaRon Smith (13), Bocca (6), Matulionis (7), Capalbo (2) –cinco inicial– Niang (9), Siquier (3), Jorge Martínez (5), Bracey (8), Brian Vázquez (15).

Leyma Básquet Coruña (25+13+26+30): Pacheco (10), Jorgensen (4), Jou (5), Micovic (9), Barro (15) –cinco inicial– Cuevas (19), Braz (2), Brnovic (5), Diop (7), Cremo (4), Thiam (8), Jacobo Díaz (6).

Árbitros: Morales, Olivares, Adán. Eliminaron por cinco faltas a Scariolo y a Diop.

Incidencias: Partido de la jornada 33 de Primera FEB disputado en el Polideportivo Son Moix.