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Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña en la pista del Palma

Los triples en la segunda mitad de Cuevas reventaron al equipo mallorquín en un partido donde también destacaron Barro, Pacheco y Thiam

Chaly Novo
Chaly Novo
03/05/2026 21:11
Palma-Leyma Basquet Coruña
Mus Barro fue uno de los destacados en las filas del Básquet Coruña 
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No fue el mejor partido, en líneas generales, del Básquet Coruña, pero en Mallorca rayaron a muy buen nivel cuatro jugadores, con Dídac Cuevas a la cabeza. Los aciertos lejanos del barcelonés tras el descanso reventaron al Bàsquet Palma.

9 DÍDAC CUEVAS 

Pasó casi desapercibido por la primera mitad, pero explotó en la segunda. A lo bestia: 6 de 9 en triples. Varios aciertos reventaron definitivamente al Palma. Además, regaló 4 canastas a sus compañeros. 

6 PAUL JORGENSEN 

El Príncipe Harry de Harlem y Lysander Bracey se anularon mutuamente den defensa, aunque el escolta del Leyma aportó en el rebote (4) y la dirección (3 pases de canasta). 

6 GUILLEM JOU 

No tuvo su mejor día en el tiro (2 de 5), pero metió una canasta muy oportuna –y afortunada–, un triple en el tercer cuarto que devolvió al Básquet Coruña una delantera que ya no soltaría. También sumó 5 rechaces. 

8 CAIO PACHECO 

Menos explosivo que en partidos precedentes, pero más cerebral, selectivo y acertado (3 de 5 en tiros de campo) y, sobre todo, dando sentido al ataque (7 asistencias) 

- MACACHI BRAZ 

El angoleño capturó un rebote ofensivo y anotó dos libres en los 55 segundos, los últimos del encuentro, que estuvo en cancha. 

6 DANILO BRNOVIC 

Correcto en defensa y esperando a que los tiros le llegasen. Hizo pleno: 1 de 1 de dos, 1 de 1 en triples y 2 de 2 en libres. También bajó 1 rebote y robó 1 balón. 

6 ILIMANE DIOP 

Otro que también seleccionó bastante bien sus lanzamientos (3 de 6). Sin embargo, le volvió a falta contundencia en el rebote, estuvo permanente cabreado con los árbitros y acabó eliminado por faltas. 

5 JOE CREMO 

De menos a (poco) más. Fallón en el tiro (2 de 6) y menos entonado en defensa de lo habitual. También capturó 4 rechaces. 

8 MUS BARRO 

De más a menos. En ataque. En la segunda parte le costó más anotar, aunque a cambio pudo fijar a un LaRon Smith que había hecho daño al principio, Completó con 5 rebotes, 1 pase de canasta y 1 robo. 

7 STRAHINJA MICOVIC 

El serbio atacó bien la canasta de todas las maneras (4 de 6), colaboró en el rebote (3) y pudo en defensa con Niang, salvo cuando este se alejó del aro. Va a más. 

8 ABDOU THIAM 

Partido muy sólido del senegalés, máximo reboteador del conjunto naranja, con 8 capturas. Anotó sus dos canastas con sendos mates y firmó un 4 de 4 en libres. 

6 JACOBO DÍAZ 

El madrileño, penalizado por las faltas en la primera mitad, solo entró en partido en el tramo final, donde firmó 4 de sus 6 puntos. Aportó un par de rebotes y uno de asistencias.

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