Dídac Cuevas: "No esperamos nada, creo que el equipo está focalizado en los playoff"

Dídac Cuevas pasa a Ily Diop durante el partido ante Palma Fibwi Mallorca

Tras ganar en Son Moix al Palma, Dídac Cuevas, uno de los capitanes del Básquet Coruña, atendió a los micrófonos de Radio Galega, presente en el pabellón insular.

En sus declaraciones, el base catalán afirmó que lo lógico y lo que esperan es que el Obradoiro gane a Gipuzkoa el próximo viernes y que, por consiguiente, el Leyma termine disputando el playoff de ascenso: "No esperamos nada, creo que el equipo está focalizado en los playoff, que creo que es lo más lógico que pase. Obradoiro ha hecho una temporada regular magnífica y creo que lo van a rematar la semana que viene. El equipo está mentalizado para el mes que viene, que va a ser duro y divertido".

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Su compañero Jacobo Díaz fue algo más conservador en sus declaraciones: "Nuestra temporada regular ha terminado y pase lo que pase creo que ha sido muy buena, histórica por así decirlo y a esperar. Pase lo que pase tenemos que estar preparados porque aún puede quedar lo mejor". "Es una temporada histórica para el Básquet Coruña. Con 4 derrotas creo que hubiéramos ascendido cualquiera de los dos equipos, pero habla muy bien del nivel que hemos tenido tanto el Obradoiro como nosotros esta temporada, que hemos sido muy regulares", añadió.

Los santiagueses disputan la última jornada en casa, en el Fontes do Sar contra un Gipuzkoa que depende de sí mismo para tener factor cancha en los playoff. Santiago se prepara para vivir un ambiente de gala, ya que el Concello ya ha anunciado que instalará una pantalla gigante para seguir el partido en la praza Roxa.

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Sobre el partido ante Palma, Dídac Cuevas afirmó lo siguiente: "Creo que el partido ha sido difícil, como todos los de esta liga. Hemos empezado muy bien, luego Palma ha hecho cosas muy bien para meterse en el partido, también a través de nuestros errores y desconexiones. La segunda parte, creo que Carles ha sido muy directo en el vestuario, de que teníamos que ser nosotros. Lo hemos sido y ahora a pensar en los playoff, que es lo que importa".

"Cuando entran así, tengo también esa faceta de calentarme. Cuando la meto también disfruto, pero también disfruto cuando la paso. Sea lo que sea, que el equipo gane, que es lo importante", añadió el base catalán sobre su actuación estelar de la segunda parte, donde rescató al equipo de un 42-37 en contra para acabar como máximo anotador con 19 puntos.