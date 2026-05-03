Coto Córdoba inaugura el ascenso a Primera FEB

Córdoba celebra su ascenso a Primera FEB Pascual Cándido/FEB

Córdoba vuelve a tener un equipo en el segundo escalón del baloncesto nacional más de veinte años después. El recientemente fundado Coto Córdoba se impuso en la final de Segunda FEB al Castelló y será equipo de Primera FEB la próxima temporada. Fundado en 2022 como resultado de dos clubes de la ciudad, el Coto ha protagonizado un ascenso meteórico desde Nacional hasta Primera FEB en apenas cuatro años.

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La última vez que la ciudad andaluza había contado con un equipo en el segundo escalón del baloncesto nacional fue en la temporada 2001-02. Aquel año, el Juventud de Córdoba disputó el playout contra el Sondeos del Norte. Los andaluces contaron con el factor cancha a su favor, pero fueron los coruñeses quienes se llevaron la victoria. Sin embargo, el Básquet Coruña terminaría vendiendo su plaza a Zaragoza.

Córdoba y Castellón llegaron a la gran final por el ascenso tras ser campeones de sus respectivas conferencias. En el partido de ida disputado en tierras andaluzas, los locales sacaron una buena renta para la vuelta tras ganar 105-75. Castellón lo intentó en casa, pero se quedó corto a pesar de ganar 83-59.

Los valencianos tendrán una nueva oportunidad en el playoff, donde se medirán en cuartos de final al Sant Antoni. Las otras eliminatorias enfrentarán a Caja 87 y al ganador del Huesca-ISB; Llíria (que eliminó a Valladolid) y Morón; y Spanish Basketball Academy y Albacete. De este playoff saldrán otros dos integrantes de Primera FEB.