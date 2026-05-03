Carles Marco: "Solo hemos perdido cuatro partidos y tiene mucho mérito"

Carles Marco dialoga con Guillem Jou durante el partido Fibwi Mallorca

El Básquet Coruña cumplió con su parte del trato y ganó en Son Moix a Palma por 76-94. Carles Marco valoró en una doble rueda de prensa para medios coruñeses y locales tanto el partido como la temporada regular de su equipo, así como sus opciones de terminar primeros la liga el próximo viernes.

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Valoración. "Hemos terminado la liga regular, la semana que viene descansamos y felicitarles (a los jugadores) por la temporada regular que han hecho. Solo hemos perdido 4 partidos y tiene mucho mérito. Hemos tenido subidas y bajadas, pero hemos creído en la idea, creo que hemos hecho disfrutar a nuestra gente y hay que felicitarlos".

"Hablando del partido. Creo que hemos salido bien, corriendo, haciendo bien las cosas hasta el minuto 2 del segundo cuarto, donde nos hemos apagado un poco y nos hemos frustrado, que nos pasa muchas veces. A ellos les ha costado 3/4 minutos ponerse en el partido, pero se han puesto a base de estar más intensos que nosotros y eso se ha traducido en el rebote ofensivo. Somos uno de los mejores equipos en el rebote y hoy no lo hemos sido. Ellos han estado muy bien, han tenido segundas opciones y han acabado metiendo tiros. El partido ha estado igualado hasta el descanso y en el tercer cuarto nos ha costado, pero hemos vuelto a ser lo que somos, a intentar correr. Hemos cerrado un poquito mejor el rebote, hemos podido correr algo más, hemos estado más acertados, Dídac ha estado acertado... Una victoria en una cancha difícil contra un equipo que también se estaba jugando mucho, como nosotros todas las semanas. Por eso felicito al equipo, porque hemos estado muy bien durante todo el año y no es fácil ganar tantos partidos y perder tan pocos en una liga como esta".

No depender de sí mismos. "Ahora tenemos que disfrutar mucho de lo que hemos hecho. Perder 4 partidos en esta liga lo he visto pocas veces. Esta vez somos dos equipos que lo estamos haciendo. Estamos luchando contra un transatlántico que juega muy bien, que tiene muy buen equipo y estamos aquí hasta el final. Nosotros hemos hecho nuestra liga regular y ahora, si ganan les felicitaremos y si pierden lo celebraremos. Pero tenemos muy claro que, si ganan, los felicitaremos porque habrán perdido los mismos partidos que nosotros, pero habrán sido mejores y así se verá reflejado en la clasificación. Cuando empecemos la semana que viene, que la haremos como una semana normal, nos pondremos a entrenar a tope para lo que venga".

Pelea de Palma por salvación. "No sé qué ha pasado en el día a día, pero hoy lo comentábamos. Estas dinámicas pasan, cada uno sabe el por qué. Hubo un momento que jugaba muy bien, era un grupo muy compacto, pero más allá de eso intento valorar a mi equipo. Desear suerte a todos los que se están jugando algo la semana que viene, y a nosotros también".

Parcial segunda parte. "Durante parte de la temporada, y si no no hubiésemos ganado los partidos que hemos ganado, hemos jugado así. Lo que pasa es que hay momentos que nos frustramos o nos desconectamos. Hay que entender que, cuando somos el equipo que todos nos ayudamos, que corremos, que jugamos con buenos espacios, podemos jugar muy bien a baloncesto y lo que ha pasado es que nos hemos puesto las pilas desde el descanso. El equipo tiene una resiliencia buena, si no no hubiésemos hecho la temporada que hemos hecho, y muchas veces volvemos. Lo que no tenemos que hacer es irnos. Ahora mismo hay que jugar los 40 minutos si quieres ganar a todo el mundo bien".

Radio

Carles Marco atendió sobre la pista de Son Moix a los micrófonos de Radio Galega y Radio Marca Coruña.

Bajas de Palma. "Se juega con todo. Lo que teníamos que hacer era jugar 40 minutos intensos. A veces, nos frustramos y dejamos de ser nosotros, de pasarnos el balón, de correr y dejamos de ser intensos. Un día le toca a Dídac, otro a Caio otro a quien sea y eso nos ha hecho fuertes como equipo".

Resiliencia. "Es un equipo que mentalmente nos podemos venir abajo, aunque nos hemos venido abajo muy poco durante 10 meses, pero nos recuperamos rápido. Tienen carácter, tienen ambición y eso hace que en partidos de estos, si somos mejores lo tenemos que demostrar y, con 4/5 minutos de dudas, podemos ganar los partidos, pero eso no puede pasar otras veces cuando juguemos contra equipos un poco mejores".

Fin de liga. "Ahora lo que hay que hacer es descansar un par de días y volver al trabajo. Nosotros descansamos, estaremos entrenando el viernes y luego miraremos el partido. Si gana Obradoiro les felicitaremos porque habrán sido mejores y si no gana Obradoiro, lo celebraremos como Dios manda porque hemos hecho un temporadón. Si ganan, les felicitaremos y a seguir entrenando para intentar ganar primero el playoff y después dos partidos más, pero tampoco quiero hablar de hipótesis. Vamos a descansar, vamos a entrenar dos días y el sábado entrenaremos si ha ganado el Obradoiro y, si no, no entrenaremos".

Diop. "Ily puede tener un punto de razón porque hay veces que le pitan alguna falta que puede que no sea, pero él también tiene antecedentes algunas veces, de muchos años y muchos partidos a sus espaldas. Hay que estar más tranquilos, que me piten a mí la técnica, no a él y que siga jugando. Es un jugador con mucho carácter, que nos gusta, puedo entender su frustración, pero lo necesitamos".

Liga regular. "Estoy muy contento con ellos. Si el viernes subimos, lo celebraremos. Si no, no me importa estar más tiempo entrenando a este grupo, que es fantástico. Además, estamos todos con el apoyo de todo el club y de la afición para seguir. El 99% de las veces nos adoramos porque no tengo un pero a nada de lo que hacen en los entrenamientos y los partidos".

Menorca. "Buen sitio para ir de vacaciones, no sé si para jugar. Ya lo veremos. Muy buen equipo, pero todos los rivales son difíciles".