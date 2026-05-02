El Obradoiro exhibe músculo en Torrelavega (65-95)

El obradoirista Leo Westermann, durante el partido en la cancha del Alega Cantabria FEB

El Obradoiro llama a la puerta de la ACB gracias a una victoria muy holgada (65-95) en la cancha de un Alega Cantabria que, en los primeros minutos, hizo soñar a la afición del Básquet Coruña con otro favor de terceros.

Nada más lejos de la realidad. Aunque, contagiados de un ambiente más festivo de lo habitual (hubo también una gran presencia de aficionados del equipo compostelano), los de Lolo Encinas arrancaron en quinta (5-1). Y se mantuvieron por delante mientras estuvo en liza su primera unidad, liderada por el santiagués y ex del Leyma Pablo Hernández, autor de siete de los primeros 21 puntos del equipo de Torrelavega.

En esa cifra se quedó clavado el Cantabria. Porque su segunda no dio una a derechas. Ni siquiera su miembro más peligroso, Miha Lapornik. Pérdidas y más pérdidas de balón que los de Diego Epifanio, en este momento dirigidos por un enchufadísimo Sergio Quintela, no dejaron de castigar. Parcial de 0-11 para cerrar el primer cuarto con 21-28.

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La herida se abrió un poco más en el arranque del segundo acto. Un triple de Lapornik, que entró como caído del cielo (en todos los sentidos), fue la única canasta local entre 20 puntos visitantes (24-37). Dos exnaranjas, Yunio Barrueta y Ale Galán, se unieron a Quintela para elevar la renta compostelana a un máximo de 22 tantos (31-53), al que Lapornik le limó tres en la última jugada de la primera mitad.

Lejos de levantar el pie, el Obra siguió apretando y pronto elevó el muro a 25 puntos, tras otra diana lejana de Barrueta (41-66). Epi no quería la más mínima confianza. Lo demostró parando el partido tras encajar un miniparcial de 5-0 (46-66).

El canto del cisne de un Cantabria que ya sería incapaz de acercarse a menos de catorce tantos de un rival concentrado y acertado al 100%. Un Obradoiro que, si el Bàsquet Palma no le hace un favor, tendrá que ganarse el billete directo a la ACB el próximo viernes contra el Gipuzkoa.

El conjunto donostiarra, que está luchando por conseguir ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs, recibe este domingo al Menorca. El equipo balear tiene amarrada la octava plaza.

El conjunto donostiarra entrenado por el exnaranja y recientemente renovado Sergio García, que está luchando por conseguir ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs, recibe este domingo al Menorca.

El equipo balear tiene amarrada la octava plaza gracias a la derrota del Lucentum Alicante en casa contra Tizona (92-97), una sorpresa con la cual el equipo burgalés abandona la penúltima posición, iguala las nueve victorias del rival del Leyma en esta penúltima jornada y prácticamente sentencia al Melilla, que recibe a un Ourense que no se juega más que la honrilla, al regreso a la Segunda FEB.

Cae a la segunda plaza de descenso el Cartagena. El equipo murciano no pudo en casa con el Palencia (72-82). El otro implicado en la batalla por la permanencia, el Palmer, juega esta domingo en la pista de un Estudiantes con los deberes hechos.