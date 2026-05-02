El Maristas se deja pocos deberes para el Cole (58-71)

La defensa del Maristas en el último cuarto desarboló por completo al GEiEG Albert Gelí García

El Maristas puso pie y medio en la Liga Challenge al conseguir una solidísima renta de 12+1 puntos en la cancha del GEiEG gerundense, escenario del partido de ida de la final de la Liga Femenina 2, cuyo premio es el ascenso a la segunda categoría nacional. Un triunfo cimentado en un soberbio último cuarto de las de Fer Buendía (9-25).

Josefina Zeballos desprecintó el marcador del Lluís Bachs. Por partida doble: triple primero y luego bandeja al contraataque. El del equipo local lo abrió Marina Melero, después de un robo en media cancha. El primer esbozo de la gran defensa del conjunto gerundense.

Que no solo hizo gala de eso. También de un gran poderío en el rebote ofensivo. En estas tres facetas cimentó el GEiEG su resurrección. El conjunto colegial, muy ordenado y paciente para encontrar ventajas exteriores en los primeros minutos, se contagió del juego más veloz de su rival.

La entrada en pista de Vanessa González hizo daño al Maristas. La capitana local se movió bien en el poste bajo, reboteando, sacando faltas de tiro y sumando desde los 4,60 metros (13-11). Carbó, con un triple, puso la segunda piedra de un parcial de 8-0 que lanzó en el marcador a las de Pau Fuster (18-11).

Con un punto menos de margen arrancó el segundo acto. Y con sendos 2+1 de Fontana, aunque el segundo fue 2+0. El primero llegó tras una asistencia sin mirar de Nevena Dimitrijevic, en la primera ocasión que pudo el con el dos contra uno al que fue sometida.

Cuando parecía que las de Fer Buendía habían recuperado el color, llegó otro duro parcial en contra, este de 7-0, que obligó al técnico coruñés a pedir el primer tiempo muerto del partido (27-18). Las suyas salieron de él de la peor manera posible: perdieron el balón facilitaron una canasta sencilla.

Aunque no tardaron en arreglarlo. Con dos triples consecutivos, de Nuria Ríos y de Ana Jiménez. Y el técnico local, Pau Fuster, llamó a las suyas al orden. El minuto de instrucciones no tuvo reflejo en el rectángulo. Con Jiménez agigantándose atrás y Sofía Arcos bailando claqué al otro lado, las colegiales recuperaron el mando (32-33).

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Mantuvieron esa renta mínima (34-35), gracias a otra diana de Ríos en el poste bajo, al final de una primera mitad en la que Zeballos, que cometió su segunda falta a los tres minutos y medio, solo estuvo siete en cancha.

González hizo casi lo mismo que Zeballos en el arranque del encuentro. Su parcial particular fue de un punto menos. El Maristas tardó en recuperar el ritmo, especialmente en ataque.

Porque en su aro corrigió rápidamente la situación desfavorable. El GEiEG cargó continuamente el juego en el poste bajo, donde Botana pudo con la capitana del conjunto gerundense. Completó el cuadro cerrando el rebote propio. Y así abrió un pelín su ventaja (39-43).

Los problemas para atacar el aro impidieron que el equipo herculino, desatascado poco antes con triples de Ríos y Zeballos, se escapase. Y su rival, casi exclusivamente a base de tiros libres (lanzó once este cuarto), volvió a ponerse por delante (47-45), y por delante llegó al final del periodo (49-46).

Buena noticia para el Maristas en la primera jugada del acto final: cuarta falta de Vanessa González. De faltas fueron estos primeros compases. Los colegiados castigaron con una técnica a Carbó y a Ríos. Todo ello sin que al marcador subiese un solo punto.

Todavía con 0-0, mala noticia para el Maristas: cuarta de Fontana. Filgueira, tras rebote ofensivo, logró la primera canasta, cuando el reloj había consumido ya más de dos minutos y medio.

Con tanta infracción, el bonus llegó pronto. Primero, para las visitantes. Pero Ríos desperdició dos libres para recuperar el mando. Lo consiguió con un triple de Filgueira. Seguido de dos puntos a la contra de Ríos. Con 49-53, a Fuster no le quedó más remedio que pedir tiempo muerto.

Mordiendo en defensa

No cambió el escenario. El Maristas continuó mordiendo en defensa y forzando al rival tiros entre bastante y muy forzados. Inauguró su casillero el GEiEG, con, cómo no, tiros libres. Dos de Julia Fernández. A los 4:48. A continuación, Vanessa González falló cuatro seguidos que podían haber valido el empate a 55.

Melero, a falta de 3:10, anotó la primera canasta local, que dejó el electrónico en una de margen (53-55). Y un triple de Jiménez compensó los dos fallos previos desde el 4,60 de Fontana, que se resarció con una oportuna diana lejana a 121 segundos para el final (55-61).

La argentina añadió, a la carrera y tras tiempo muerto de Fuster, dos puntos más a un superávit que Dimitrijevic colocó, con cuatro seguidos, en dobles dígitos (55-67). Y ahí se rompió el GEiEG. Perdió el balón, lo recuperó Fontana e hizo el 55-69 ya con solo 50 segundos por delante.

Pairó, desde la esquina izquierda, dio vidilla al conjunto catalán. Y Fontana, tras rechace del aro rival, completó un último cuarto imperial cerrando el marcador con una ventaja de 12+1 que, visto lo visto, deja al Maristas con pocos deberes para el Cole.

GEiEG 58-71 Maristas

GEiEG (19+15+15+9): Pairo (8), Melero (14), Coma (10), Julia Fernández (6), Mitjanas (0) -cinco inicial- Carbó (6), Morente (3), Vanessa González (11), Riera (0).

Maristas (13+22+11+25): Ríos (7), Zeballos (8), Filgueira (9), Arcos (9), Fontana (14) -cinco inicial- Dimitrijevic (9), Naya (2), Jiménez (13), Botana (0), Andrea Pérez (0).

Árbitros: Ortega, Novillo. Eliminaron por faltas a Vanessa González.

Incidencias: Partido de ida de la final de la Liga Femenina 2 disputado en el Pavelló Lluís Bachs.