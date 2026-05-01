Previa | El Cantabria alega profesionalidad contra el Obradoiro

Pablo Hernández, jugador del Cantabria nacido en Santiago y miembro del Básquet Coruña que ascendió a la ACB FEB

La afición del Obradoiro (26-4) llega escocida a la penúltima jornada de la fase regular. Por dos motivos. El primero, la designación de la herculina Paula Lema como árbitro principal del encuentro. El otro, el cartel con que su rival este sábado (19.00 horas, Pabellón Vicente Trueba), el Alega Cantabria (12-18), lo ha publicitado.

El conjunto de Torrelavega, ya a salvo del peligro del descenso y sin opción alguna de meterse en los playoffs, ha viralizado un póster donde, además de la fecha, hora y lugar del partido, figura una foto de un jugador del Básquet Coruña, Jacobo Díaz, con aficionados naranjas al fondo y la leyenda “La llave del ascenso a la ACB”.

En cierto modo, comprensible el cabreo de la parroquia compostelana, aunque el Obradoiro tampoco está para criticar a los encargados de las redes sociales de otros clubes.

Polémica al margen, el plantel entrenado por Diego Epifanio llega a la cita con la obligación de ganar. Y luego esperar a lo que hagan los hombres de Carles Marco 24 horas después en la cancha del Palma Bàsquet (9-21).

El técnico burgalés dijo, en la rueda de prensa previa, que “esperamos lo mejor de ellos”, y recordó que que “estaba en la misma tesitura [sin jugarse nada] la semana pasada y ganó en Zamora, que se estaba jugando entrar en playoffs. Eso habla muy bien de la profesionalidad de los jugadores y del staff del Cantabria”.

Después de ganar –con merecimiento– en el Coliseum el derbi que puede haber marcado el futuro (inmediato) del ascenso directo, el Obradoiro no ha transmitido las mismas sensaciones que contra el Leyma. En la jornada siguiente pegó un gatillazo monumental en la pista del Tizona Burgos, en ese momento farolillo rojo de la competición, y la semana pasada sufrió mucho para desembarazarse, en el Multiusos Fontes do Sar, de otro rival que no se jugaba nada, el Estudiantes. Y es que la fatiga, tanto física como mental, no suele esquivar a nadie.

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Por su parte, la plantilla dirigida por Lolo Encinas, viene de ganar por 86-89 en la cancha del CB Zamora (14-16); un éxito, sellado con dos tiros libres del santiagués y ex del Básquet Coruña –con el que consiguió el ascenso– Pablo Hernández, que separó un poco al conjunto castellano del objetivo alcanzar la novena plaza, la última con derecho a pelear por el segundo pasaporte por la ACB.

En la primera vuelta, el Cantabria sorprendió a domicilio al Obradoiro (82-87), en la ya lejanísima segunda jornada. Cosas del calendario asimétrico. Algo similar a los duelos entre el Leyma y el Gipuzkoa: el de San Sebastián se jugó en la fecha inaugural y el del Coliseum el pasado domingo. Una segunda sorpresa por parte del equipo montañés pondría en bandeja al Básquet Coruña el salto directo a la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Batalla por la salvación

Del resto de la penúltima jornada destaca, principalmente, la cerrada batalla por la permanencia, que involucra a cinco equipos. Uno de ellos, el rival del Leyma, el Palma, que parte con una victorias más que su vecino el Palmer, el Cartagena y el Tizona. Con una menos que este trío está el Melilla. Todos ellos con 30 partidos disputados.

El Palmer visita al Estudiantes (19-11), cuarto en la tabla actual pero con la condición de primer cabeza de serie en los playoffs gracias a la conquista de la Copa de España. Los pupilos de Toni Ten dejaron buenas sensaciones en Santiago, al igual que los de Juan Ignacio Díaz, que lograron ante el Lucentum Alicante (15-15) un triunfo (77-68) que podría ser fundamental para quedarse en Primera FEB.

Cartel promocional del Alega Cantabria-Obradoiro Alega Cantabria

El equipo murciano, por su parte, recibe a un Palencia (23-27) que acabará tercero en la regular y lucirá el mismo número de preclasificado en los cruces de cuartos de final. El Tizona, que ha encadenado dos éxitos, visita a un Alicante que necesita ganar para seguir defendiendo el noveno puesto del asedio del Zamora. Hay una victoria entre ellos, el equipo levantino ganó por 94-86 el duelo de la primera vuelta y se verán las caras en la jornada final.

Por último, el Melilla se enfrenta en casa a un Ourense (11-19) que no se juega nada y acumula seis derrotas consecutivas.

El otro punto de interés radica en la carrera por la quinta plaza, la última que otorga ventaja de campo en cuartos. La ocupa, de manera virtual, el Fuenlabrada (18-13), que descansa esta jornada, por delante del Gipuzkoa (18-12), vencedor en los dos duelos directos.

El plantel del recientemente renovado Sergio García recibe al Menorca (16-14), octavo y con opciones de mejorar. Un puesto por encima navega el Oviedo (17-13), que juega en casa contra el Zamora. Si gana, también rebasará al Fuenlabrada, ya que lo supera en el averaje particular.

Muchos focos en una penúltima jornada liguera a la que si algo le falta es que no se haya programado con día y hora unificados. Pero esa es otra historia.