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Básquet Coruña

El exnaranja Aleix Font conquista el segundo torneo de FIBA Europa

El escolta barcelonés, jugador del Básquet Coruña entre 2022 y 2025, pone la guinda así a un excelente torneo a nivel individual

Chaly Novo
Chaly Novo
30/04/2026 16:29
Aleix Font, tercero por la izquierda en la fila superior, celebra la conquista continental
Aleix Font, tercero por la izquierda en la fila superior, celebra la conquista continental
FIBA
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Aleix Font, jugador del Básquet Coruña entre 2022 y 2025, se proclamó este miércoles campeón de la FIBA Europe Cup, en cuyo partido de vuelta de la final el Bilbao Basket venció por 89-74 al PAOK griego, remontando así, con creces, la desventaja del duelo disputado en Salónica.

El escolta barcelonés, miembro de la plantilla naranja que logró el histórico ascenso a la ACB y de la que debutó en la máxima categoría, jugó cinco minutos y 57 segundos en el segundo encuentro del cruce por el título de la segunda competición de FIBA Europa, que los 'hombres de negro' ya habían conquistado doce meses antes, también superando en la final al PAOK, por un marcador global de 154-149. 

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Font anotó el único lanzamiento que intentó, un triple, y además recuperó un balón. En la ida, estuvo en pista casi cinco minutos, en los que aportó un rebote y un pase de canasta. Sus medias en la competición han sido de 9,9 tantos (excelentes 57,1% de acierto en tiros de dos, 46,4% desde el arco y 82,4 en libres), 2,3 capturas, 1,7 asistencias, 1,2 robos y 10,9 créditos de valoración en 17,7 minutos en cancha. 

Firmó su mejor partido en la fase regular, precisamente contra el rival de la batalla por el título. Font registró 24 puntos (6 de 7 desde los 6,75 metros) y 5 rechaces en el triunfo vasco por 95-73. 

Por el contrario, su aportación en la ACB está siendo menor. Promedia 3,4 tantos, 1,0 rebotes y 1,3 créditos en 9:08 minutos en los 24 partidos que ha disputado con la plantilla entrenada por Jaume Ponsarnau, inmersa de lleno en la lucha por conseguir una plaza en los playoffs. 

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