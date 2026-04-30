Diego Epifanio espera "lo mejor" de un Cantabria que no se juega nada

Diego Epifanio, durante el reciente Básquet Coruña-Obradoiro Quintana

Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro, elogió, antes del viaje a Torrelavega para medirse al Alega Cantabria, la profesionalidad de su rival de este sábado, del que espera "lo mejor".

"No ha cambiado nada", dijo respecto a la sugerencia de una metodología de trabajo distinta en este tramo final de la regular. "Nuestros hábitos, además del talento y el trabajo de los jugadores, han sido una de las claves para llegar hasta donde estamos", subrayó el burgalés.

A la pregunta sobre qué espera de un rival que no se juega, el ex del Básquet Coruña (2022-2025), al que venció hace tres jornadas en el Coliseum, se limitó a decir que "es un equipo que está muy bien entrenado por un muy buen entrenador, que tiene muy buenos jugadores, con mucho talento y muchos puntos, y que estaba en la misma tesitura la semana pasada y ganó en Zamora, que se estaba jugando entrar en playoffs. Eso habla muy bien de la profesionalidad de los jugadores y del staff del Cantabria. Esperamos lo mejor de ellos, y nosotros también queremos dar nuestra mejor versión. Tenemos que llevar el partido al ritmo que nos interese. El Cantabria es un equipo que te complica mucho la vida en sus rachas".

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En lo tocante a la exigencia de la temporada, Epi tiró de localismo: "Es como el Camino de Santiago, que cuando estás inmerso en él, hay momentos que sufres el copón, hay momentos que entiendes por qué estás aquí y haces todo lo posible para disfrutar de la experiencia. Pero lo mejor es hacer el análisis cuando has llegado. Miras tu libro de ruta y ves las etapas en las que has pasado mejores momentos, las que lo has pasado mal, las que disfrutaste más, en las que tuviste que tirar con el compañero con el que vas, en las que alguien tuvo que tirar contigo... Cuando acabe este camino, hablaremos de lo bonito y lo duro que ha sido y si hemos llegado a la Plaza del Obradoiro".